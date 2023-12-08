美孚新村是香港 中產人士最愛的著名居所，位處九龍市中心邊緣，背山面海，交通方便，村內有完整配套，生活設施完善，有學校、酒樓食肆、超市、戲院、泳池球埸等，居於村內，不需外求。往香港中環或到荃灣有地鐵 貫穿而過，許多公共巴士線路亦由此開往元朗和新界，住在美孚出入交通真的非常方便。

美孚新村於一九六八年興建，該處原是美孚石油公司的油庫，九龍巴士總部也設於此。本來還有個荔枝角灣，小時我們會乘六號往荔枝角的巴士到此游泳戲水。

油庫遷往新界後，美孚組成地產公司，先填海將土地連成一片，然後分期開發，前後經過十年時間，到一九七八年，先後建成九十九座高層大廈，共有一萬三千多個單位。公司聘用香港著名王董建築師樓設計，室內間隔精巧，四四正正，用足材料，門窗潔具都是名牌貨，提供多款大小不同面積單位方便買家選擇。

美孚新村售價也合理，最初小單位只售萬多港元，大的三萬左右，且可以分期付款。初時銷路並不理想，許多人嫌它遠離市中心，覺得過了深水埗後，都是工廠農地，環境不算理想。而且考慮九龍屬租借地，地契年期只有九十九年，到期要補地價，影響市民置業的信心。為了推銷美孚新村，與可口可樂 公司合作廣告：「飲可樂送美孚」，喝樽裝可口可樂，瓶蓋內膠膜印有美孚圖案，便可贏到美孚樓一層。於是大家都去搜集可樂瓶蓋，在餐廳喝可樂，點單時向侍應特別聲明汽水連樽帶蓋一起上。

隨著香港經濟發展，人們生活水平提高，一九八○年代樓價上升，特別地鐵開通後，美孚新村大受市民歡迎，樓價節節上升，樓宇交投熾熱，出現不少賣家和炒家。地產代理商大做美孚生意，地產經紀賺得豐厚佣金，美孚售樓處銷售員也炒埋一份，看到筍盤又有潛力的單位乾脆自己買下來，等樓價上升時再賣出去。有位朋友便這樣在美孚售樓處做了幾年，就賺到了三個單位。

英資集團在一九七、八○年代也積極發展地產業務，香港置地在中環擁有黃金地段，屬下著名建築物有太子大廈、歷山大廈、太子行、公司爵行、怡和大廈、置地廣場、告羅士打行、交易廣場等。英資太古洋行擁有的太古船塢變身成另一大型住宅群太古城。

太古城同樣由王董建築師樓興建，樓內設計精巧，充分利用空間，裝修容易，住得舒服。區內還有個太古城中心，著名食肆林立，美食廣場吸引區外市民前往光顧，創造太古城的商機。

面臨一九九七年香港回歸，英資改變投資策略，紛紛遷往其他國家地區註冊登記，對香港前途抱觀望態度。香港地產改由香港華資主宰經管，長江、恆基、新鴻基和新世界等財團幾乎壟斷全港地產業務，創造另一段樓價不跌長升的神話。