向經典致敬 海外華文女作家協會第十八屆雙年會記實（上）

海外華文女作家協會第十八屆雙年會合影。（圖／作者周典樂提供）

海外華文女作家協會於1989年夏，在北加州柏克萊 陳若曦家中成立，由陳若曦擔任第一屆會長。創會會員有琦君、於梨華、喻麗清等22位旅美知名女作家。

女作協創會的宗旨，主要為海外華文女作家提供交流與聯誼平台，每兩年輪流在不同城市舉辦雙年會。第十八屆的雙年會，於2025年11月24至28日在特內里費島(Tenerife)舉行。特島是西班牙海外屬地加那利群島（Canary Islands）中的一座，群島位於北非摩洛哥以西100公里的大西洋中。女作家三毛曾在其中兩座島上居住過，迄今吸引無數粉絲們絡繹不絕前往三毛故居弔念。

會長陳玉琳在開幕式上致辭說: 「本屆雙年會之所以選在西班牙外海的小島上開會，目的是向三毛致敬。三毛是海外寫作的先驅，我們那個世代，大部分的人都很喜愛三毛的作品，因此特地來此追尋三毛的足跡，體驗她的創作生涯。」

本屆大會以「文學中的普世性、致敬經典」為主題，並由前會長張純瑛，名小說家陳謙與梁旭華博士，分別做三場主題演講。

▋張純瑛談〈中國最早小說唐傳奇中的女性意識〉

唐傳奇是中國最早的小說體，非但眾多作品以女性為主角，且展現了中國文學史上前所未有的女性意識。《謝小娥傳》《紅線》《聶隱娘》中的女角以過人的智慧與武功剷除仇敵或解決政治爭端，首度樹立女俠形象；《虬髯客傳》的紅拂女與《步飛煙》的女角具有突破痛苦婚姻的堅毅；《離魂記》和《華州參軍》的女角為了追求所愛，靈魂竟至脫離肉體。

《鶯鶯傳》《李娃傳》《霍小玉傳》是唐傳奇中享譽最高的壓卷之作。無論是養在深閨不諳世事的鶯鶯，還是淪落風塵的李娃與霍小玉，對愛的執著與狂熱皆為唐朝之前文學中不可碰觸的禁忌，開啟後世言情小說與戲曲之先河。

唐傳奇皆為男性文人所撰，作品中出現女性意識，和武則天長期掌政不無關係。其次，開放的社會風氣締造了唐傳奇中對婚姻自主的肯定，朱熹曾說「唐源流出於夷狄，故閨門失禮之事不以為異。」社會繁榮促使秦樓楚館興起，士子既迷戀才貌雙全的歌伎，又囿於門第觀念和禮教束縛，遂產生唐傳奇中的愛情悲劇。

▋陳謙談〈寫作在海外〉

作為一個曾經的芯片設計工程師，陳謙經常說：「如果不是到了美國，我是不會寫作的。一個人的移民 經歷，就像一棵被遷移的植物，先是連根拔起，擇地種下，再重新適應，落地生根。這是期間，靈魂和肉體的種種掙扎和妥協，最後達到的平衡自洽。同時，移民經歷打開了人的眼界，開放了人的心靈，甚至改變了人的世界觀。在某種意義上講，每一位新移民都無法避免一場文化上脫胎換骨。它同時幫助我們對母國文化拉開恰當的距離，從而獲得螺旋式上升的理解，又有回歸。」

陳謙認為她最鮮活、最有直接衝擊力的生活經驗正是來到美國後獲得的。來美後一連串的震撼和感慨，讓她對本是甘苦自知的移民生活，有了與人分享的慾望，變成了她寫作的原動力。她起初是在母親去世的陰影中開始寫作的。在悲傷的日子裡，她覺得寫作是一種心靈的安慰和療傷。

海外中文互聯網的出現，對她的寫作也產生了重要影響。通過最早的中文網絡，陳謙結交了很多中文網絡上活躍的文友，並向他們學到了很多寫作的經驗和技巧。她特別要歸功於電腦中文寫作軟件的不斷進步，她說：「運用電腦寫作的便捷，使得我這樣一個在文本上有類似於強迫症的人，有了寫作的可能。我的寫作方法雖然仍面臨著推進的困難，但技術上不會讓我停步，幫我克服重大的寫作障礙。」（上）

向經典致敬 海外華文女作家協會第十八屆雙年會記實（下）