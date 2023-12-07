我們老兩口一九五五年華東師大畢業支援陝西，離開了江南故鄉，一九五八年結婚，六○年得了第一個孩子，六四 年生了老二。我們工作負擔重，所以就把孩子送回蘇州外公外婆家，請兩老幫忙照料。

老伴的弟弟那時年輕，他很關心小外甥，教他們認字、讀書、唱歌和給我們寫一兩行的短信。有一次我們的老二把一枚小紀念章含在嘴裡玩，不小心吞下去卡在喉嚨裡引起高燒，外婆和舅舅急得抱著他四處問診仍不能平復，最後一位細心醫生看出問題，經內視鏡取出紀念章才解決問題，前前後後給家裡添了很大的麻煩。

六六年文革開始，社會動蕩，我們才把孩子從老人處帶回，所以孩子對外公、外婆、舅舅都記憶深刻，感情深厚。

過後這幾十年，孩子長大，大學畢業參加工作，他們也有了下一代，一有機會他們就會回蘇州看看老人。一家人都在蘇州的小舅從廠長崗位上退休 ，在居委會裡仍很活躍。

我們的老大帶自己五、六歲的孩子豆豆去看望他，舅爺看見小外孫很高興，和他一起打陀螺，帶他到旁邊的老水井看人影，小外孫感到十分新奇和有趣。接著搬個凳子在門口小河邊教他下五子棋，兒子拍下那有趣的鏡頭（見圖）。

豆豆腦袋靈光，很快入門，理解擺成五子成一線的訣竅，也明白要封住對方的兩頭三，他和舅爺爺下得興高采烈，在蘇州和舅爺爺下五子棋成了他童年有趣的回憶。他長大後去西班牙上大學，研究生畢業後參加工作。他整天忙忙碌碌，過段時間給我們來封長信，回憶起往事，我們看了很過癮。

我們在加拿大 的老三兒子家，二○○四年生下女兒，我們一直照料她，看她上幼兒園、上小學、中學，二○二一年進了大學。今年夏天受僑聯邀請回國作尋根之旅到了蘇州，舅爺高興地去看望她，這是他們倆第一次見面。領隊的老師安排他們倆一起活動，一起吃蘇州的燜肉麵，舅爺指點她如何品嘗蘇州美食，談得很愉快。

蘇州的弟弟先後照料我們兒子、孫子，時間跨度前後達六十多年，此情此義我們銘記在心。現在他和我們都已進到耄耋之年，願我們一起多看看後輩的興起和發展，這也是我們快樂的源泉。