羅馬假期
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以一株笠松的拱券
攤平披薩，公元64年打翻的番茄醬
烤紅了羅馬。仰起頭來吧，望一眼
恢弘的壁畫和穹頂
萬神殿柱廊內的金漆早已悄然褪色
●
此刻，台伯河畔的夜晚
正舉行一場搖滾音樂會
石橋下方湧動的，是文藝復興的洶湧江河
和橋上奔馳的
巴洛克時代的精緻馬車
聖天使城堡上空搖曳的點點光亮
是倩契不散的魂靈嗎，還是布魯諾身上
未曾撲滅的火
●
請低下頭顱吧，穿過僻靜的窄巷
和幽暗石洞
尋覓古老的聖殿和神祕的小教堂
看一看那些被賜福，或是詛咒過的
天使、鎖鏈，或是鐮刀
曾經的榮耀、征服、英雄、君主……
已被困在一塊塊大理石中
遠處山丘下，卡拉卡拉浴場的水池
蒸騰著享樂主義的溫暖氣流
●
或許，可以向噴泉清澈的流水許下
未竟的心願
石棺上倒掛的小鳥，乖巧而又輕靈
午夜時分，夜鶯不再歌唱時
就無人朗誦逝者的詩篇嗎
浪漫主義小屋二樓的庭院，枯澀的枝條
正開放著1821年咳出的紅色花朵
●
方尖碑頂端的露珠晶瑩剔透
轉瞬即逝，西班牙階梯人聲鼎沸
一如昨日。但真相不能依靠一塊待價而沽的大理石
演繹和揭示，聖母堂門廊內
白色的真理之石，依然空張著口
不辨對錯，也不論成敗與得失
（寄自馬里蘭州）
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