向經典致敬 海外華文女作家協會第十八屆雙年會記實(下)

海外華文女作家協會第十八屆雙年會合影。（圖／作者周典樂提供）

▋梁旭華談〈永遠的唐吉訶德〉

西班牙擁有幾千年悠久的歷史文化與文學藝術。在西班牙的黃金時代，塞萬提斯創作了世界文學史上的第一部現代長篇小說。唐吉訶德不僅成為一位為理想獻身，在現實世界裏四處碰壁的正義、仁慈、善良與失敗的騎士化身，更為後輩文人們樹立了一座文學創作的豐碑。

在洋洋灑灑上下兩部作品裡，塞萬提斯幾乎攬括了當時西班牙黃金時代與歐洲文藝復興時期的多種文學類別，小說使用現代敘事手法，懸念，多維敘事者，俄式小木偶的故事結構。在這部十七世紀初的作品裡，一切起始於虛幻的主人公；作者，譯者，敘事者，卻又處處布滿現實的元素。

二位主人公，唐吉訶德與桑丘，一真一假，一主一僕，虛與實相交對撞，充滿戲劇效果，加上三四維度的敘述，這部長篇堪稱一部敘事交響樂。粗與細，雅與俗，真與假並存共生，互相衝撞，有發展，有高潮。整部小說，有如一幅巴洛克風格的油畫，充滿動感、驚奇、失望，最後以小說主人公的覺醒完成主人公自我創造、自我修煉與自我毀滅的人生旅程。作者把神來之筆高高掛予世界文壇的筆架上，讓後世的作者與讀者仰望唐吉訶德忠於理想，大戰風車的勇氣與真誠，牢記文字世界的魔力，下筆如執劍，忠於心靈，放膽揮舞。

三場主題演講後，分別由爾雅、海嬈、周仰之、李安、周典樂五位作家引言，開放給與會者討論「AI時代的文學創作」。探討在高科技浪潮下，文學書寫將遭受沒頂之災，還是得到乘風破浪的助力？五位引言人至今都沒有用過AI創作，她們皆認為 AI可以做為查資料的工具，文學創作全憑自己的思考與想像才會有個人特色。即使用AI查資料，也要多方求證，以免發生錯誤。

與會的所有女作家們，一致認為文學創作是個人修為與自我追求，實在不應借用外力。雖然 AI時代是全人類都會共同面對的巨大挑戰，但作家們在面對挑戰的同時，只要不斷的努力增進自己的知識，不斷地提升自我，創造自己的風格，就不怕被AI的巨浪所淹沒。

▋結語

所有的研討結束後，前會長荊棘與大家做了一場文學交流，並贈所有與會人員新書《風花沙石總是情》。荊棘分享她的成名作〈南瓜 〉的創作靈感，及她多年來寫作的心歷路程。小說〈南瓜〉並收藏於這本新書中。

陳玉琳在前會長荊棘的監交下，接任女作協第十九屆的會長。大會推選周典樂接任十九屆年會的執行長。陳會長感謝大家千里迢迢不辭辛苦前來參加第18屆雙年會，並感謝三位主講員從古至今，包羅中外的精闢演說，不但發人深省，更能啟發大家在寫作上精益求精更上層樓。陳會長鼓勵全體會員努力創作，她認為文學作品無論古今中外，唯有呈現普世人性和價值觀，才能跨越時代、國度和文化界線，而感動讀者。

會後，女作家們在加那利群島做了三天的旅遊。加那利群島終年陽光普照，溫暖和煦是歐洲人非常喜愛的渡假勝地。除了在特內里費島做了一日的觀光 ，另外搭渡輪分別走訪了拉帕爾馬島(La Palma)及拉戈梅拉島(La Gomera) 。三毛與荷西，曾在拉帕爾馬島居住，荷西就是在此島北部的海岸因潛水意外去世，並埋骨島上。

三毛與荷西的愛情是島上膾炙人口的故事，拉島的旅遊局為招攬觀光，特地規畫了一條三毛之路，並在首府聖塔克魯茲博物館開闢了三毛紀念廳，荷西遇難處立有紀念碑。我們追尋三毛足跡，參觀了荷西之墓及三毛紀念廳，遙望他們曾居住的公寓，去了荷西出事的海灘。

渡輪駛離拉帕爾馬島，五天的研討與旅遊，雖畫上了句點，作家們卻各有各的啟發與感懷。遠來海之角的加那利群島，除了看不一樣的風景，體驗不同的文化，更希望打開視野增長見聞，寫出經典之作。（下）

