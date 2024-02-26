去年底在爾灣兒子家，與住北加 的女兒一家聚首，一起共度聖誕及新年佳節，遇到每一位友人，都不約而同地誇讚我：「好漂亮！」就是這麼直接，而且遇到十個就有十個說這句話。我想這跟我這半年在家徹底休養有關，我很高興也感到很意外。另外我的一頭金髮也受到大家注意，直誇皮膚顯得更白了。

我覺得我還是挺喜歡別人的誇奬，讓我樂陶陶的。也不自覺地想到愛打扮的媽媽，從年輕時就是這樣，雖然我們家環境不好，但是媽媽說：女人家要把自己收拾得乾乾淨淨，女為悅己者容，也要為己悦者容，我從小便謹記在心。這也是為什麼直到現在，即便是在家裡不出去，我一樣穿著整齊，戴耳環擦口紅，連自己看了都舒服。媽媽常說，先生在外面見到的女性都是打扮整齊，回到家來看到蓬頭垢面「燒鍋的」，當然不喜歡。

記得小時候在隔壁巷裡有個林媽媽，長得嬌小玲瓏，非常漂亮，林爸爸是個成功的商人，經常在外面應酬。我記得林媽媽每天下午四點就去美髮院做頭髮，回家後穿得整齊亮麗，等林爸爸下班。林爸爸想必很高興，因為林媽媽告訴我媽媽，林爸爸喜歡帶她出去應酬，我想可能因為她讓林爸爸覺得很有面子。

這件事在我心中留下深刻的印象，而且也發現一個女人不管穿得多好看，但是頭髮若沒有打理好，那一切將遜色很多。我的美容師也說，女人的頭髮若沒有做好，一切打扮全部都枉然，這也是為什麼我這麼注意「頂上功夫」。

媽媽的七個女兒慢慢長大後，我們的家境雖然沒法穿華服，她也不忘把自己打扮得整齊清爽，尤其陪爸爸出客時更是大意不得。媽媽給人的印象是熱情豪爽，是一個很「阿莎力」的女人，因此她在六十歲時，被爸爸的好友黃伯伯相中，出任他「大三元酒樓」的總務工作。

她不僅外表打理得體，經常穿著剪裁合適的褲裝，戴著珍珠耳環和戒指，待人和善熱心，後來更被邀請去爸爸朋友開的鋼琴酒吧，也是去做管理人和事的總務工作。媽媽在那個五光十色的場所，見多識廣，雖然周遭的公關小姐打扮得非常豔麗，但媽媽穿著符合身分的褲裝或旗袍，與那些「公主」們比起來毫不遜色，爸爸也感到很開心。

那時媽媽有一個手帕交樓媽媽，她家是開養雞場的。有一年遇雞瘟來襲周轉不靈，樓媽媽拿了一個三克拉的鑽戒來抵押，向媽媽借錢支應，沒想到十多年都沒有來贖回去，這時媽媽才把大鑽戒拿出來戴。其實媽媽的手，因操持家務，不是什麼白皙的玉指，可是一戴上了大鑽戒，卻顯出猶如「奶油桂花手」般的富貴樣。

媽媽去洗頭時也不忘修指甲，配上粉紅或粉菊的指甲油，煞是好看。媽媽常常很自豪地說，她的這身打扮常被人認為有不知道多少億的財產。

媽媽一直上班到七十歲才退休 ，她後來住在潤福養老院 的時間，還是一樣每天穿得整整齊齊去牌藝室打麻將，她那雙搓著麻將白潤的奶油桂花手，令我永遠難忘。八十歲後，媽媽還是常常對我說：「胖啊！衣服不用買很多，只要洗洗燙燙弄乾淨就可以了。」如今我已七十多了，媽媽的話言猶在耳，可是我還是沒有辦法「收山」少買幾件衣裳。媽媽啊，我沒能做個聽話的孩子呀！

記得年輕時在電信局上班，最後的十年是做公關的業務，每天隨時都有接待的公務工作，做為一個代表中華電信的人物，不僅要對公司各項業務有一定程度的認識，在談吐、服裝儀容上也要特別重視。因為接待的對象，從一般市井小民到國家級的外賓都有，這對重視儀表的我，更是覺得有種使命感。

尤其對國外來的貴賓而言，他們在八輛重機開道下來到公司，由於他們在台時間有限，我常常成為他們所認識的台灣女性代表。即便是退休後，赴美國或是寫文章登上對岸文壇，我經常都成為他們認識台灣的媒介，所幸在過去的十年來，不負使命。俗話說：「人要衣裝佛要金裝」，我覺得人不但要有內在的修為，外在的適當打點也是挺重要的。