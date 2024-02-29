從紐約往南方行，準備探訪維吉尼亞州 、喬治亞州和南、北卡羅來納州。我雖未曾去過這些地方，卻感覺親切熟悉，因為南方是「三劍客」不斷提起的故鄉。

莉莎、雪莉和芭芭拉是我們糖尿病衛教班的病人。三人的內科醫生介紹她們到醫院中的糖尿病衛教班，學習如何管理糖尿病。三人均患有糖尿病，都是從南方到紐約打拚的非裔，年齡相仿，背景相似，使她們一見如故，之後就形影不離。我和同事私下稱她們為三劍客。

衛教班的課程是一星期兩次，上完三個月就結業。但她們三人重複上了幾年的課，也不願意離開，在班上儼然一副助教的角色。

豐胸肥臀的莉莎，身高不到一米五，龐大的身體卻搭配著一張小小的臉。近六十歲，卻常露出天真嬌羞的笑臉。她來自南卡羅來納州的大家庭，祖輩曾是在棉花田工作的黑奴。十幾個兄弟姊妹都待在老家，她中學畢業後，堅持一人獨闖紐約找機會。她半工半讀，讀完了社區大學，也是家中唯一完成大學的人。然後在一家退役軍人醫院工作。她曾遭家暴 而離婚，沒有小孩。莉莎獨自一人在紐約，但和原生家庭關係緊密，常聽她回老家探親，參加婚喪喜宴。姪輩常來看她，她會帶姪女一起來上課，看得出關係親密。莉莎是乳癌倖存者。對於第一次來到衛教班、心情低落的新病人，她會上台分享自己對抗家暴、離婚、乳癌及糖尿病的經驗，來鼓勵新病人。她滿滿的正能量，鼓舞著班上的每個人。每當我感謝她對班上病友的支持與鼓勵時，她就會露出嬌羞帶些天真的笑容。

雪莉來自維吉尼亞洲，祖輩們是黑奴，父母輩時代早已廢除了奴隸制度，但依然很難上正式的學校，只允許上查經班，學習聖經。雪莉記得小時，公車上黑人白人是分開坐的，很多場合也不允許黑人進入。雪莉受家庭影響，是個虔誠的基督徒。她常帶著自製的玉米麵包與班上病友分享，每次特地留幾塊給我。雪莉的玉米麵包不加糖，又乾又硬，不像外面賣的鬆軟可口帶甜味。但她玉米麵包是遵照南方傳統作法。在南方，玉米易生長，價格便宜易取得，是非裔用來果腹的主食，我雖然不喜歡其口味，但了解玉米麵包的歷史後，多了一份敬重。她會將在教會上領來的罐頭、食品等帶到班上來，送給需要的人。其實她收入有限，但不吝於分享。對年長的病友照顧有加。如有病友生病或難事，她就會帶領大家一起虔誠禱告。

芭芭拉已退休多年，與丈夫同住。芭芭拉沒有小孩，但丈夫有個女兒，芭芭拉和她兩人相處融洽，芭芭拉有時幫忙照顧丈夫的外孫。在芭芭拉小時，父母帶著全家離開南方故鄉，到紐約打拚。她和兄弟姊妹都在紐約長大，都受到良好的教育。她和丈夫從公職退休，兩人有豐渥的退休金 ，日子過得安逸。她在班上學習最認真，並且身體力行，血糖獲得良好的控制。她會對新來的病友分享自己的經驗，及課堂上學到的知識，解答新病友的疑問，並且幫助新病友，在控糖的道路上走得順利。

近年美國對於是否賠償黑奴後裔問題爭論不休，很難取得共識。蓄奴制度是美國歷史上的污點，時間不斷地推移，傷痛逐漸遠離，向前邁進，是撫平疤痕最佳良藥。

三劍客都很善良又樂於助人，雖說是黑奴的後裔，但都早已走出了陰影，活出了自己的一片天。（寄自紐約）