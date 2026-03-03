王禎和手稿、來信與往事（下）

一九八四年，王禎和(左一)與《嫁妝一牛車》電影劇組演員合影；左二為陸小芬。（圖／取自國立台灣文學館，照片藏於國立台灣大學圖書館）

有一次，王禎和說想以本地娼妓臨時充當吧女，在強勢美鈔誘引下，服侍美國大兵，寫出好笑、可悲又可憐的故事，想了解當年花蓮有哪些妓女戶，不知找誰問才好？我說我最清楚，問我就是。他以為是在開玩笑，我就說那時花蓮登記有案的公娼（又稱綠燈戶）分甲乙丙三級，最有名的四家號稱四大公司，即喜相逢、滿春園、夜都會、萬里緣是也。他大為吃驚，訝異得「也許過了度，臉上木木底，大張著口……」原來我在花蓮進銀行第一份職務是代理公庫收稅款。

稅金多種，最有印象的是娛樂稅和屠宰稅，戲院、電影院 等賣門票的娛樂場所都需繳交娛樂稅，妓女戶也是，繳稅的是公娼，未稅即私娼。娛樂稅屬地方稅，業者定期自動報繳，完稅後由主管的市公所財稅課在門票上蓋章才生效可以發售。由於娛樂標的陣容及天候、假期、發薪日等諸多因素，影響賣票數量，業者為免溢繳吃虧少繳門票又不足銷售，總是精打細算，拖到快下班才急忙趕來繳納，尤其是那幾家妓女戶。市公所財稅經辦人常會打電話問說四大公司繳過稅沒？他們急著要下班。

屠宰豬牛同樣須繳過稅才能下刀，否則就是「私宰」，屠宰稅偶有急迫的突發狀況，如鄉間牛隻不慎跌落山崖，豬隻突然缺氧，在一息尚存之前必須屠宰，因為死豬死牛是不許販賣食用，損失巨大。為了應急，我們銀行是廿四小時受理屠宰稅繳納，下班後收稅章移交值班人員，不免就有三更半夜敲門急著繳稅的。娛樂稅是不能比照屠宰稅。

王禎和聽了說有趣，問還有沒有妓女戶的資料，我另外講了一個風塵女子定期素顏前來存款匯款的故事。此女在綠燈戶上班，存款累積一些之後就匯回宜蘭鄉下。年輕同事見她前來，調皮地低聲說吃軟飯的來了。年長的副理聽了事後糾正：「賺的辛苦錢，怎可說是吃軟飯！」然後又補一句：「你們年紀相仿，命運大不同。」平日嚴肅如日本武士的副理，此時更是顰眉蹙額，他是宜蘭人，見流落異地賣身養家的同鄉苦命人，心有戚戚焉，對剛進社會不懂事的我們，自是當頭棒喝。

王禎和說這些都是小說的好材料。他常說好的題材愈要珍惜，不輕易下筆，需要時間沉澱、醞釀，反覆構思、推衍。一九七○年代初，黃春明的《莎喲娜拉．再見》刊出，很受注目。王禎和說情節和他美軍度假的腹稿有些類似巧合，決定擱置這個題材，等以後再說。這一等等了十年，他放棄原本構想，另起爐灶，費盡心思重新架構，完成了《玫瑰玫瑰我愛你》，一九八四年二月廿日起在聯副連載。

王禎和的小說不避情色，也許跟早年張愛玲遊覽花蓮，住在他家，要他帶去逛他全然陌生的風化區有關。他曾說小孩對他不諒解，指他「不四鬼」、「袂見笑」，讓他一時說不清楚，很感困擾。其實他向來正正經經，律己甚嚴，絕不輕浮。

一九六○年代初，我在台北牯嶺街舊書店前後買到兩本晨光版錢鍾書《圍城》，因為禁書稀有，難得碰上，就都買下，把其中一本送給王禎和，他說之前已看過，很精采，可惜全書無一正向人物。《玫瑰玫瑰我愛你》在這方面也類似，他說寫作中也曾意識到，試圖在「唯利是圖」的一群人外，點綴一些相對性的角色，但沒寫好，覺造作生硬，並不滿意，後來索性刪捨，竭力寫好原本創造的人物。何況人性複雜，對錯難說，小說的人物、情節能讓讀者有驚奇的感受，就能體會作者的初心本意。

王禎和小說刻繪社會現實，非常逼真，以致多次有人對號入座，控告他影射誹謗，意外的官司造成不小困擾，所以書前常鄭重聲明純屬虛構，切勿附會。流傳甚廣的所謂：「歷史與小說的區別：歷史的人名地名是真的，其他都是假的；小說的人名地名是假的，其餘都是真的。」套用在王禎和的小說，很是貼切。

●

一九七二年九月廿八日，王禎和赴美到愛荷華參加國際作家工作室，我去機場送行，他說帶了很重的花蓮石頭準備送給張愛玲。次年夏天結束作家工作室課程，前往洛杉磯 ，事前託莊信正向張愛玲致意，告知到達時日，以便拜會。那時張愛玲幾乎完全不見客，到後和莊信正一起打了多次電話都沒人接。千里迢迢，提著「重禮」，在異國專程求見敬重的故人，然而咫尺天涯，王禎和的心情可想而知。這一節在莊信正編註的《張愛玲莊信正通信集》中有所記錄。

一九八八年三月，莊信正著《尤力息斯（Ulysses）評介》在洪範出版，王禎和在當月廿七日來信：

莊信正，我很敬服他，他一直默默耕耘。曾在洛杉磯與他相處數日。他這本Ulysses註對我很有用。這本Joyce的大作真把我苦死了，一直沒有看完，都是斷斷續續地看，難死了！以後就用莊的註，及其他英文註（我買了幾本，一道看，也許可把大師看透？）

所指在洛杉磯相處，即是一九七三年夏那次。在同一信中，他說：

西西的《手卷》很新，很能融合後設，後現代的東西，比╳╳╳，╳╳╳諸人成熟，不是模仿品，是由衷而發的創作，就是把國外大師的技法，消化為自己的。這一點很難。

他與西西素未謀面，但通信頻繁，交換寫作和國外名作意見，常託西西在香港買台灣找不到的外文書。後來西西把王禎和寫給她的四十六封信，交我轉捐給台大圖書館。可惜西西給王禎和的信並未找到。

一九八九年初，鄭樹森幫洪範編小說選，選了〈嫁妝一牛車〉，我們以制式函文徵求作者們同意，言明轉載費若干。王禎和回說，好友鄭樹森編的「不要錢（要錢，怎麼可以！）」。回條之外，還手寫一張很正式的同意書，言明不需任何轉載費用，還簽名蓋章。他就是這麼正經八百地對待友人。我告訴他每位入選作品都付費，並非編者負擔，他才勉強同意悉數用他名義捐入當時紅十字會的天安門 專戶。

可惜王禎和五十歲就離世，讓人難以接受。他在一九七九年罹患鼻咽癌，一九九○年去世。在病中，他仍焚膏繼晷，創作不輟，留下許多作品。

尉天驄教授生前常說：王禎和是難有的重要作家，你們花蓮的榮耀，至少應在重要據點為他立一座銅像……

二○二五年十月一日

王禎和 八十五歲冥誕（下） 一九六一年，王禎和與《現代文學》雜誌同仁出遊，前排左起：鄭恆雄、楊美惠；後排左起：杜國清、王禎和、陳若曦、白先勇、王國祥、王文興、沈華、歐陽子。（圖／取自台灣文學館，照片藏於國立台灣大學圖書館）

王禎和手稿、來信與往事（上）