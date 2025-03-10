吳宓，成就了清華國學院和「四大導師」

吳宓學成回國後，1925年應聘到清華籌建國學研究院，陳寅恪來清華任教，成為「四大導師」之一，與吳宓更是朝夕相處。

「解放」後，陳寅恪任廣州中山大學教授，吳宓在重慶西南師院任教，兩人天各一方。陳寅恪因患眼疾，接近於失明，加上日漸年邁，過著幾近與世隔絕的日子。年過古稀之時，1961年夏天，吳宓來了。

吳宓與陳寅恪此前已闊別十餘年。1961年7月30日，吳宓自重慶給陳寅恪寫了一封長信，除了述說近況，還提出「來粵晉謁」。陳寅恪收到信後，立即於8月4日由夫人代筆覆信，告知到廣州所應注意的事項，包括怎樣選擇到中山大學的路線、車資幾何、飲食住宿等等，甚為詳盡，據說這是自1949年後，陳寅恪來往信函中字數最多的一封，可見他對這次老友來訪的看重和期盼。

8月30日夜，吳宓乘火車抵達廣州，陳寅恪派兩個女兒等親屬去迎接，吳宓在當天的日記中寫道：「乘中山大學之汽車，過珠海橋，行久久（似甚遠），方到中山大學；即入校，直抵東南區一號（洋樓）樓上陳宅。寅恪兄猶坐待宓來（此時已過夜半，十二時矣）相見。」

吳宓在廣州逗留五天，每天都去陳宅探訪，有時不止一趟。他們敘舊，吟詩，論學，陳寅恪向吳宓介紹了自己的生活狀況，吳宓在日記中說：「寅恪兄自處與發言亦極審慎，即不談政治，不論時事，不臧否人物，不接見任何外國客人，尤以病盲，得免一切周旋，安居自守，樂其所樂，不降志，不辱身，堪誠為人所難及！」短短數日，陳寅恪夫婦分別多次題詩相贈，陳詩中有「五羊重見九回腸」之句，足見吳宓的這次到訪，於陳寅恪而言，絕非一種禮節上的往還，而是打破了他多年生活上的平靜和寂寞。

當年正值「困難時期」，吃飯對每個人來說，都是一件大事。吳宓在廣州的幾天，得到了陳寅恪夫婦細心且豐盛的款待。臨別，陳夫人又將自種的花生「剝而炒之，強宓帶去一包」。

9月3日，是吳宓在廣州的最後一天，陳寅恪寫了四首七言絕句，總題為〈贈吳雨僧〉，其中一首為：

問疾寧辭蜀道難，

相逢握手淚汛瀾；

暮年一晤非容易，

應作生離死別看。

果然，兩位老友自此一別，即未能再見。

（本文參考《文匯報》的報導，和劉仰東、李永暉、吳學昭的相關文章。）(下)

九洲人士共驚聞

吳宓的婚姻與感情

在一般人的印象裡，恐怕要把吳宓列入「老派人物」，但他的婚姻與感情，卻也轟動一時。他元配是陳心一，因他熱戀毛彥文而離異。毛，美國密西根大學碩士，曾任暨南大學和復旦大學教授。吳宓追求她，付出很多感情。曾賦詩明志：

吳宓苦戀毛彥文

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離婚不畏聖賢譏

金錢名譽何足論

但三十七歲的毛彥文最後嫁給了六十五歲的國務總理熊希齡。後來她在回憶錄有一章〈有關吳宓先生的一段往事〉，說道，她與吳宓並無「愛情」關係。

吳宓的第二任妻子是重慶大學畢業的鄒蘭芳，因肺結核病早逝。(張作錦)