合歡花 紅白開成蘸暈花

合歡花。（圖／作者常湘雲提供）

第一次知道合歡花是當初讀《紅樓夢》，七十六回「凹晶館聯詩悲寂寞」，林黛玉和史湘雲兩個人在凹晶館，賞月，聊天，聯詩，聯著聯著，就說到了一個字：「棔」，小說借史湘雲的口這樣介紹這個字：「幸而昨日看歷朝文選見了這個字（棔），我不知是何樹，因要查一查。寶姐姐說不用查，這就是如今俗叫作明開夜合的。我信不及，到底查了一查，果然不錯。看來寶姐姐知道的竟多。」

明開夜合？似乎這樣的花並不少見到？最常見的就是幾乎人人都知道的牽牛花了，只是牽牛花不是樹，是藤蔓植物。而棔，是樹，合歡樹。

▋看了《甄嬛傳》 知道合歡花

合歡樹上開的花自然就是合歡花，但是明開夜合說的卻不是花，是葉子。我第一次見到這合歡花是在電視上，就是那部被稱為是宮鬥劇天花板的《甄嬛傳》。在這部電視劇裡頭，不僅有很多美麗的女性，也有不少美麗的花兒，像牡丹、梅花、杏花、芍藥、荷花、百合……這些都是人們慣常見到的，不足為奇，也不會讓觀眾印象更深刻，雖然這些花對劇情有推動的作用，到底沒有合歡花那樣更令觀眾記得清楚。

當然，也因為這部電視劇，讓很多人知道了合歡花是什麼樣的花，至少我就是看了電視劇才知道這朵花的「長相」。

合歡花的樣子比較獨特，像一面小小的扇面似的，而且是那種毛茸茸的扇面，我也看見有說合歡花是圓錐形的，花的上半部是豔麗的粉色，接近於紅色，往下漸漸變成白色，花萼和花冠上都有短絨毛，所以才給人一種毛茸茸的感覺。

這也是為什麼有人又稱合歡花為「絨花」，尤其是這種花從樹上飄落下來的時候，更具有了飄逸的美，非常動人，就好像電視劇飄落到那個美麗的嬪妃手掌上的合歡花，就有一種動人心弦的美，也不知道是美麗的女子襯托了花呢，還是花讓美麗的女子愈發美麗了。總之，是相互成全吧！

我真正見到合歡花是在我生活的小城，卻是在不經意之間發現的。那是一個幾乎每天晚飯後出去散步都會經過的路口，但是不知道什麼原因，每次路過看見那兩棵樹都沒有仔細看一眼，直到好幾年之後的一個傍晚，散步經過，瞟了一眼正在開花的樹，突然明白過來，原來那兩棵看著尋常的樹是合歡樹，樹上的花是合歡花。

▋花管的長度 只有2.5釐米

至今，我還記得第一次知道那是合歡樹時的驚訝，立刻走近，仔細看樹上的花。花並不頂多，或許是花季的晚期了吧！只零零星星的有一些，大多還隱在樹葉之間，倒是樹底下，枯黃一片，好像堆了一地的樹葉，其實是凋零的花。

看著地上帶著些破敗感的落花，我是有一點嘆息的，但是又在心裡期待著來年花開的時候要好好看一看，它盛開的時候會是什麼樣。可等看到了，又有一點失望。這花盛開的時候並不像期待想像的那麼令人驚豔，而是有一些不起眼，也不知道是不是因為我是站在樹下，而花是開在茂密的樹葉之間，就顯得不那麼突出的緣故。

是的，合歡花的花朵都不大，網上看到的資料說，合歡花管的長度只有2.5釐米，比起來樹葉，要小一點，何況，往往樹葉、花、以及結成的豆莢摻和在一起掛在樹枝上，而豆莢扁扁平平長長的，又一簇簇的，最為顯眼，卻喧賓奪主，奪走了花的風頭。

因為覺得合歡花不奪人眼球，心裡不免就替這花感覺到一些遺憾，也總想著什麼時候能夠被這花的美麗驚豔到，畢竟，曾經有那麼幾年，每年都會看一下《甄嬛傳》。在莫名其妙的期盼之中，終於見識到了合歡花的美。

是七月的一個上午，在附近社區跑步，沿著一條林蔭道往前跑，正跑得有一點上氣不接下氣，一抬頭，怔了一下。前頭一個庭院裡，一棵不頂高卻也不矮的樹，樹上開了滿滿的合歡花，粉嘟嘟，毛茸茸的，和綠色的葉子相互輝映，簡直好看的不得了。於是放慢了腳步，調整一下呼吸，也是希望那滿樹粉綠相間的美，能多在眼睛裡停留一些時間。慢慢跑過去，又回頭看看，微笑起來，心滿意足的往前跑去。

▋合歡花入藥 有助改善失眠

回到家，依舊有些意猶未盡，於是到網路裡找了合歡花的介紹來看，知道這花除了好看之外，還有安神寧心的功用，所以，合歡花入藥，有助於改善失眠症。當然，合歡合歡，這樹這花還有夫妻和諧美好的寓意，因為樹葉的朝開夜合像極了夫妻的相守相隨，在漢朝時，人們就多在庭院中種植合歡，是希望夫妻恩愛幸福。

此外，合歡樹似乎還特別敏感，能夠感知環境的變化，通過樹葉開合的改變來提醒人們可能會有災難發生，這還真的是神奇。因為此，合歡樹被視為是吉祥樹也就不難理解了。但這是人的一廂情願的以為呢？還是合歡樹果然是上蒼賜予人類的厚禮？不知道。

不管是不是一份難得的禮物，合歡，總是令人心生歡喜，樹、花、葉……植物總會為人類奉獻能夠奉獻的一切，多令人感動，不是麼？最是清香合昏枝，紅白開成蘸暈花，多麼好。（寄自加州 ）