午夜電台正播著台灣藝人劉若英的歌曲《為愛癡狂》，她那純粹的聲線，唱盡了人世間癡情男女最深情的執著和無悔。愛得深沉，痛得徹底，這讓我想起歌莉婭，一個為愛付出所有，愛得無怨無悔的女人。

歌莉婭是墨西哥 人，以前在我們公司的銷售部工作，她待人熱情誠懇，客人和同事都喜歡她。雖然那時候她已經四十多歲了，生了三個兒子，但她很會打扮，每天化美美的妝，穿合身的裙子和高跟鞋，佩戴各種搭配相宜的首飾，我們經常笑她像一隻鳥兒飛回辦公室上班。

對我來說，最難忘的是歌莉婭爽朗的笑聲，她笑得很大聲，但不是假笑，聽起來很舒服。我常常懷疑，這是他們族裔的特徵，我們中國人說話可以很大聲，但很少人可以笑得很大聲。

歌莉婭比我早兩年進公司，而我則剛從大學畢業，在公司做會計工作。那時候我的英文還不是很好，與公司同事溝通還可以，說不清楚時可以用詞典或者肢體語言幫忙。

我最害怕的是接電話，特別是和美國中部的客戶溝通，他們說的英文有口音，我聽不懂。有幾次在我不知所措的情況下，歌莉婭幫我解圍，代我向客戶解釋和溝通，我很感激她。她卻說她非常理解我們這些新移民，她也曾經有過相似的經歷，受過同樣的苦。

原來，歌莉婭在墨西哥出生，六歲隨父母來到美國生活。後來母親陸續生了兩個妹妹和一個弟弟，在她十二歲時，父母親迫於生計，將她和三個弟妹送回墨西哥外祖母家生活。小小的年紀，她就承擔全家的家務活，除了做飯、洗衣服，還要照顧弟妹，終於熬到十六歲，她父母在美國站穩腳跟後才將他們帶回美國。歌莉婭不得不重新學英文、交朋友、讀書和找工作，就像一根浮萍被連根拔起後，又重新丟進新的池塘。

在歌莉婭二十歲時，她在朋友婚禮上遇見一個叫何塞的男人，他風姿灑脫，高大英俊，舞跳得特別好。而她正值最好的青春年華，像一朵剛盛開的玫瑰花，美豔動人，於是兩人迅速墜入愛河。雖然何塞是一個清潔工人，賺不了多少錢，但歌莉婭一點也不介意。她果斷地拒絕了一個一直追求她的會計師，從大學裡輟學，與何塞登記結婚。婚後她一連生了三個男孩，在家相夫教子直至小兒子上小學後，她才出來工作。

歌莉婭在我們一群女同事中算是「大姐大」，我們有什麼事情都向她請教。她為人很豁達，也很慷慨，經常從家裡帶食物回來和我們分享。我們最喜歡她做的Salsa（墨西哥牛油果醬），有紅色的西紅柿丁、綠色的辣椒和牛油果粒、紫色的洋蔥，以及一把香菜末，再淋上青檸汁，微辣酸甜，開胃可口。

歌莉婭擁有標緻的五官，大眼睛、高鼻梁，以及光滑的古銅色皮膚。她經常把頭髮盤成一個髻子，看上去高貴又莊重，可惜她擁有墨西哥女人常有的粗壯腰身和肥臀，因此，她每天做瑜伽和跳健身操來保持身材。

在飲食方面，她每餐都要計算卡路里，有時候我們見她只吃Kale（羽衣甘藍）沙拉加幾塊雞胸肉，覺得她好可憐，但她卻吃得津津有味，而且向我們介紹吃羽衣甘藍的好處。其實，歌莉婭要保持身材很大的原因是為了拴住她丈夫，她擔心她變醜，身材變樣而被拋棄，這是她後來告訴我的。

我在公司做了半年後，就懷上了我兒子，在我孕期第七個月時，歌莉婭向公司同事說要給我辦一個隆重的Baby Shower（迎嬰聚會），那是一個送禮物給準媽媽的聚會，地點就在她家裡。我們中國人只知道生完孩子後擺滿月酒，但從來未聽說在女人懷孕期間要搞Baby Shower。歌莉婭叫我不要擔心聚會的事，她會一手包辦，到時候我來就可以了。我至今還記得那是公司有史以來參加人數最多、辦得最成功的聚會。

歌莉婭的家是一棟兩層的獨立屋，一進門就聞到墨西哥食物特有的濃郁香味，她正在燉雞肉，桌上擺滿了各種各樣的食物，有Tago（玉米塔果）、Burrito（玉米煎餅）、披薩餅、燉牛肉、芝士、香腸、麵包、水果、蛋糕和曲奇餅。同事們圍坐在客廳的飯桌前，有說有笑，暢所欲言。

歌莉婭的丈夫何塞在一旁招呼所有的孩子們玩電子遊戲，這是我第一次見到何塞，他真是一個英俊瀟灑的男人，濃眉大眼，笑起來有一對迷人的酒窩，難怪歌莉婭對他一見鍾情。歌莉婭的三個兒子已經長大了，最小的兒子也已經讀高中，他們安靜而有禮貌地招待客人，顯得靦腆而可愛。

我們享受了一頓美味佳餚後，Baby Shower就進入了拆禮物的高潮。在客廳的一張大桌子上，擺滿了同事送給我和Baby的禮物，這些禮物包裝精美獨特，一看就知道是經過精心準備的，看著這些美輪美奐的禮物，我真的不知道該從哪個開始拆。歌莉婭告訴我，從最喜歡的或者最想知道的禮物開始拆，總共有十八份禮物，我拆禮物也拆了半個小時，有給兒子的各式衣服、鞋帽、毛毯、洗漱用品和玩具；也有方便我照顧Baby的用品，像餵奶的墊子，給嬰兒餵食的搖籃等。歌莉婭送給我一個實用的媽咪袋，外出時可以裝奶瓶、尿布和衣服等瑣碎用品。

拆完禮物後，我們還一起唱了卡拉OK，歌莉婭和何塞為我們伴舞。無論是快歌或慢歌，他們的舞蹈都充滿了深情，每個動作和每個眼神都傳達著愛，真是羨煞旁人。

自從Baby Shower後，我和歌莉婭變成了無話不說的好朋友，後來她告訴我，她慢慢地發現何塞變心了，以前他上夜班，早上就回來，但現在總是找各種藉口不回家。原來笑得很大聲的歌莉婭不見了，她變得有點神經質，也慢慢地開始酗酒。我多想幫助她，但我除了做一個聽眾，安慰她兩句，又能幫得了什麼呢？終於在某一天的早上，歌莉婭不再回來上班，她辭職了。

在她寫給我的短信上寫著：「我要去德州 （Texas）找何塞，他和那個女人搬去那裡了。我恨他，他拋下我和孩子就走了；可我還愛他，我不能就此失去他......」

往事如水，歲月如煙，九年過去了，歌莉婭杳無音信，我打她電話，電話語音顯示空號；去她家裡找她，那裡已經換了新的主人。與歌莉婭的情誼只有五年，但我非常感激她在我職場初期給予的幫助，也慶幸曾經結交過這樣一個真性情的朋友，希望這個敢愛敢恨的女人，最終能夠找到她的幸福。

（寄自加州 ）