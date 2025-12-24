一個女生伸出她的手，一隻小鳥從屋裡某個角落飛到她的掌心，乖巧地品啄，無意間看到這支網路影片的我，戀愛了。

回過神後，心想自己是不是瘋了？問世間情為何物，直叫人甜蜜相許，畢竟鳥生性機敏，說飛就飛，不是討好就能如人所願。也許正是鳥擁有自由飛翔的翅膀，卻心甘情願地為她前來，即便女生手中事先放好極具吸引力的飼料，鳥能夠沒有防備地放心停留，足見日常細心呵護與彼此陪伴所培養出來的深厚默契，讓我羨慕不已。

來到美國後經常能看見優哉游哉的鳥，似乎在哪裡做什麼都不著急，例如脖子非常靈活的鴿子，走路時搖著晃著十分可愛，就算旁邊有車輛經過，依舊舒服地在馬路邊的水窪喝水洗澡，來往的駕駛得自行減速避免打擾，寒冬時節亦不畏冰雪，踩著綿雪吃起碎冰，姿意享受低溫情趣。

又如海邊的大雁，細細的大長腿支撐著圓鼓鼓的身軀游刃有餘，在沙灘上覓著走著十分優雅，除非有淘氣的小朋友追趕跑跳，基本上不是很在意與人有多靠近，甚至與大家一起佇足觀浪，若有稍大的浪打來，當人們被沖的沙子滿身，大雁張開雙臂飛躍浪花，有些向天邊飛去，有些凌空而起又折返降落，充分掌握大自然的節奏，不約而同地向眾人展現天地是我家的豪情。

記得某個陰雨綿綿的午後，出門時我按下一把折傘的自動開關鈕，碰一聲把傘撐開的瞬間，門前草地上幾隻鳥啾啾啾地驚聲尖叫，我們互相嚇了一跳。其中一隻體型略大應該是鳥媽媽，率先起飛，以迅雷不及掩耳的速度告誡牠的孩子：「有人來了，快走。」牠的孩子啪啪啪地拍著翅膀緊跟在後。

後知後覺的我才明白，牠們一家可能專心地覓食而怡然自得，卻因為我的出現而驚慌失措，不得不逃離現場。自此之後，我開關門都會輕一點，使用自動折傘也不再十萬火急地用力按出碰聲，當我漸漸學會放慢動作，眼前的一切都美了起來，自在飛花輕似夢，無邊絲雨細非愁。

我想浪漫是一種寧靜，也是危險中的不離不棄，在風雨中滋養著自己的羽翼，強健豐滿，不忘放膽飛行。（寄自新澤西州 ）