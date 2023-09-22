世界桌遊「大富翁」(下)

「大富翁」也被譯作「地產大亨」，最早在香港 曾叫「財源廣進」。未出國以前，從來不曉得那個年代玩的「大富翁」是翻譯自美國帕克兄弟版所製作出的經濟版本，且充斥著仿冒與盜版 。遊戲的英語原名「Monopoly」有「壟斷」之意，這字眼經常出現在現實商戰訴訟與社會財經新聞中，給人截然不同的負面觀感。

約在十年前，從一場家產拍賣結束後的垃圾堆裡，撿回了一盒一九七一年出品的「陳年版大富翁」（見圖），除盒蓋有些汙損撕裂外，內容配件幾乎無缺。

這應該是我來美國之後所擁有的第二盒大富翁，第一盒購於一九八四年，隨家人移民 來美國剛過半年，在一次放了學錯過公車、乾脆走路回家的途中，路經連鎖藥妝店Walgreens，進去隨便閒逛時，被我驚喜遇見了美版「本尊」。

記得當時一盒約七美元，加稅後不只這個數，不便宜，可是大大一盒看著十分精美誘人。回去跟大哥和弟弟商量，每人出個三塊零花錢去把它買下，這「零花錢」當然是跟父母預先透支，說好大家晚上輪流洗碗連洗三個月。

非常意外的是，父親聽我說有「大富翁」可買，二話不說，隔天下了班自己摸去藥妝店將它買了回家。全家大小晚飯過後沒人肯去洗碗，七手八腳拆封。厚沉耐用的遊戲板，銀亮可愛的鋁製走步棋，讚嘆美版遊戲設計得精緻細膩的同時，更不忘搬來字典圍著盒子認真研究怎麼玩。赫然發現原產地多處遊戲規則跟我們印象中所玩的不同，這也是現今網上各國玩家們熱議的一個話題。

不敢說美國遍地黃金，但遍地懷著發財夢的人真有不少，我的父母就在其中，在現實中他們所選擇的「機會」以及所成就的「命運」，沒想到無比坎坷且很難回頭。因此，在美國玩「正牌大富翁」竟會莫名感到絲絲淒涼，也許是童心已隨著年齡和時空消失無幾，更會勾起颱風天曾和家人聚在停電的客廳裡點蠟燭、炒地皮的快樂時光已然一去不復返的感嘆。

在美國人的家裡，若是備有「大富翁」之類的桌遊，一般多代表著家中育有孩童或青少年，以及節假日開派對時用作娛樂訪客的道具之一。它具有老少咸宜兼複雜程度不高而又黏著性強的特性，讓性格內向或不善聊天的客人們仍可稍微自在地待在陌生人多的屋子裡，無需跟人太多互動，地埋首遊戲也不會太尷尬。

「大富翁」至今在全世界已發行了三百多種版本、翻譯成三十七國語言，仍是桌遊界中的天王，線上虛擬版本更是便利玩家們隨時隨地約戰。遊戲製造商兼經銷商「孩之寶」賺得盆滿缽滿，在美國蔚為傳奇。無論是遊戲還是現實，致富之路也許千奇百怪，「發財夢」卻是個不需要過多翻譯而人人大致理解熟知的一種語言。