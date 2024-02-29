上世紀六○年代初，我們隨著父母所在的騎兵部隊進駐新疆 。到達火車終點烏魯木齊之後，改乘軍用卡車，把行李鋪在下面，上面罩著帆布頂棚，在塵埃顛簸的戈壁灘上行走了幾天。接近建設兵團時有一處兵站，往返的車隊都在這裡停下來休息補給。我們這一群西北成長的官兵家屬灰頭土臉地下車，在土打壘的兵站外面等候吃飯安排。

突然間喧囂的人群靜了下來，目光一致向右。右邊，飄飄然走過來兩位白淨捲髮的女青年，鮮亮的衣服，嘎嘎的皮鞋，那神情說不出是高傲還是囧慌，在目光的圍剿下加快腳步離去。

亮麗的上海女孩行走在戈壁灘上，如同今天的影星現身陋巷，是一個轟動，她們成了時髦美麗的標誌。也有人自我安慰：等著吧，過不了半年，讓西北的風沙吹吹，她們那臉皮就跟咱的一樣粗糙。

不然，十多年後那些上海人依然是潔淨時髦，走在大街上依然辨認得出。他們為體面付出，食堂的鍋爐房早晚供應開水，上海人每天拎著洋鐵桶往家裡打開水，洗被單洗地板，每天都是洗呀洗的；上海女人喝牛奶 ，總是剩下兩口，塗洗臉和手。寂寞的西北人喜歡嘮叨上海人的家常。

七○年代末在南京讀大學，上海同學頗多。知道了他們把上海市區以外的都稱作鄉下，也知道了當年西遷的上海人是怎樣的無奈和堅韌：「留在上海掃廣場，不去青海當廠長。」

暑假去上海的親戚家做客，擁擠的弄堂狹窄的閣樓，開飯時每樣小菜卻都是精美可口。出門上街，她們母女梳洗整潔，換上最好的衣衫。上海滿大街的人都是衣著光鮮。

有兩個女人在街口聊天，一位仔細地詢問著另一位的橫紋短裙，多少布料怎樣裁剪。幾天後我離開上海時，突然發現大街上出現了各色的橫紋短裙，時髦好看。回到南京，半年之後橫紋短裙流行起來；待這款短裙流行到西北老家，就是兩年以後了。在交通信息不便的年代，上海女人悄悄然引領中國的時裝潮流。

我的上海同學小溪，身材高䠷面相柔美。講起她父母在五○年代大學畢業，正是工資調整的那一年，他們就比以後畢業的大學生每月多拿五塊錢，接近百分之十的工資，這樣的工資額，在此後的二十多年保持不變。

小溪為父母的高工資有不掩飾的優越感，這在上海意味著每周多吃一頓小排骨細細燉出的湯麵，也可以每學期多添一件新潮的裙衫。

小溪來美國留學比我晚幾年，卻比我更快地享受西方生活。上海人有語言天賦，她的英語準確流暢。同樣是工作生子買房，她的房子要買最大的，一步到位，把貸款 拿到最高額，「合算的呀。」小溪規畫了固定的款項在衣飾化妝品上，她總是那麼靚麗。

蘇州河的流水曾經汙濁，這並不影響河邊的上海人的平均壽命，能與日本法國比肩。那一定是因為他們的每盤菜都精緻，每件衣服都合體，精緻的生活滋生出優越情緒，相輔相成。

都說北京女孩大器，能把自己原汁原味的生活痛快地與你分享，也包含著粗糙。上海女人並不小氣，她們不過多了一道程序，把生活的精華提純出來，呈現給你。上海女人的精細，遮掩了她們的大器。這樣精緻的上海女人，不論在哪裡都會讓男人疼愛有加，不離不棄的。