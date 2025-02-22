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羅馬假期

李玥
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以一株笠松的拱券

攤平披薩，公元64年打翻的番茄醬

烤紅了羅馬。仰起頭來吧，望一眼

恢弘的壁畫和穹頂

萬神殿柱廊內的金漆早已悄然褪色

此刻，台伯河畔的夜晚

正舉行一場搖滾音樂會

石橋下方湧動的，是文藝復興的洶湧江河

和橋上奔馳的

巴洛克時代的精緻馬車

聖天使城堡上空搖曳的點點光亮

是倩契不散的魂靈嗎，還是布魯諾身上

未曾撲滅的火

請低下頭顱吧，穿過僻靜的窄巷

和幽暗石洞

尋覓古老的聖殿和神祕的小教堂

看一看那些被賜福，或是詛咒過的

天使、鎖鏈，或是鐮刀

曾經的榮耀、征服、英雄、君主……

已被困在一塊塊大理石中

遠處山丘下，卡拉卡拉浴場的水池

蒸騰著享樂主義的溫暖氣流

或許，可以向噴泉清澈的流水許下

未竟的心願

石棺上倒掛的小鳥，乖巧而又輕靈

午夜時分，夜鶯不再歌唱時

就無人朗誦逝者的詩篇嗎

浪漫主義小屋二樓的庭院，枯澀的枝條

正開放著1821年咳出的紅色花朵

方尖碑頂端的露珠晶瑩剔透

轉瞬即逝，西班牙階梯人聲鼎沸

一如昨日。但真相不能依靠一塊待價而沽的大理石

演繹和揭示，聖母堂門廊內

白色的真理之石，依然空張著口

不辨對錯，也不論成敗與得失

（寄自馬里蘭州

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