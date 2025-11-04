赫羅納大教堂是美劇《權力的遊戲》中，君臨城貝勒大教堂拍攝地。

史詩級美劇 《權力的遊戲（Game of Thrones）》，又譯《冰與火之歌》，近幾年風靡全球。許多個夜晚，我們一家人都早早齊聚在電視前，一起觀看期盼了一周的新劇集，然後熱烈討論其中的劇情和下一集的走向，樂此不疲。

這部被譽為像電影一樣的美劇，既有跌宕起伏的情節，也有震撼美麗的畫面。劇中的一系列取景地已成為旅遊網紅打卡地，尤以西班牙為最。這是因為在劇中，維斯特洛大陸的設定大致是中世紀的歐洲，而整個歐洲能將中世紀的古堡、橋梁和街道保存最完整的就是西班牙。

《權力的遊戲》在西班牙境內取景地多達十幾處，多為實景，甚少使用特效。這次出遊西班牙，我們自然想借機追尋「權遊」的拍攝足跡，於是拜訪了中世紀古城赫羅納 （Girona）。

赫羅納屬於西班牙東北部的加泰羅尼亞自治區，是該區第二大城市，這兩千多年歷史的古鎮沿歐昂亞河而建，分為舊城和新城兩個區域。蜿蜒的歐昂亞河是新舊城明顯的分割線，新城在左岸，舊城在右岸。河上有五座橋，名氣最大的是由巴黎鐵塔的設計者艾菲爾設計的紅色鐵橋，同樣是簡單的鋼鐵結構，很有現代感的幾何造型。這座橋建於1877年，甚至早於更為著名的艾菲爾鐵塔。

從這座橋上由新城通往舊城，便可一覽兩旁色彩繽紛的建築。這些樓房是新藝術運動的產物，造型多樣，鮮豔奪目，像五彩樂高積木拼成的大玩具。此時正是盛夏，建築的倒影映在水裡，時時被遊水嬉戲的鴨子撥碎倒影，陽光把鴨子、建築物、河水、鐵橋鍍上一層金邊。這就是「權遊」裡古城的所在？懷著將信將疑的心情，我們過橋渡河來到舊城。

事實上早在「權遊」盛行之前，赫羅納就被英國衛報選為歐洲最佳度假城市之一，原因即在於舊城的文化遺跡。步入赫羅納舊城，猶如進入中世紀電影，處處有古意。這裡有歐洲保存最完整的猶太 人聚居地，羅馬時期的古城門，中殿跨度最大的哥特式大教堂，以及錯綜複雜的石頭街巷 。對於全世界的「權遊迷」來說，在古城裡尋找劇中君臨城（King's Landing）和布拉佛斯（Braavos）的場景地，就像尋寶遊戲一樣令人著迷。

在《權力的遊戲》中，很多情節都與君臨城的貝勒大聖堂有關，劇中大聖堂是七神信仰的中心和總主教的駐地，是個重要場所。聖堂的真身就是赫羅納舊城中心的大教堂。這座大教堂建於十一至十六世紀，融合了各個世紀的建築風格，教堂外觀屬於巴洛克風格，內部有號稱世界之最的哥特式中殿，頂部鐘樓是羅馬風格，在上面可以看到赫羅納城市的全貌。對「權遊」迷來說，大教堂也就是劇中大聖堂前面長長的石板台階是朝聖之地。

寬大的石階從下而上，逐級升高，我們拾級而上，細細回憶相關劇情，也許是本身的壯觀，也許是「權遊」的加持，朝聖者都感到滿滿威壓，虔誠肅穆之心油然而生。參觀完大教堂，我們繼續尋訪赫羅納的大街小巷。這裡的街道由盤纏交錯的小巷構成了錯綜複雜的布局，條條小巷被通往教堂的石階路截斷。街道兩旁的建築全是青黃的磚石拼接而成，斑駁卻不顯殘破，很有歷史感。

「權遊」中布拉佛斯市集的拍攝地，就是這些狹窄陰冷的小巷。布拉佛斯是艾麗婭流亡的地方，劇中她扮成乞丐在街頭遊蕩，被流浪兒追殺，在市集展開追逐巷戰的戲份，都是在赫羅納猶太區的街道遺址中拍攝的。

「權遊」中拍攝過的古城建築還包括阿拉伯浴池和古城牆。赫羅納古城牆包括全套防禦元素：城牆、城堡、塔樓、門戶和堡壘，環繞著老城。城牆的歷史可以最早追溯到公元前一世紀，由羅馬人興建。爬上城牆看古城風光，比利牛斯山雄偉壯麗，大教堂塔樓高聳，歐昂亞河緩緩流淌，不禁讓人興起斯人已逝、空留舊址的感覺。

科羅納城的歷史悠久複雜，羅馬人留下了城牆和古老的城門，猶太人留下了盤纏交織的石巷，阿拉伯人留下了享受的浴池，我們現代人也拍攝了「權力的遊戲」，留下了「冰與火之歌」，這些都會成為古城的一部分歷史，繼續傳載下去吧！