有一段時間，我發現身邊的人談起感情，語氣變得格外輕盈。

他們不再急著描述對方的聲音、氣味或習慣，而是打開手機，滑出一張照片，或是一段截圖，彷彿只要畫面夠清楚，關係就能成立。那些未曾真正見過的人，卻早已在生活中占據位置；那些尚未確認的情感，卻先被想像填滿。

我們像是在彼此的生活邊緣，相互偷看。

這樣的狀態，在台灣歌手莫宰羊的新歌「網戀」中，被唱得格外赤裸。那不是對誰的控訴，也不是勸退愛情的警語，而更像是一面鏡子，照出數位社交時代裡，一條再熟悉不過的心理路徑。我們在影像與文字之間來回投射，把尚未發生的關係，過早地寫成一個完整的故事。

網路讓相遇變得容易，也讓誤判變得合理。

在社群即名片的環境中，照片被反覆修整，文字被精心鋪陳，我們學會依據對方的發文節奏、回訊速度，推敲情感的溫度。尚未見面，卻已開始為對方預留時間；尚未確認，卻先努力成為想像中適合被喜歡的樣子。於是，關係的重心，慢慢從「認識一個人」，滑向「維持一種可能性」。

我們不是在靠近對方，而是在努力不讓那個可能性消失。

這並非少數人的經驗，而是一整個世代默默共享的狀態。

有人在等待中變得焦慮，有人在想像裡不斷修正自我，也有人在已讀不回的空白裡，反覆檢討是不是哪裡做得不夠好。網戀之所以令人沉溺，或許正因為它讓人誤以為，只要再多一點投入，現實就會自然跟上。

然而，這種關係的殘酷之處，並不在於被欺騙。

真正讓人失衡的，是在沒有任何人真正說謊的情況下，我們卻一步步，把自己交給了一個還不存在的關係。

當情感過度依賴影像與文字，關係的主導權也悄悄移轉。平台設計鼓勵我們不斷觀看、回應、想像，讓曖昧延長、讓期待持續。搜尋、紀錄、曝光成為本能，而界線則被延後處理。在這樣的結構裡，愛情不再只是兩個人的互動，而是一場由技術、視覺文化與自我焦慮共同參與的過程。

「網戀」之所以能被這麼多人接住，或許正因為它誠實唱出了這個世代最不願面對的一件事：

我們太習慣在安全距離裡確認被需要，卻逐漸失去承受現實落差的耐心。

歌曲裡最令人不安的，並不是失戀本身，而是那種醒來後的恍然，原來自己傾盡心力守候的，未必是一個具體的人，而是一個被想像撐起來的形狀。那一刻的清醒，不是責怪誰，而是意識到：當愛情過度依附於虛擬呈現，我們很難分辨，究竟是在靠近對方，還是在對著自己投射。

也許問題從來不在於網戀是否真實，而在於我們是否還保留耐心，讓現實慢慢補上那些尚未出現的細節。在一個凡事講求即時回饋的年代，願意讓關係暫時停留在未完成狀態，本身就成了一種稀缺的能力。

那麼，在影像先行、想像領路的世界裡，我們是否還願意為一段關係保留空白？

又或者，當我們說自己正在愛一個人時，其實更需要誠實面對的，是那個被數位時代放大的、急於被理解的自己。（寄自嘉義）