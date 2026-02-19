這張圓檯其實一點也不大，小小的一張圓檯，縮在小店的角落，靠著牆，檯下勉強放著四張小圓凳，胖一點也坐不隱的凳。檯面的中間擠著一瓶熱茶， 疊起的膠杯，放滿筷子的筒，還有豉油樽，辣椒酱、胡椒粉瓶和牙籤筒，令人想起迫在罐頭裡的沙丁魚，像是很合作，善用每一分空間。

剩下來的檯面已很少，僅僅夠放四份碟頭飯，要喝茶的食客，就會自動自發把圓碟往自己的方向拉，騰出空間放自己的那杯茶，食客都很有默契，若有位胖一點的食客加入，大家縮縮移移，將就將就，總可肩貼肩吃一頓熱騰騰、新鮮美味、經濟實惠的碟頭飯。

就是因為這份味道，我偶爾會去這小店吃碟頭飯。直至前些時候，小店一開門幾乎坐滿食客，只剩下那張小圓檯，我和友人「真的」不識趣，選了中間的兩張凳坐低，還沒來得及點我愛的雜燴炒河，不面善店員已揚起聲音說：「坐裡面一點。」我一半因為只記著美食，一半因為驚魂未定，以為店員的指令是叫我們坐近牆邊一點，於是我坐在凳上，向牆邊移過去，店員已失去耐性：「不要移動凳子，坐入裡面那張凳。」友人拋下一句不吃也罷，拉我奪門離開。

離開前，我再看那小圓檯一眼，它一點也不小，它比食客還大還重要。（寄自香港 ）