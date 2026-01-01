（圖／Betty est Partout）

她來自華東一個充滿了水和溫情，以「魚米之鄉」著稱的城市。從小，她就聽著范蠡和西施泛舟湖上的傳說，看著湖上如水墨畫一般的島嶼和帆影。黃梅時節，雨滴滴答答在老屋的屋檐下串成珠簾。夏天暴雨後，奶奶的蒲扇和喃喃的兒歌催她入眠。

他來自南亞大陸的西海岸，阿拉伯海和印度 洋交匯的濤聲是童年的夥伴。早在公元52年，基督的使徒之一聖托馬斯來到了這塊富饒的土地，從此立起了信仰的十字架。一代代的信徒篳路藍縷，開墾捕魚，在接受了來自西方宗教的同時，並沒有忘記家族的力量。

在她成長的過程中，歌喉是她的翅膀。從民族到流行，從中文歌到英文歌，她的歌聲越傳越遠，越來越高亢。而她的心中也湧起了遠遊的願望，想去看看世界的念頭越來越強烈。

而他的道路，是不懈的努力，透過教育改變他的命運。從充滿野趣的故鄉到大學的象牙塔，他在埋頭苦讀中更加堅定了信仰。和他的同齡人一樣，他的目的不在故鄉，也在遠方。

他們相逢在四季烈日炎炎的沙漠大都市，來時行囊空空，信心滿滿。他們一起工作的地方，離一個全球聞名的大飯店很近，而那個飯店的形狀，像一艘將要揚帆遠航的船舶，載滿了季風和希望。

每天的工作是繁瑣而枯燥的，但是她的熱情活潑和他的關心體貼，使本來連對方故鄉的名字都沒有聽說過的兩個年輕人走在一起。真正讓他怦然心動的那一刻，是她盛裝上台，一展曼妙的歌喉，巧笑倩兮，讓從小沉溺在能歌善舞的文化中的他不能自拔。

照理在愛情中，理想的狀態應該永遠是夏日，永遠是晴天，但是一片片的烏雲也會降臨在他們的頭頂。她的父親憂心忡忡：「將來如果兩國反目，你們如何自處？又不是沒有先例。」她的母親垂淚：「將來寶貝女兒不在身邊，我們生活也無趣。」他面臨的壓力也是如巨石壓頂，他的母親擔心對方沒有像朋友的兒媳一樣帶來豐厚嫁妝；故鄉的神父再三勸他：「你們的家族源遠流長，代代信仰固若磐石，不能斷送在你和異教徒的聯姻上。」

在最艱難的時候，她因為工作上的緣故，回到了自己的故鄉。故鄉有熱情的親人，故鄉有美味的湖鮮，曾經有那麼一刻，望著窗外的雨滴，等著他的消息，她想起了《在水一方》這首熟悉的歌，對於這份感情已經不那麼自信了。

而他也在猶豫，他的姊姊即將出嫁，他是家裡的頂梁柱，此時豈能兒女情長。幸好，諍友的責備將他的頭腦罵醒：「愛情是不分國界和地域的，失去這樣好的女孩你會後悔終身。」這時，他感激地發現他的朋友幫忙辦好了讓自己女友回來的手續。

他們首先回到了湖濱之城，在她的家鄉舉辦婚禮。高興至極的他笨手笨腳，甚至將紅雙喜字都貼倒了，丈母娘喜笑顏開：「好兆頭，喜到（倒）了。」親戚們一邊好奇，一邊稱讚：「真是帥，像寶萊塢電影出來的。」因為在餐飲業打拚多年，他改不了職業習慣，以她的家鄉話四處招呼客人說：「吃吧！吃吧！」大家不禁捧腹。電視台記者都聞風而至，拍攝了名為《夏日之戀》的紀錄片。

而在他的故鄉的婚禮則讓新娘大吃一驚，整個社區召集，三百多位親朋好友載歌載舞歡慶了整整一個星期。幸好她天生不怕表演，一首首歌曲征服了所有的客人，大家高興地接納了她。神父也為他們送上祝福，同時不忘提醒她也要開始背誦《教義問答》了。

婚後他們還是在異鄉謀生活，有甜蜜，也有爭執。每次生日和結婚紀念日，他都不忘送上一份精心挑選的禮物。在爭吵後，她曾經一氣之下開車出去，而他也情急開車狂追，警察攔下兩人時，他們已經如她故鄉方言所說：「小夫妻船頭吵架，船梢講和。」聽完這番家務事，警察也只好一笑了之。

他的同事也開始羨慕他，因為她的事業越做越好，曾經獲得中東地區第一的殊榮，他們的本國太太雖然受了高等教育，卻閒在家中。

等他們再回鄉時，已經有一對小兒女。哥哥繼承了她的音樂才能，小提琴和吉他的天賦讓老師稱讚不已；妹妹則是冰雪聰明，心靈手巧，烘焙和手工非常出色。這兩個孩子在三個文化中成長，他們說，我們何曾有他們的機會啊！其實，正是因為他們的起起落落，初心不渝，才換來了孩子未來的美好。

終於，他們又來到了他的故鄉，如今一本暢銷書《水的契約（The Covenant of Water)》使這兒名聲大振，而這些天主教徒也開始吸引了世界的目光。書中的故事是新奇的，但是並不陌生。一代代似乎就是這樣過來的，又從來沒有重覆過命運。他們來是讓自己的孩子第一次領聖餐，這是天主教中的重要儀式。當聖樂響起，他們盛裝的孩子站在聖壇前，薄薄的聖餅放上舌尖，紅色的葡萄汁染紅嘴唇，他和她的眼光交織在一起。

他們跨越了故鄉的雨和浪，來到如火的烈日下，找到了幸福。這水和火看似並不相容，但是卻那麼美，就像沙漠中的綠洲，就像帆船酒店旁的人工湖，就像在夕陽下，他們滑沙時，沙丘的脊背如波浪一般湧起。（寄自華盛頓州 ）