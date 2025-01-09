思念之必要——紀念溫哥華三位詩神

2015年夏，瘂弦（右2）葉嘉瑩（右1）在溫哥華與文友餐聚，後排為瘂弦所創立的加拿大華人文學學會的《華章》副刊編委，左起林婷婷、劉慧琴、諾拉。（圖/劉慧琴提供）

詩人瘂弦尚未走遠，他在問：「誰在遠方哭泣呀∕為什麼那麼傷心呀」

帶著詩詞講遍了半個地球，被稱作「穿裙子的士」的葉嘉.瑩先生，踏著瘂弦先生的腳印也走了。

初冬的寒風在溫哥華的上空呼嘯悲鳴，夾雜著隨風飄搖的雨滴，風聲和雨聲，聲聲悲切！

四十八年前，我初到溫哥華時，這裡沒有華人 文壇，也少有文藝活動，只有1906年由洪門致公黨創立的《大漢公報》，台灣僑胞創辦的《新民國報》及當地華僑辦的《僑聲日報》。1987年，盧因、梁麗芳、陳麗芬等五人創立「溫哥華寫作人協會」（加華作協前身），但一直到1997年，「詩魔」洛夫，和1998年移居溫哥華的「詩儒」瘂弦，以及中華古典詩詞大家葉嘉瑩，三星齊聚此地，帶動了文藝社團林立，百家爭鳴，百花齊放，那是溫哥華文壇有史以來最璀璨輝煌的日子。溫哥華也由文壇沙漠一躍成為北美文學重鎮。

瘂弦和葉嘉瑩兩位先生私誼深厚。瘂弦先生提過兩件事：一是多年前瘂弦先生到台北遠東電影院 看電影，他看見相隔不遠的走廊上站著一位女子，身穿米黃色風衣，圍著淡咖啡色絲巾，衣著合身，清雅脫俗，在亂糟糟的人群中猶如「空谷幽蘭」，神情則「意暖神寒」，給他留下了深刻的印象。幾十年後他才向葉嘉瑩本人確認，那晚在電影院看見的女子就是她。另一件佳話，是葉嘉瑩先生曾讓台灣寫新詩和寫傳統詩詞的詩人破除隔閡，共同紀念屈原，「坐在一起吃粽子」。

葉嘉瑩先生從1945年起，以一方講台傳授中國古典詩詞，還接受美國哈佛大學等多間海外學府邀請，為歐美漢學研究者講解中華古典文學。即使在1989年從加拿大 不列顛哥倫比亞大學退休後，仍然到世界各地大學講學，最後在中國南開大學駐留。

葉先生著作等身，是當代講授詩詞最富盛名、影響力最為深廣的國寶級學者。這位中國古典文學專家，以其生動優美的語彙和獨特細膩的興發感受，跨越時空的阻隔，去體味挖掘詩人詞人複雜敏感的內心世界。 2007年溫哥華中僑互助會出版了由陶永強律師英譯，已故書法家謝琰書寫的《獨陪明月看荷花——葉嘉瑩詩詞選譯》，收有詩、詞、曲、歌五十一首。

葉先生和瘂弦先生一樣，對於溫哥華文壇的關愛不僅止於每年回溫哥華開班講授古典詩詞，對於溫哥華文壇的活動也和瘂弦先生一樣積極參與。加拿大華人文學學會的第一部文集《漂鳥——加拿大華文女作家選集》瘂弦先生以將「華文文壇成為世界最大文壇之可能性」開卷，葉嘉瑩先生則以長文「說李清照詞二闋」開篇，從分析李清照詞中，以其意想和理想，人生境遇，最後引出李清照的「九萬里風鵬正舉，風休住，蓬舟吹取三山去」，葉先生認為「這三句表現了一片鵬飛高舉的氣勢，這種想像和理想，實在已突破了現實中一切性別文化的局限，而是對人生究詰的反思，做出了一種飛揚的超越。」這是葉先生藉由對李清照作品的分析對後輩寄予的厚望。

瘂弦先生是台灣現代詩的奠基人。他是詩人、編輯家、演員、評論家，雖說他三十五歲以後就停止寫詩，但他從未停止過對詩的探索，他是將他的「詩」想貫穿到他的編輯、評論乃至他的生活中。他創作的詩不多，但歷久彌新。傳統與現代在他的詩中無縫結合。讀他的詩《鹽》，詩中飽含著故鄉的泥土氣息，感染到思鄉的遊子熱淚盈眶，潸然淚下。他的不少詩篇還含有異國他鄉元素，展示出他廣闊的視野，相容並包的氣魄。

瘂弦先生曾在美國遊學，遊歷歐洲，對於翻譯也有他獨到的心得。1968年他在愛荷華大學時曾將自己部分詩譯成英文在愛荷華大學出版。其中〈蛇衣〉和〈上校〉兩首詩還曾發表於美國著名的《大西洋月刊》。我記得有一次，我和他談到翻譯問題，我談到Buffet，他隨即應聲「薄菲」，蓋中國人舊時的請客單，常會印上謙稱「敬備菲酌」一詞。Buffet 對「薄菲」，音同意合，絕配。我又說了一句“Oh，boy!”話音剛落，他即答曰「乖乖！」我不由得拍案叫絕。他思路的敏捷，對於漢文字聲音、意象的深刻探討研究與應用，令我這個多年從事翻譯工作的人佩服得五體投地。戲劇性、音樂性在瘂弦先生的詩中，猶如迷人的小精靈在在琴鍵上自由跳躍，時而歡快，時而悲傷；時而在雲中，時而在遠方。

旅人終究要還鄉，詩人洛夫和葉赫的女兒迦陵已身歸故土，詩人瘂弦的「靈魂已倦遊希臘」，他的「靈魂必須歸家」，君不見秋天的樹葉紛紛落下，初冬的白雪也在詩神手中編織成一朵朵小小的鈴鐺花。

感念他們三位對海外華文文壇的關愛和奉獻，也為他們的風範而激勵前行。

吟唱迦陵詞曲之必要，

朗誦瘂弦詩歌之必要，

在這個冬日下午感恩和思念之必要，

因為風的緣故……。

（寄自加拿大）