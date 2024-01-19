我的父親張念椿先生誕生於一九二○年，抗日戰爭期間，年僅二十一歲的他參加國民政府淞滬抗日游擊隊第一支隊，任營教導員，同時加入國民黨 。在浙江游擊戰期間，他被日軍的彈片擊中，彈片在他受傷的大腿裡停留了一生。

然而父親這段抗日報國的經歷，一九五○年後竟被黑白顛倒，成了罪狀。在歷次政治運動中，他成為老「運動員」，多次去派出所交待所謂的歷史問題，每次都是至深夜才被放回家。在一九六四 年的四清運動中，他更被戴上「歷史反革命」帽子，失去了自由，只能做最苦最累的裝卸工。直至一九七八年，他才總算被平反。

我的母親徐似男女士也生於一九二○年，抗日戰爭期間她跟隨我父親，在游擊隊管理後勤，一九四九年到醫院當護士。由於她在抗日游擊隊裡沒有擔任官職，才幸而沒有被專政。

記得我小時候，是騎在父親的肩上去學校的，他先帶我小吃店買粽子，父親就在旁邊看著我吃，吃完了再去學校。我上中學時正值長身體，卻遭遇三年大饑荒，根本吃不飽，父母親就省下自己的口糧，經常給我送食品。父親被「專政」後，母親只能靠自己的微薄收入來養家餬口，她在食堂買最便宜的三分錢青菜下飯；然而當我去看望她時，她總是買葷菜給我吃。

後來我考上大學，父母親更是省吃儉用，給我買了塊上海牌手表。每次放假回家，父親總是到火車站來接我。一九六八年四月我在上海畢業實習，一天氣溫劇降，母親專門從郊區到市區，及時給我送來了棉衣。我調回上海工作後，每次離家返回市區時，父親總是送我到公交站。有次父母親來市區看我，為了省下一元錢的空調費，在烈日下足足站了一個小時，才等到一輛不設空調的普通公交車。

由於長期省吃儉用，父親沒有很好地保養自己，於二○○一年三月二十七日因消化道大出血去世，享年八十一歲。父親去世後，我一直把母親帶在身邊，直至二○二○年五月九號她因癌症 去世，享年一百歲。

父母親在世時，他們給我的愛，時時刻刻溫暖著我的心。父母親離我而去後，就再沒有人如此無私地愛我了。現在的我感到非常孤獨與無助，經常在睡夢中呼喊「爸爸、媽媽」。每次當我在夢中見到父母親，醒來後就感覺非常欣慰，期待著與他們下次在夢中相見。

如今我已近耄耋之年，仍然想念我親愛的父母親，他們的容貌一直出現在我的眼前，他們的聲音一直回蕩在我的耳畔。現在的我，最大的願望，就是某一天能在天國永遠陪伴我的父母親。