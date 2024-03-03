一部評價不錯的大陸連續劇「繁花 」，在街頭巷尾激起千層浪，大家都對男女主角、時代背景、劇情發展等等多有意見，可見導演已將觀眾的味口吊足，可以說是部成功的作品。我個人則對劇中的小吃想到了很多。

早年在台北，上海的餐飲仍有不少傳承，有許多江浙餐廳，但小吃店並不多，劇中的「排骨年糕」就很難找。衡陽街的「錦江」是菜館，我愛吃的「排骨年糕」和「貓耳朵」（茄汁炸餛吞）都不在菜單上，只算是私房菜；武昌街博愛路口的「小麻皮」也有，但要到晚上八、九點才擺攤子營業，後來生意好了，在「國賓戲院」對面開在「大西湖」，口味反而差了點。

後來信義路拓寬時，在東門「鼎泰豐」斜對面的「綠楊邨」非常道地，據說是「金」姓男明星的媽媽和姊姊開的，搭上「雞鴨血湯」更是絕配。

近日灣區 大雨，不良於行，好不容易雨停了，驅車前往一家上海麵店，照例點些小龍、生煎、熏魚、烤麩 、小餛吞，靈光一現就順口問有無「排骨年糕」？老闆娘說：「哎沒有耶，你可是第二十幾位顧客在問了！」我說：「奇怪，應該不難啊，炸片排骨，加上兩片小火煎透的年糕，澆上醬料不就成了？」她說：「排骨還好辦，市場上海年糕買不到，韓國年糕不夠糯，做起來不好吃！

吃不到，至少要有個想頭，就向上海老家的親戚垂問，他說：「你才來問啊？你在台灣的哥哥和表弟都來問過了。連續劇的場景早就拆遷，目前在黃浦區雲南路美食街，大世界後面比較正宗。」才說完，老老小小的親戚都有意見，爭得不可開交。我知道下次回上海，至少有五、六家「排骨年糕」有得比較了。唉！一道點心，卻引來一堆鄉愁。