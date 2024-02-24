「文化大革命」折騰了兩年多，望眼欲穿的畢業分配被推遲一年多。一九六八年十月工宣隊奉旨進駐我們大學接管一切，當然包括畢業分配，我們的命運就掌在大權在握的幾位工人師傅手中。

四個面向（面向農村、面向工礦、面向基層、面向邊疆）的分配方案公布後，要求我們自報志願，工宣隊綜合考慮審核批准。我因父親支援內地建設到武漢 工作已有十二個年頭，只有春節父親才有探親假，我們方能全家團圓，所以我選擇了離父親最近的湖北軍墾農場，不顧將來會面臨再次分配的不確定因素。工人師傅找我談話時，透露根據我的個人條件，可以選擇化工部國企大廠，但是我還是堅定地填報了湖北軍墾農場。

在武漢與父親短暫相聚的歡樂時光很快過去，武漢軍區的大卡車載著我們一行，途經孝感、皂市……，歷時五小時餘才到達京山軍墾 農場，開始一年零九個月的「再教育」。

當年被上認定為「肩不能挑，手不能提，五穀不分」的一百七十七位「臭老九」，來自全國二十六所大學，六十六、六十七屆為主，還有不少研究生，地域以四川、北京、上海為主。我們這批到得最晚，分散插入先期已編的班、排中。

大批人馬到來，首先要解決住房。上山炸石方是建房急需，清華大學定向爆破專業的研究生大顯身手，理論結合實踐的爆破方案，用最少的炸藥、雷管和導火索炸出最多的石方。建造營房有工業和民用建築專業的畢業生，加上木工手藝精湛的四川大學幾位農村來的同學，寬敞明亮的營房宿舍很快就建成了。

我們剛到農場時的伙食單調，幾乎天天就是胡蘿蔔、捲心菜和馬鈴薯，於是分隊發動大家從家鄉郵寄各種蔬菜種子，開闢了「自留地」。來自農村的同學自小精通栽培，很快番茄、黃瓜、茄子、青菜、辣椒……都有了收成，甚至上海崇明特產甜蘆粟也登場了，北方同學奇怪怎麼高梁桿也能啃？嘗過後都說有點像甘蔗，香甜爽脆不錯！五彩繽紛的蔬果，引得路過的老鄉都忍不住會悄悄摘一個嘗鮮。

京山軍墾農場其實沒有多少土地，分配給我們四分隊將近兩百畝，生產任務是年產十一萬斤稻穀。只種單季水稻，育秧、耕作、插秧、田間管理、施肥……直至收割、脫粒，對於近一百八十人的分隊來說，農活並不繁重。似乎忙來忙去主要的工作，是圍繞解決我們自己生活中的需要，和生活條件的改善。

大家早晚洗漱用熱水，需要柴燒，分隊排班輪流上山砍柴。女同學爬不上高坡，只能在山腳下割些荊棘和茅草，塞入爐膛一蓬火，瞬間成灰不耐燒。我們男生攀岩登山專挑樹砍，樹枝熬火因此可燒更多熱水。剛開始只砍七十到八十斤柴，返程近十里山路走得都十分艱難，可是沒多久百斤以上都不在話下。有次上山我砍了一百六十一斤柴（見圖，作者提供），挑回秤重時引眾人注目。

築壩蓄水養魚、餵豬、養雞等副業都有能手，我們的伙食越來越豐富。同學中居然還有屠宰高手，過年過節宰豬我曾去當幫手，穿著回收的舊軍服，四個人每人摁住一隻豬腳，只見那位同學將尺把長的屠刀從豬脖斜插進去直戳心臟，剛才還在尖嚎撲騰的肥豬即刻沒了聲息。放血、吹脹、刮毛、開膛、取內臟、對半剖……，乾淨俐落一氣呵成。

其他分隊先後慕名而來請他去掌刀，因為二分隊曾經鬧過笑話，被宰的豬脖子上帶著屠刀掙脫控制，滿山坡地逃竄，分隊領導拿著手槍氣喘吁吁地在後面攆，連開數槍豬才倒地不起，血水沒有放盡，那帶血腥的紅肉味道肯定不佳。

起初分隊使用四頭水牛，我曾當過牛倌，後配給我們分隊手扶拖拉機，洛陽農機學院畢業的同學成為主駕，我們輔之。冬季積肥挖塘泥，需用手扶拖拉機帶動水泵抽乾塘水，主駕不小心將拖拉機墜入塘中，時值隆冬，我們幾個不得不冒著刺骨寒冷，下到水中繫上繩索，上拉下抬好不容易才弄上岸來。大家捱了批評，好在手扶拖拉機結構簡單，發動機是單缸柴油機，主駕又是農機專業畢業，我們連夜拆洗再重新組裝，總算又可使用了。

湖北冬天寒冷，沒有暖氣室內溫度會降至零下，因此烤火是必須的，但是木炭需要我們自己解決，於是入秋便抽調三排全體男生進山燒炭。

滿山的青槓樹是燒炭的好原料，砍伐碗口粗的青槓樹運下山來鋸成段，然後就坡建窯，樹段整齊碼入窯中，每窯大約可填裝兩千多斤青槓木段，再用黏土築實窯頂，布梅花七到九孔；窯門用磚石砌牆封閉，只留尺把見方的點火孔，磚石縫用黏土糊滿。

點火後頂孔冒煙，哪個孔冒出大煙，就用濕泥封住哪個孔，直到所有冒煙的孔全部封住了，再將點火囗封閉，僅靠黏土不可能完全密封的縫隙讓炭窯悶燒，數天後火熄自然冷卻，再開窯取炭。有時冷卻不充分，開窯時木炭復燃，就需要潑水滅火。木炭出窯非常艱苦，雖戴口罩 鼻孔仍然墨黑。冬季窗外大雪紛飛，我們圍坐炭盆烤火，望著時不時迸出的火星 ，從心底感謝三排全體燒炭的同學。

政治學習是「再教育」的重要一環，沒有想到的是很少安排我們閱讀馬、恩、列、斯、毛的著作，而是圍繞著最新最高指示、兩報一刊社論，及中央全會上毛、林的講話甚至會議消息，不斷地宣讀、領會、學習、表態、服從、緊跟。

時間過得滿快，一九七○年的七月，「再教育」終於結束了，再次分配我們就沒有什麼志願可填了，部隊的分配決定我們是必須服從的。不久全體學生分批先後星散至湖北省各地，開始新的工作與生活。