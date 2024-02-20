人是活的，雙腳是用來行走的，生命是一直向前推進的。生命是一趟旅行，每一次的旅行都是生命的型態，沒有意外，都在胸中。

每天，我們用雙腳延續昨日已經畫出好的那條生命線，興許上山下海，或者荷鋤躬耕，腳印就是一種表態，乘上時間便成為領地，只要還能呼吸，所有的悲歡離合都是無可取代的瑰寶，旅行中，生命自動更新。

存在的空間是一種美，不存在的時間也是一種美。我們可以放慢腳步來品嘗空間，享受腳底和泥土的觸感，享受肌膚和異鄉的對話，那是只有旅行才能達成的拓展。我們也可以拉長時間來品味生活，讓一時一地的榮辱得失變得雲淡風輕，讓風雲際會的一次回眸成為天長地久。許多時候，我們要經過很久的時間和很多的事情，才會清楚曾經以為得如何如何，其實都不怎麼樣，只是我們當時不明白而已；許多在路途中只是偶一為之的小事，後來才知道深深影響著自他。

也許，我們只是遇到了一隻蝴蝶，沒有預期牠會引起大洋彼岸的一場風暴。也許，我們只是在春耕的陌隴之間犁到了一片龜甲，沒有預期會揭開了幾千年前的甲骨文 。也許，我們踏出了與人相遇的一步，便成就了一生的因緣；也許，我們拒絕了一個無來由的要求，便埋沒了一場可能的富貴。

如果沒有走出去，春天不會把花送到眼前，如果我們只是停駐等待，山就會在經緯線外任雲飄任鳥飛，河就會在視野之外潺湲或奔騰，山與河就不會跟我們的生命有任何交集，生命就會欠缺一種訴說的動力和精采，每一個日出將會太過熟悉而失去神采，每一個日落也會太過日常而輕易忽略。想想，我們曾經命懸一線登上高山所看到的日出，曾經翻江倒海抵達的海天近處的夕陽，與那日復一日的街景門戶，有著多大的差距啊！

遠遊越山川，山川修且廣。旅途中每一個努力到達的地方都已成為過往，每一個想要抓住的時刻都已化作記憶，唯其留不住，故而彌珍貴。旅行或有數不清的疼痛、疼惜或傷疤，我們必須在旅行的過程和往後的歲月，把疼痛和傷疤一一剔除轉化，變成美好的果實留存。已經逝去的或想珍藏的，都已經無能為力，我們唯一能做的，就只是繼續前進，繼續旅行，以腳步，以呼吸，或以生命。

對許多人而言，每一趟旅途都是自我心靈滌蕩的過程，那是在既有的也欠缺的生命中疊上一片薄薄的風景，加入一滴風土人情的靈藥或精釀，讓生命在那段時間裡療癒或發酵，豐厚或飛揚。既是旅行，總免不了離情送別，援例的長亭短亭；也許只是瀟灑一日遊，也許客舍羈旅數日或天際神遊幾多年，難免少小離家老大回，心中無限感慨，舊國別多日，故人無少年啊！

旅行，就是一段人生，動也是靜；人生，不過一場旅行，靜即是動。生生死死，潮起潮落；舞盡雲散風流，歌罷桃李春風。