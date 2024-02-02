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小紅書今昔

謝基立

「毛主席語錄」又稱為「小紅書」、「紅寶書」，文化大革命期間，遍布華夏大地、東西南北每個角落，可謂家喻戶曉，人手一冊，形成「全國山河一片紅」。

「小紅書」最初由中國人民解放軍總政治部選編出版，一九六四年五月問世，一九六五年八月一日，「總政」將一九六四年版本作了增減與調整，進行再版，在全軍發行。

一九六六年十二月十六日，林彪為「毛主席語錄」寫了「再版前言」，扉頁還有林彪題詞「讀毛主席的書，聽毛主席的話，照毛主席的指示辦事」，向全國公開發行。那年頭，我們上班族以能夠背誦「再版前言」為榮，還競相炫耀呢！後來林彪出事了，大家奉命將其撕毀，不留痕跡。

從讀初中一年級開始，我就愛上英文，每篇課文我都自覺地熟讀，能夠背誦。當年出於興趣與愛好，我特地購買一冊英文版毛主席語錄「Quotations from Chairman Mao」，跟中文版對照閱讀。近來整理書櫥，忽然發現這個紅寶書，它無聲無息地躺在書櫥角落裡，受冷落半個多世紀了，不由得觸景生情，回憶把我帶到那「史無前例」的動亂年代。

風雲變幻，斗轉星移，那「小紅書」人手一冊，從內部發行到風靡全球的時代，已經過去半個多世紀了，如今三、四十歲以下的人，不明白「小紅書」為何物，也不知道華夏大地曾經有這一幕驚天動地的鬧劇。

文化大革命時期出版的「毛主席語錄」，發行量極大，據記載，僅在一九六七年，全國就出版了三點五億冊，同時出版少數民族文本和外文版本。隨著歲月流逝，昔日「小紅書」已存世不多，作為記錄共和國特殊歷史的物品，不可再生的歷史遺物，理所當然地引起收藏界的濃厚興趣。「小紅書」從昔日走上神壇和風霏全球，到如今走進拍賣會。

有道是「物以稀為貴」，幾年前，一本「毛主席語錄」竟然賣出一點五萬美元的天價，令人咋舌！不消說，我這本英文版毛語錄更是有收藏價值的珍品，當然更值錢。然而即使它價值連城，我也無意變賣，因為它曾陪伴我度過那陰霾、沉悶、令人窒息的黃梅天，度過「成天聽到虎狼嗥，隔岸看見山水流」，那寂寞、絕望、悲憤和無奈的日子，我將這本「小紅書」視為同甘苦、共患難的知心朋友，這場空前浩劫的見證。

小紅書 六四 解放軍

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