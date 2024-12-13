圖/倩華

上個世紀末，我快畢業的那一年，柯林頓總統還在白宮 ，美國高科技產業風起雲湧，到處都在流傳一夜暴富的傳奇。對於我們普通留學生來說，能找一份全職工作留在美國即可。那個年代，最好就業的專業是計算機編程，就算你不是計算機專業的學生，去修幾門編程課也能找到機構聘用你。

年輕的我精力充沛，便在網上修了個編程證書（Online programming certificate），開始躍躍欲試找工作。那時我還沒有畢業，剩六個學分，期望用Indepent Study申請CPT實習，學校的國際辦公室可以為外國留學生辦理相關文件，而學生必須自己找到一份實習工作。

我於是滿世界地撒簡歷，很快就得到一家機構的面試。工作是關於網頁維護和網路數據庫設計，一周工作四十小時，一小時十六美元，對於當時的學生來說，這是個非常誘人的飯碗。

那個年代的留學生普遍貧窮，當時的中國還沒有加入世貿，經濟沒有騰飛，民眾收入不高，中國留學生 無法得到家庭的援助，必須事事靠自己。我那時開著一輛大破車，七百美元買的別克。車舊沒有關係，最討厭的是車的那張臉，被我撞得呲牙裂嘴，猙獰凶煞。當學生嘛，不敢講究，只要內部器官正常，也捨不得花銀子為它整容。

那個時候開車沒有GPS，我在面試前，得仔仔細細看好地圖，再用筆繪出路線圖。在面試的前兩天，我已經開車找到那家機構，到了面試那天，便可輕車熟路，讓自己淡定從容。可真到了那天，我無法淡定從容了。為什麼？因為我不敢把車停在大樓的門口，大門口的停車場上全是漂亮時尚的車，每一輛都氣宇軒昂地看著我。我低下頭，第一次意識到車破的窘迫。我彷彿身披寒衣出席盛宴，推開門，一屋子的燈光璀璨，麗人華衣，閃得人睜不開眼睛。於是我猶豫了一下，就把車停在附近的小公園邊，再走路到這家機構去面試。

面試我的人事經理是個金髮女子，慈眉善目，沒有問我刁鑽古怪的問題。我老實告訴她，我需要這份工作，這份工作讓我學以致用，還可以可以幫我抵六個學分。然後是技術部的經理面試我，我給他展示了我的幾個小程序（其實是網課的作業），我現在還能記得那些程序是用Java Script和SQL完成的。技術經理說，我欣賞你努力學習新知識的態度，然後就讓我回家等消息。

一周後我得到被錄用的電郵通知，內心溢滿喜悅的陽光，陽光下花兒在綻放、鳥兒在歌唱，我想隨著歌聲起舞，那份驚喜和感動隔著二十多載的時光風雨，至今記憶猶新。我很喜歡我的新工作，上司耐心，同事友好，每個周末都有免費的披薩午餐。那家機構是非盈利機構，有來自政府的穩定撥款，工作壓力並不大。

第一份工作來得如此容易，讓當時的我好高騖遠，不知自己幾斤幾兩，受身邊朋友的蠱惑，居然跳槽了！這一跳，跳得淒風苦雨，職場之路跌宕起伏。先生總是說，他足夠養家，我犯不著去外面奔波，然後帶一肚子的怨氣回家，不如幹自己喜歡的事情。

很多年後，我當了課餘（After School Program）舞蹈老師，工資很低，但是精神愉快。在一次期末會演中，我相遇了從前的人事經理，她是來看孫女的演出。故人相逢，自然話多。她提及當年面試我的時候，她的辦公室正好對著停車場，窗外的一舉一動全都收在眼裡。那天她對著窗外看風景，看見一部形象特別喜劇的破車開過來，本來已經停下，怎麼又跑了？車上坐著一個亞裔 女人。她猜就是面試的我。開這般破車的人，一定很需要工作。她後來跟技術經理探討：亞洲人一般都很勤奮，他們若是拿了工作，一定會加倍努力工作。其實在同等條件下，應該優先美國公民，特別是殘疾人士，還有貧困地區的居民。當然，我是亞裔，也算可以照顧的少數民族。

知道我第一次面試背後的故事後，心中五味雜陳，忍不住遙想，當年若是留下來了呢？那不就是平行世界的另外一場人生？其實走也好，留也好，都有各自的酸甜苦辣和陰晴圓缺，不必糾結。只是上個世紀的那場面試，永遠留在了記憶裡。（寄自南卡）