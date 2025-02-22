以一株笠松的拱券

攤平披薩，公元64年打翻的番茄醬

烤紅了羅馬。仰起頭來吧，望一眼

恢弘的壁畫和穹頂

萬神殿柱廊內的金漆早已悄然褪色

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此刻，台伯河畔的夜晚

正舉行一場搖滾音樂會

石橋下方湧動的，是文藝復興的洶湧江河

和橋上奔馳的

巴洛克時代的精緻馬車

聖天使城堡上空搖曳的點點光亮

是倩契不散的魂靈嗎，還是布魯諾身上

未曾撲滅的火

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請低下頭顱吧，穿過僻靜的窄巷

和幽暗石洞

尋覓古老的聖殿和神祕的小教堂

看一看那些被賜福，或是詛咒過的

天使、鎖鏈，或是鐮刀

曾經的榮耀、征服、英雄、君主……

已被困在一塊塊大理石中

遠處山丘下，卡拉卡拉浴場的水池

蒸騰著享樂主義的溫暖氣流

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或許，可以向噴泉清澈的流水許下

未竟的心願

石棺上倒掛的小鳥，乖巧而又輕靈

午夜時分，夜鶯不再歌唱時

就無人朗誦逝者的詩篇嗎

浪漫主義小屋二樓的庭院，枯澀的枝條

正開放著1821年咳出的紅色花朵

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方尖碑頂端的露珠晶瑩剔透

轉瞬即逝，西班牙階梯人聲鼎沸

一如昨日。但真相不能依靠一塊待價而沽的大理石

演繹和揭示，聖母堂門廊內

白色的真理之石，依然空張著口

不辨對錯，也不論成敗與得失

（寄自馬里蘭州 ）