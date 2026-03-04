一道永恆而溫暖的座標

（圖/123RF、AI協作生成）

多年以後，當我們能從容駕船穿過普吉特海灣，當丈夫能熟練地保養汽車，看著車庫牆上也掛起一排整齊的工具，我總會想起那個初見卡特的午後。

門鈴響後，拉開門，他逆光而立，我得仰頭才能看清這位六尺五寸的白人漢子。藍色棒球帽，黑色T恤衫沾著泥點，牛仔褲膝處磨出破洞，沾滿泥濘的棕色高幫皮靴，繫帶勒得緊實，鞋頭磨損泛白。他手裡提著一個沉甸甸的黑袋子。那一瞬的錯覺很強烈，他像是從某部老西部片裡走錯片場的人物。

「安在家嗎？」他問，聲音比想像中溫和。

得知我先生不在，他並未進門，只是遞過來那個塑料袋。「身上有魚腥味。」他抱歉地笑笑。袋子裡是他清早出海釣得的三文魚，還有魚頭，「中國人愛吃魚頭。」他補充道。幾十磅的重量猝然墜在我手上，帶著海水的寒氣和魚類的腥甜。隨著我的感謝聲，他轉身離開時，靴子踩在木樓梯上發出堅實的聲響，那輛四驅卡車發動的轟鳴，向坡下衝去。

這便是卡特，我先生的同事，一個工程師，一個修車匠，一個漁夫、獵手。後來我才知道，他住在遠離城市的山坳裡，每天要在高速路上奔馳一個多小時才能抵達西雅圖市區。有些美國人執意用一片原始森林將自己與現代生活的鋒刃隔開。

第一次去他家修車，像遠征。我們的車在揚灰的土路上顛簸，兩旁的冷杉和雪松高得駭人。路越走越窄，車彷彿要被瘋長的蕨類植物和荊棘吞沒。就在我以為導航失靈時，一塊手寫的木牌從樹影裡浮現。拐進去，他的房子才豁然出現，原木結構，覆著暗紅色的瓦，門前竟立著一尊小小的石獅子，眼神溫馴。狗吠聲先於人聲抵達，一條油亮的黑狗衝出來，卻在卡特低沉的命令下，伏在他腳邊。

一小片平整的水泥地，外圍便是不加修剪的、鬱鬱蔥蔥的森林。蒲公英的絨球隨風飄散，鳥鳴四起。真正驚人的是他的車庫，或者說，他的王國。那是一個標準的修車車間，工具架上每把扳手、每個套筒都懸掛在描畫好的影子輪廓裡。

一輛紅色的老舊跑車被架在修車溝上。空氣裡混雜著機油、金屬和舊輪胎的複雜氣味。我先生的眼睛亮了起來，他告訴我，卡特修車收費低廉，手藝卻比許多專業店鋪更可靠，公司裡不少人都找他。從此，我先生也開始學習保養自己的汽車。

進屋喝咖啡 時，客廳的牆上懸掛著一頭雄鹿的頭部標本，鹿角崢嶸，玻璃眼珠凝固著十年前的某個瞬間。沙發上鋪著一張完整的狼皮，灰白的毛髮，狼尾自然地垂落在地。我坐下時，掌心不自覺觸碰到那已然失去生命、卻依舊顯得堅韌的皮毛，一股莫名的寒顫爬上脊背。

咖啡機嗡嗡作響，濃郁的香氣驅散了屋外那種荒野的氣息。我們聊起打獵，卡特語氣平淡。對於我們這些連槍都不敢握的新移民 ，那是一個完全陌生而堅硬的世界，我們只是禮節性地讚嘆。

從此，夏季的周末常常天還未亮，碼頭的木板在腳下微微搖晃，海水的腥鹹氣息浸透每一寸空氣。卡特在他的船上，教我們辨認潮流，看海鳥的飛行判斷魚群，在看似平靜的水面下找到那個神祕的「點」。他手把手地教我先生綁製魚線，那種複雜的繩結，在他粗大的手指間卻乖巧得像擁有生命。

當我第一次戰戰兢兢地將一條掙扎的銀鮭拉上甲板，卡特用他沾著魚黏液的大手，穩而有力地幫我握住釣竿末端。「感受牠的力量。」他說。陽光劈開海霧，照在他滲出汗珠的絡腮鬍上，真是一條西部漢子。

他也是我們夏日露營的「酋長」，總是提前一天抵達，獨自將眾人的帳篷如蘑菇般安紮妥當，準備好食物及堆積如山的木柴，連垃圾分類的桶子都排列整齊。篝火燃起時，他常常替大家烤肉，火光在他沉默的臉上跳動。

直到那場暴雨，通往他家的土路被淹，小橋成了激流，他的卡車失控。醫生用手術釘，將他轉動自如的脖子永遠固定在了某個微微前傾的角度。可他依然出海，依然修車，只是轉動身體時，需要將整個上半身笨拙地擰過去。

我們從他那裡學會的，不僅是在美國適應生活的能力，更有一種堅韌不拔的精神。我先生的車庫裡，工具漸漸齊全；我們的廚房裡，處理三文魚的手法日趨嫻熟。我們從公園的小湖釣起第一尾太陽魚，到最終敢於駛向開闊海域。

這個國家曾以抽象的概念呈現，自由、機遇、挑戰。是卡特，用他沾滿機油和魚腥的雙手，將它變成了可觸摸、可學習、可掌握的具體技能：如何讀懂一片海域，如何讓一台罷工的機器重新轟鳴，如何在荒野中安頓一夜，如何與疼痛和失去共存。他讓我們相信，在這片新大陸上，自立並非口號，而是一系列確切、可習得的手藝。

那年，秋風掃落葉時，噩耗傳來，卡特得了白血病。化療奪走了他的頭髮和鬍子，那張曾經被海風和機油浸染得粗獷的臉，變得像個陌生而脆弱的人影。我們帶去他念叨過的中國炒麵和西瓜。他努力地吃，用那雙曾穩穩駕馭風暴的手，顫顫巍巍地握住筷子，彷彿完成最後的、溫柔的承諾，不讓關心他的人失望。他額頭上沁出虛汗，空洞的大眼睛望著我們，裡面有種深不見底的平靜，我們被這悲哀中孕育的生命之力感動著。

追思會上，播放的是輕音樂。人們輪流講述與他的故事：誰的車被他從雪地裡拖出，誰吃過他送來的最肥美的魚蟹，誰的第一次狩獵由他帶領，屋裡隱約迴盪著海浪與引擎的混響。我忽然明白，卡特給予我們的，遠不止生存的技能。他是一種活法的證明：一個人可以西裝革履地出席宴會，也可以帶著一身魚腥味坦然站在鄰居的門前。

卡特打破了我們心中對「成功」與「歸屬」狹隘的想像，教會我們一種更開闊、更扎根於生活本身的「融入」。這種融入，不是褪去自己的顏色，而是學習在新的畫布上，用當地提供的顏料，畫出自己的圖案。

但我知道，卡特從未離開。他活在我們這個家逐漸累積起來的、對於生活的坦然與篤定裡。他是我們在異國他鄉遇到的，一位沉默的、身上總是帶著海腥與機油味的貴人。他給予我們的禮物，不是魚，不是修好的車，而是一把打開這片土地厚重之門的鑰匙，讓我們終於走進門內，成為了這裡生活的一部分，而不僅僅是謹慎的移民者。

那個帶著魚腥味、站在我家門前的卡特，就此成了我們生活中，一道永恆而溫暖的座標。（寄自華盛頓州 ）