每次孩子們談起，最想念外子什麼？答案都是他的拿手好菜，雖然約會餐敘時，就知道他很會品味，婚後才逐漸揭開他擅長烹調的面紗。記得新婚時，我嘗試洗手做羹湯，早餐得意洋洋地烙了蔥花雞蛋 軟餅，他看了看只說：「下個周末，我來做蔥油餅給妳嘗嘗。」我這才知道，我做的是他們東北人口中的「懶人餅」，並非蔥油餅。見識到他的廚藝後，才了解怪不得過年回婆家吃年夜飯，總由他掌廚，燒得一手好菜的婆婆反而給他打下手。

剛來美國時，他請一個有生意來往的朋友，全家三代十口人來我家吃飯，他做了一桌子佳餚，酒醉飯飽後，這位生意很成功的朋友和家人讚不絕口，直說：「紐約都吃不到」。

新婚後我們住台北，有天他的好友伉儷從台中北上，他邀他們來家裡便飯，吩咐早下班的我，準備四菜一湯，留一道菜等他下班回來炒，結果他炒的那道菜成了唯一亮點，很快就一掃而空，我感覺好像王羲之在他兒子的「大」字上加一點，結果人人稱讚那個「太」字的一點，寫得可媲美老爸。

外子每次請教友來家吃飯，他們都誇張地表示，知道要來寒舍吃大餐，已經禁食禱告三天了。

每逢教會愛宴，他一定做兩大盤佳餚，有肥肉入口即化的東坡肉，和十分入味的紅燒豆腐，至今教友仍津津樂道。

每逢他的工作單位聖誕節 聚餐，前晚他把摻了切碎荸薺的絞肉調好味，用塑料小湯匙舀一球，放在浸過水的糯米小盒一滾，就是一個珍珠丸子。然後再一盤盤蒸好，次日上班帶去，用微波爐熱一下，叫好又叫座，所以總是一搶而空。

最令我們難忘的是外子從韓國出差回來，他試做的韓式人蔘雞湯，多虧他敏銳的味蕾，只要吃過，就能琢磨料理方法。他把去掉血塊和肥油的全雞，汆燙去血水後，把大半碗泡過水的圓糯米，和幾顆紅棗、一小把枸杞、薑片塞進雞腹後，用牙籤封口，再加上一支去頭的新鮮人參和蔥段用小火燉一小時，掀開鍋蓋，清甜香噴噴的雞湯味，立刻撲鼻而來，冬天喝一碗，寒意全消。

一人一半是伴，一人一口是侶，伴侶就是有好吃的一人一半，屈指算算，外子離世已經五年，正如蘇軾所說：「行當知此味，口腹吾已許。」

可嘆舌尖的思念，只能停留在回憶裡了。（寄自紐約）