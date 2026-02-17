父親的小小失敗史（下）

後來父親有陣子蓮藕田被地主收回要賣掉，頓時沒工作失業，他還去了小學老師開的冰工廠工作，這是我小學畢業後才知道的事。

回想當年在教室吃的冰棒，竟是父親打工做的，突然覺得辛酸。想像瘦削的他在簡陋的鐵皮屋工廠，用染料加甜水灌入細長的塑膠管內，然後放入冰櫃結凍，不斷重複地灌入冰入，每支冰棒看起來都像是參加偶像演唱會的螢光棒，顏色繽紛可喜，那些食用染料常從工廠流出，把泥地染得紅豔，像是夏日河床上的落日。

然後老師一早用摩托車載著一桶桶冰棒，分給幾個高壯男生幫忙扛著，男孩沿著班級販售，下課時間，走廊到處有人吃著冰棒，低年級的小孩總是吃得雙手糊黏黏，大一點的男生則邊吃冰棒邊嬉鬧著，把白色制服沾染得如潑墨畫。至於沒錢買冰棒的，就只好乾瞪眼，直看著冰棒流口水，恨不得偷父母零錢好買一根來舔。

我那時候以為我成績好所以老師才常給我免費的冰棒吃，我不知道父親就在老師的工廠裡當廉價勞工，我吃的冰棒就是他做的。

小時候偏愛吃柔軟甜滋的冰淇淋，就像第一次和父親一起去小美冰淇淋店吃香蕉船所種下的美好經驗。

為此牙齒常吃壞了。

童年某回過年父親和母親吵架，所以我沒和父親回南部老家。就和留在台北作生意的母親過年，禁不起我一直想外出的鬧著，她帶我去台北新公園，但疲倦的母親很快就坐在公園椅子上打瞌睡。我一時無聊，穿過公園旋轉門，向小販買了兩球冰淇淋，冷不防卻在拿冰淇淋轉身時撞到一個女人，兩球冰淇淋頓時落到地上。女人還罵了我死查某囝仔，弄髒了她的美麗衣服。我不敢抬頭看她，只是怔怔地盯著冰淇淋在地上逐漸被陽光蠶吞而逝。然後我在那攤融化的冰淇淋，彷彿看見了父親的臉，鵝黃黃的，像是生病的樣子。我坐回打盹母親的身旁，無意識似地跟睡眼惺忪打著哈欠的母親說，剛剛我看到父親了。妳酣眠作夢喔，母親的手還摸了我的額頭，看我是否發燒說囈語。

他生病了，我又說。

妳真的發神經，囝仔新年說啥鬼話。走，返厝。

回憶起父親，時間總是變得很鈍，因為太遠。回憶起父親都會連帶想起母親，女漢子的母親使得父親像是個男娘子。

回憶起父親的失敗史，很多年後等我也長成一個歷經風霜的女生時，我才知道歷史早在他的父親，也就是我未曾謀面的祖父的家族失敗就開始種下了。父親沒讀好書和他從小失去他的父親有關。而我的母親不知如何當好母親也從她出生就失去她的母親有關。一個失志，一個立志，男弱女強，陰盛陽衰，也開展了我的生命，我表面像父親，內裡卻是母親。

父親沒有等到這個經由他的生命所誕生的女兒成為提筆者，在我從童少時光就因失志酗酒而訣別，如鴿遠翳。

但他把鴿子腳環的桂冠留給了我。

沒有父親的女兒，塑造我長久以來長成了隱形穿裙子的漢子。

溫柔得像是鋼鐵蝴蝶，吃著軟綿綿的冰棒時，會想起父親在製冰工廠的過往，過著還不老就已黃昏的日子。（下）

