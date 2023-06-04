黛安∕圖

大偉感到背叛與屈辱，但他知道現實擺在前面，已經無法改變，往後他已經沒有回頭路，往前他在這塊陌生的土地上還沒有站穩腳跟，該怎麼辦？這個夜晚變得漫長，大偉沒闔過眼，他想了一整晚也百思無解，只能走一步看一步，並設法先考到駕照，再去找個工作。

就這麼忙到了周末，大偉一大早就做好了早飯，在王靜和凱文起來吃早飯的時候，他對他們說：「我想要在加州 開一個加油站，可是我人生地不熟，想邀請你們入股，但你們不必出一分錢，只要幫我看看出出主意，一起幫我去選地點，到時我讓你們抽成，有錢大家一起賺，你們看怎麼樣？」他在他們的臉上第一次看到了笑容，知道了見錢眼開的模樣。接下去的幾個周末，他們三個人一起去看加油站。每次看完後，大偉就會請他們去吃喝。又這麼過了一個月，事情有了變化。原來，大偉有一天在打掃王靜書房的時候，發現她把許多本美國歷來註冊護士考試的試題書，弄回中國大量盜印，然後用半價兜售以獲取暴利。大偉發現王靜不但個人作風不檢，還不擇手段貪不義之財。大偉害怕王靜的非法行為會造成無法想像的後果，就決定儘快和她解除這個名存實亡的婚姻，於是他找到了我們律所。

根據大衛的陳述，我們為他向法院申請離婚，同時向法院申請：

一、王靜要向大偉支付一個月二千五百美元的贍養費，因為兩人的婚姻維持了八年，所以至少要支付4年，但期間只要大偉找到工作，可以再按照大偉的收入重新計算贍養費。

二、凱文立刻搬出大偉和王靜的房子，如果凱文選擇不搬出去，就要按照市值的租金 每月支付租金的一半給大偉。

三、凱文必須將大偉的車子立刻歸還大偉，若再多開一天，就按照市值的租車費用，付費給大偉。

四、大偉和王靜的房子雖然沒有大偉的名字，但是因為是在婚姻期間購買，頭期款是用大偉的婚前財產支付，月付則由王靜的薪水（屬夫妻共同財產）支付，所以是兩人的共同財產。王靜在買房時，用財產自動放棄表格騙大偉說是房契，而取得大偉的簽名，實屬欺詐，所以該表格無效，不影響房子為共同財產的事實。要求立刻將房子上市賣掉，所得款項先還給大偉所付的頭期款，剩下的款項由兩人平分。而且，從現在開始一直到房子賣掉，住在房子裡的一方必須向不住在屋子裡的一方按月支付房屋出租市值的一半。

五、王靜兩年工作以來的退休金 為共同財產，其中一半要切割給大偉。

六、王靜背著大偉做的一切非法行為，大偉不知情也沒有參與，一切法律上的責任都與大偉無關。

法院在檔上蓋上官印後，我們就準備向王靜遞交副本。當天早上，在王靜和凱文早上出門後，大偉就拉著自己未曾打開的行李離開了房子。當天中午，專業遞件員就到達王靜工作的醫院把文件副本當面遞交給她。王靜接到後十分震驚，馬上打電話到律所，電話轉接到我手上，只聽見她在電話那端破口大罵。第二天一早，她甚至到律所前等著，一見到亞裔面孔的我就拉住我的衣角大聲哭喊：「你們為什麼向法院提起訴訟，這對我不公平，我們都是女人，我一個弱女子辛辛苦苦地把大偉申請過來，我容易嗎？你們怎麼可以這樣對待我！」我從她手中抽回我的衣服對她說：「你來錯地方，若不是念在你同樣是華人、同樣是女人，我會馬上報警！」她跟著我進了律所，然後一屁股坐在地上撒潑打滾，律所的同事全是白人，哪裡見過這種場面，紛紛拿起電話報警。我攔住這個卻攔不住那個，員警不一會兒就趕了過來。王靜一見員警立馬從地上爬起來，開始用她夾著山東口音的美語向他們哭訴我們的不是。員警搞清狀況後立刻打斷她，可是她還是不肯罷休，員警掏出了手銬警告她：「這不是你該來的地方，你應該去找你的律師，到法院去說理。你這樣打擾他人的安靜，妨礙了他人的工作，已經觸犯了法律，我們可以拘留你。」我見狀連忙向員警解釋，說她可能是法盲，遇事心急，所以才會有過激的反應，只要她保證這類事不再發生，律所也不會為難她。她一看情況對她不利，連忙裝可憐向員警道歉，員警要她立刻離開，臨走時她對我丟下一句狠話：「不需要你假模假樣地做好人，你給我等著瞧！」員警問我她說了什麼，我只能說我沒聽清楚，這樣員警就不會再找她麻煩。

出庭的日子很快就到了，王靜只是孤身一人。法官問她：「你的律師呢？」她的回答讓眾人詫異：「我找了一個律師，我告訴他等我贏了官司，我才會付他律師費，沒想到他是一個唯利是圖的人，拒絕做我的律師。」顯然王靜不明白美國家事法的律師一般都是按時收費，而不是按成敗付錢。俗話說清官難斷家務事，離婚中沒有贏家只有法律。此外，除非自己精通家事法，隻身應訴，即使有理也會吃啞巴虧，何況她在與大偉的財務和婚姻關係中，她本來就不在理。

接下來一年多的訴訟中，法官按照我方提出的動議和提供的證據，算出王靜每月應該支付大偉二千一百美元的贍養費。法官又根據我們在動議中的要求，命令凱文立刻把車歸還大偉，並在三十天之內搬離，讓房子立刻掛牌上市，再根據我們的動議將賣房的所得平均分配。至於當初大偉所付的頭期款，大偉為求速戰速決就決定放棄。法官也命令切割王靜的退休金帳戶，將一半分給大偉。事已至此，王靜大聲地哭喊起來，法官向門口的保安示意，立刻把她拉出了法庭。當然，接下來王靜拒絕向大偉支付贍養費，我們又向法院提交動議，法官命令從她的工資中直接扣除。此後，兩人各自奔向不同的人生路。

美國像海納百川一樣吸引著來自世界各地的移民，無論是工程師、公司高管、推拿師、醫生、店夥計，還是企業主，不都是因為這片土地充滿了機會和選擇。其中，大部分的人像大偉一樣，規矩地工作，合法地創業，誠信地做人，美國社會則以財富回報他們。當然，也不乏少數像王靜的人，在道德底線下遊走，在法律的邊緣中鑽營，只求失德之樂和不義之財，那麼等待他們的就只有身敗名裂。

大偉是個厚道人，他如今不僅事業有成，也有美麗賢淑的妻子和一個聰明活潑的兒子相伴。每次見到他，他的臉上總是堆著滿足的笑容。反觀，離婚後的王靜，她曾擁有的幸運也隨之消失，聽說後來她被醫院開除並且吊銷了護士執照，說是給病人服錯了藥，病人雖經過搶救脫了險，但是成了植物人。後來又聽說她一個接一個地更換伴侶，之後，就不知所終了。同為女性，同樣在異鄉奮鬥，希望她能從之前的經歷中總結出教訓，找回為人處事的底線，學習設身處地和換位思考，在追求自己的美好同時也能盼著別人好。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）