一個人的記憶有時很淺，像一個小酒盞，儲存不了多少東西，可能去年發生的事情到今年就忘懷了。一個人的記憶有時又很深，數年，甚至數十年以前發生的事情也仍存放著，沒有傾覆。

舊時讀過的一本書，唱過的一首歌，聽過的一段故事，幹過的一些有意義或無意義的事情，乃至蠢事，在時過境遷之後顯得那樣可貴。當時光的車輪從它們身上輾過，非但沒有將它們抹除，反而形成了一道道或濃或淡的車轍印。

沿著車轍印往前回溯，沿途可見竹林，可聞松濤，可共春風百里，亦可感知四時輪換、斗轉星移。春雨綿綿，夏風颯颯，秋光寂寂，冬雪皚皚，抑或是床前明月光，屋外流水聲，地裡菜葉青，山上杜鵑紅，各有各的可愛。

而比自然萬物更可愛、更讓我們想要留住的，是人。老師、同學、朋友、親人，甚至是僅有一面或數面之緣的泛泛之交，無不讓我們歡欣雀躍。好想回到過去。於是，假裝不期而遇，假裝久別重逢，見面時，與他們說一句「你好呀」，別離時，再道一聲「珍重啊」，以十二分的投入，讓每一次相遇更加難忘，更有儀式感。

沿著車轍印往前回溯，視線雖不清晰，感覺卻異常真實。一道又道風景從我們眼前掠過，一個又一個人與我們相遇又分離。人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，無論過去是慌張，是從容，是歡喜，是憤恨，是灑脫不羈，是戀戀不捨，終將在某個時間點上被放下。釋然，或者耿耿於懷，然後重新出發。

就像再尋常的物件，經過歲月的雕琢都會變作文物，人的回憶與情感亦如是。曾經走過的溝坎、行過的橋，曾經做過的事情、邂逅的人，因著時間的沉澱而變得有分量起來。

人是需要有回憶的，否則生活便太無趣了些。記憶裡的往事可能並不精彩，亦不完美，但都是我們曾經親身經歷過的，平凡而珍貴。（寄自浙江）