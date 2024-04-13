登山的行前準備總是令我興奮，每日盯著天氣預報，反覆檢查裝備有無闕漏，特別是購入新東西時，總會迫不及待想到山上驗證其實用性。

跟其他眾多愛好一樣，登山也是金錢無底洞。初始抱玩票心態，一切隨意，省錢為上，然而一次次有驚無險的經歷告誡我：寧多花一分錢，也要少一些出錯的機率。當然除了「利其器」，更要健其體，體能跟不上，再好的裝備都沒轍。

天道無親，在大自然面前更顯真理。不管攀爬的是百岳峻嶺，還是平宜郊山，稍有不慎，一切都成浮雲。因此我愛山亦懼山，愛教會我保護山林，憐惜沿途一草一木；恐懼使我尊重，懂得與自然和諧相處。

關於為何喜歡爬山，每位山友自有不同想法。而我，不是想要攻頂看更亮麗的風景，真正吸引我的是在艱辛的路程中我與自己的深度對話。在城市裡我時常失眠 ，在深黑的夜裡因難以捕捉的未來而感到焦慮，腦細胞壓榨似地運轉。唯身處山林，屏障消費社會的訊息轟炸，才得以將紅塵繁華棄若敝屣。

若曾走過那崎嶇山路，便知道每一步都是為自己而走，人生難得純粹地只為自己而活。褪去俗世外衣反璞歸真，才能真正思考生命本質，生而為人究竟為何。有時爬著，便忖思，人汲汲營營一世，難逃年壽時限，莫不成只為拚個大墓碑和好棺材？這麼一想，努力似乎顯得毫無意義。

──不對，這種想法更像是筋疲力盡後的厭世心態，對於思考並無益助。我不在此深思犬儒和斯多葛，因為這種情況下很容易會將思想帶入死結。不妨蒐集一路獲取的靈思，一點一滴積累，慢慢從渾沌思維中開拓天地。

人生應張弛有度，想得太複雜往往適得其反。登山嘛，該走時走，該休息時休息。紮營，生火，造飯，卸下路途疲憊，浸淫靜謐山色。我將登山稱為「動態的冥想」、「負重的瑜伽」。

「十年修得同船渡」，那麼眼前一起走過艱難山途的夥伴又得修幾世因緣才得？當今之世，即便再好的朋友，聚會也時常有科技冷漠的問題，交流很容易因外物渙散。而在變化莫測的山裡必須時時警惕，留心彼此狀況。因此登山的魅力不僅於製造自我對話的良好氛圍，亦是與好友在相互協助中加深精神聯繫。

儘管下了山、入了塵仍然庸俗如往日，但這本是人生的一部分，自不必為此懊惱。