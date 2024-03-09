五○年代初，葉飛是福建軍區司令，卻邀請過推獨輪車的苦力吃飯。

我的表伯郭安國，街上沒有幾個人知道他的大名，都稱之為郭二爹。郭二爹一輩子最大的不幸，是生了六個兒子，靠種幾畝田難以維持生活，借債、賣田，最後還是逃不過破產 的命運。夫妻本是同林鳥，大難臨頭也就各自飛了，送了三個小兒子去當和尚，郭二爹帶著四兒子到街上做苦力，在我們家門面房裡住了二十幾年。

郭二爹最大的資產是獨輪車，推著獨輪車跑石莊鎮，跑季家市，運貨、帶信、送禮品，在那兵荒馬亂、交通阻塞、人命微賤的年代，郭二爹卻兵、匪、鬼都不怕，於是成了這三點兩線的郵車伕。開始一兩年，還有四兒子牽繩子在前面拉車，後來四兒子獨自謀生，郭二爹只好一個人推車了。

郭二爹跑石莊鎮的次數最多。石莊街上有家徐大生商號，是他的關係戶，能免費供應一頓午飯。他通常早晨吃兩塊山芋，八、九點鐘左右，就推著獨輪車上路，到徐大生家，雖然吃的是剩飯剩菜，卻能飽飽地吃上一頓，再根據委託，一家家辦事。傍晚時候才推著小車往回走，總要天黑好久後才回到家。放置好小車後就坐在凳子上喝水，悶聲不響地，一碗接一碗地喝水，這些水就是他當天的晚飯，歇到半個多小時後才起身做別的事情。

我沒有見過郭二爹進理髮店，他都是自己用剪刀剪成齊耳短髮，也就是剪去辮子後頭髮自然散開的式樣；葡萄扣子的對襟上衣；麵粉口袋一樣的中式褲子。後半輩子的老光棍，粗布衣服卻也整整齊齊。

郭二爹的四兒子郭和煦，參加抗日隊伍，五○年代初擔任福建軍區司令葉飛的秘書，曾經將他的父親接到福州去小住。有一年我假期回家，聽他說過福州見聞。

他印象最深的是參觀單位的舞會：「男的女的，抱著轉著，真稀奇，真有趣！」郭二爹此前沒有到過縣城，這次遠去福州，不知道有沒有做幾件出門的衣服。他一米八幾的個頭，肩寬腰粗，完全是個北方老農的形象。他往舞會角落上一坐，肯定要引起不少美女俊男的注目，說不定成了當天舞會的一條趣聞。

葉飛聽說秘書的父親到福州探親，並知道老人家是個推獨輪車的苦力，就邀請郭二爹在他的專用餐室裡共進午餐。

葉飛是開國上將，新四軍的著名戰將，在我們家鄉婦孺皆知，當時還兼任十兵團司令，是福建省的一把手。如此謙待推獨輪車的苦力，是一件難能可貴的事。