我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

圓檯真的那麼大？

林隱
聽新聞
test
0:00 /0:00

這張圓檯其實一點也不大，小小的一張圓檯，縮在小店的角落，靠著牆，檯下勉強放著四張小圓凳，胖一點也坐不隱的凳。檯面的中間擠著一瓶熱茶， 疊起的膠杯，放滿筷子的筒，還有豉油樽，辣椒酱、胡椒粉瓶和牙籤筒，令人想起迫在罐頭裡的沙丁魚，像是很合作，善用每一分空間。

剩下來的檯面已很少，僅僅夠放四份碟頭飯，要喝茶的食客，就會自動自發把圓碟往自己的方向拉，騰出空間放自己的那杯茶，食客都很有默契，若有位胖一點的食客加入，大家縮縮移移，將就將就，總可肩貼肩吃一頓熱騰騰、新鮮美味、經濟實惠的碟頭飯。

就是因為這份味道，我偶爾會去這小店吃碟頭飯。直至前些時候，小店一開門幾乎坐滿食客，只剩下那張小圓檯，我和友人「真的」不識趣，選了中間的兩張凳坐低，還沒來得及點我愛的雜燴炒河，不面善店員已揚起聲音說：「坐裡面一點。」我一半因為只記著美食，一半因為驚魂未定，以為店員的指令是叫我們坐近牆邊一點，於是我坐在凳上，向牆邊移過去，店員已失去耐性：「不要移動凳子，坐入裡面那張凳。」友人拋下一句不吃也罷，拉我奪門離開。

離開前，我再看那小圓檯一眼，它一點也不小，它比食客還大還重要。（寄自香港

世報陪您半世紀

香港

上一則

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

延伸閱讀

法拉盛失火 消防員2傷 豫園餐廳停業1天

法拉盛失火 消防員2傷 豫園餐廳停業1天
紐約法拉盛二級火警後續 豫園餐廳停業一天 兩消防員輕傷

紐約法拉盛二級火警後續 豫園餐廳停業一天 兩消防員輕傷
改「歡樂時光」上門 食客消費降級只點開胃菜 不點主菜

改「歡樂時光」上門 食客消費降級只點開胃菜 不點主菜
正宗上海本幫菜-上海小吃推出超值套餐僅$9.99 吃貨必看

正宗上海本幫菜-上海小吃推出超值套餐僅$9.99 吃貨必看

熱門新聞

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30

自願的歸途

2026-02-12 01:00

便當不了情

2026-02-14 01:00

老伴又惱又笑

2026-02-14 01:00
司提反的故事： 左，嬰兒才剛出生就被惡魔掉包。 中，母鹿養活幼嬰，主教親睹奇蹟。 右，司提反向父母解釋原委後，令人把惡童燒死。 Martino di Bartolomeo（1389-1434）畫作‘Seven Scenes from the Legend of St. Stephen’局部，德國施泰德藝術館館藏。（圖／韓璞提供）

掉包嬰兒

2026-02-15 01:00
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜