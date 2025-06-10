廣東的潮菜早已是膾炙人口，風靡海內外。我們這次到潮州，自然要品嘗正宗地道的潮州菜。

主人在城內正對西湖公園的一家老字號飯館設宴款待，坐在古色古香的包廂中，望著窗外青山綠水春色融融，喝著服務員送上清香四溢的功夫茶，聊著潮州城內街道古蹟的掌故，身心慢慢感受到被古城特有的濃厚歷史文化氣息所包圍。

服務員首先端上的是一個拼盤，大彩瓷碟中央豎著一條由胡蘿蔔雕刻而成的繞柱蟠龍，刀工精細，頗有特色。四周擺放滷水鵝掌、炸魚塊等潮汕風味小吃。其中有一款看似叉燒，但在肉中卻夾有鹹蛋黃，甘香鬆軟，衆人嘗後都點頭稱好。

這裡的佐餐飲料也別具一格，並非可樂汽水之類，而是溫熱的陳皮或熟地水，加入幾塊方糖，喝起來略帶酸甜，口感甚佳，據說還可以清熱去濕，健脾益胃。

潮州菜素以海鮮為主料，接著上桌的焗龍蝦、炒扇貝、砂鍋燜魚、油炸蝦蛄及海鮮羹湯等菜式，無不體現了香、濃、鮮、甜，巧、雅的潮菜特色。

服務員又端上一款鮮蚝煎蛋，只見一大塊金黃色的煎蛋中鑲嵌著一隻隻小蚝，熱騰騰、香噴噴的，四面伴以青綠的香菜，可謂色香俱全。夾起一塊，沾點魚露或調味醬送入口中，香濃鮮美。主人見大家喜歡此菜，便笑著介紹說，「這是我們潮州的一道小菜，做時要選用不大不小的鮮蚝，調以雪白好茨粉。加水拌勻後，再加些小段生蔥以避腥提味，用平底鍋猛火煎至適當程度，再加上雞蛋 ，如加上些臘腸片更好。

加蛋時得先將蚝粉攤開，騰出中間多油且火力強猛的鍋平面，使蛋易熟且香。稍時翻轉，使其熟得均勻香透，然後上碟。這道菜既富營養，又老少皆宜，而且價錢不高，可作為大衆化的家庭常菜。我們聽後點頭稱是，都說回家要一試身手。

最後上席的是點心與甜品。潮州的小點也是有口皆碑，其中有一款叫筍果，是用上等白米磨粉，以開水沖熟拌揉成柔韌的果皮，再以潮州出名的鳳山嫩竹筍切成碎粒，配以鮮肉、香菇、蝦米、靚醬油煮熟作餡，放入小竹籠蒸熟。吃起來但覺皮滑餡鮮，爽口味美，真是點心中的佳品。

這頓飯在主人的精心安排下，經濟實惠又使我們一嘗所願。飲過服務員送上的飯後鐵觀音功夫茶，大家才依依話別，盡歡而散。 （寄自加州 ）