十年前，我第一次聽見「Hello Mom」這個詞，是在一家吵鬧的餐廳。

那天，幾個小男孩自己在外頭吃飯，像一群暫時獲得自由的小動物，聲音比漢堡還大。忽然，其中一個孩子的手機響了。他接起來，小聲說了幾句，話還沒說完，其他孩子已經開始起鬨。

「你媽媽打來的。」

「Hello Mom.」

笑聲此起彼落，那個孩子滿臉通紅，恨不得把手機塞回口袋最深處。

我坐在不遠處，手裡的水杯停在半空。那一刻，我忽然明白了什麼叫「盯太緊的媽媽」。不是不愛，而是愛得太靠前，讓孩子在同伴面前無處可躲。

那天回家後，我在心裡暗暗告誡自己：我不要當那樣的媽媽，不隨時查勤，不三不五時打電話確認行蹤，不讓孩子因為「媽媽」兩個字而感到尷尬。那時候，孩子還小，我以為自己一定做得到。

時間很快過了十年，輪到女兒進入青春期，我原以為自己早就「畢業」了，懂得分寸，也學會放手。結果才發現，媽媽這個角色，從來沒有真正結業的一天。

我不再頻繁打電話，卻會忍不住查看定位；嘴上說信任，心裡卻自動補齊所有可能的風險。有時候，她只是晚回十分鐘，我已經在腦中演完一整段社會新聞。理智不斷提醒我：不要當Helicopter Mom，不要成為孩子的陰影。可身體的反應卻誠實得多，眼睛總是不自覺地盯著，心也跟著懸著。

有一次，女兒瞄了一眼我的手機，語氣平靜地說：「Mom，其實妳不用一直看我在哪裡。」那不是指責，更像是一種反過來的安撫。我忽然有點心虛，原來她早就察覺，只是沒有拆穿。

我們這一代媽媽，似乎都不太擅長「斷奶」。不是不相信孩子，而是不太相信世界；不是不願意放手，而是放手之後，先失去平衡的，往往是自己。孩子長大的速度，永遠比我們心理準備得快。我們還在回味他們需要我們的年代，他們已經學會如何不需要我們。

十年前，我提醒自己，不要成為在餐廳裡打電話的那個媽媽；十年後，我才明白，真正需要一再學習放手的人，或許一直都是我。所謂的放手，不是一刀兩斷，而是一次一次，把手指鬆開一點點。

就像斷奶一樣，不只是孩子的課題，也是媽媽的。（寄自德州 ）