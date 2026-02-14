在浪濤之間，慢慢懂得

我的頻道

搭了二十多次郵輪，原以為自己已經算是老手了，沒想到這次遇到一位年長旅客，他已經搭過八十多次郵輪。聽他談起各條航線的不同體驗，不禁感嘆，世上總有人比自己更熟門熟路。

郵輪的確是一種既安全又省心的旅行方式，上了船，吃住全包，不用每日更換酒店、收拾行李，也無需操心交通。郵輪靠岸時，只要提前做足攻略，就可以利用當地的公共運輸，在陌生城市中自在穿行。這樣一種「動中有靜」的旅行方式，既節省體力，也節約開銷，適合喜歡郵輪旅行模式的遊客。

船上旅客來自四面八方，在消費習慣上，差異也頗為有趣。華人往往是最節省的一群，一來本就習慣節儉，二來對許多消費項目並不感興趣。郵輪上的利潤，很多來自額外的付費項目。白人旅客偏愛酒類，尤其各種調配的雞尾酒；非洲裔旅客則鍾愛甜飲，離不開各式汽水果汁，而這些大多屬於收費項目。華人大多只喝茶水或白開水，這些恰好都是免費的。許多其他族裔的旅客也愛喝飲料，郵輪靠這些額外消費維持收益。有位白人朋友帶兩個孩子上郵輪一周，結帳時飲料開銷竟要四百美元。

餐廳每日供應豐盛，但酒水飲料卻需另付費。有人每餐配酒，視為享受；有人只取一杯熱水，佐餐自得。花多花少，各有自在，各取所需。這些細節中，不僅藏著生活習慣的差異，也隱含著不同文化對「旅行」一詞的理解。

郵輪旅行雖自由隨意，秩序卻不可或缺。在這艘海上流動的「小社會」裡，維持秩序，靠的是每位乘客的自覺與修養。尤其在一些中國大陸出發的航次中，不文明現象時有發生，哄搶食物、插隊爭先，令人感到遺憾，這不是誰素質低下的問題，而是對公共空間的理解尚未深入。

例如有人每次拿取大量食物，遠遠超過自己所需，吃不完便棄之不顧，造成極大的浪費。一位中國船員曾告訴我，有一次在上海出發前往日本的航程中，親耳聽見一個母親對孩子說：「你不搶，別人就拿完了。」這句話雖短，卻折射出一種潛在的焦慮感與資源意識。或許出於保護孩子的本能，但這類語言在潛移默化中教會了孩子「爭搶」的邏輯，而非「共享」的精神，文明是需要幾代人的努力。

其實我們每個人在旅途中，都可能在不知不覺中，成為「沒有留意公共秩序」的那一方。有時排隊不夠耐心，有時取餐稍顯貪心，也曾在擁擠中忘記克制。海上旅程寬闊而寧靜，卻也時刻提醒我們，在共享的空間裡，修養是一種風景，文明是一份禮物，它不喧譁，卻讓每一段旅程更溫潤從容。

現代意義上的郵輪，並非一時發明，而是伴隨交通發展與社會演變而逐步成形。十九世紀末，隨著蒸汽技術的成熟與歐洲中產階級的崛起，休閒旅行逐漸成為可能。1891年，德國漢堡美洲航運公司推出了一艘名為「奧古斯塔·維多利亞號」的船，被廣泛認為是世界上第一艘現代郵輪。它從德國漢堡出發，穿越地中海，途經多個港口，旅程以觀光為主，目的不再是交通運輸，而是度假與娛樂。

這艘船開啟了一個新紀元，從「為了到達」轉向「為了過程」。百餘年後，郵輪早已走出精英圈，成為普通人觸手可及的休閒方式。船更大了，設施更齊全了，航線也遍布全球。而無論走到哪裡，維持這一切的，依然是一份對他人、對環境、也對旅途本身的基本尊重。

文明，從來不是用來指責誰的工具，而是一種向內自省的修養，是人與人之間最溫柔的默契。每一次航行，都是與世界的和解，也是與自己的相處。海風習習，潮聲不語，人在船中，心亦隨之澄明。

我們在浪濤之間慢慢懂得，旅程從不是單純的移動，更是心靈的磨礪。當我們學會在旅途中尊重他人、尊重環境，也就真正走進了旅行的意義。（寄自華盛頓州）

世報陪您半世紀

郵輪 華人 德國

