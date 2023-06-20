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啤酒怎麼挑選？達人曝「3:7黃金倒法」享綿密口感

聯合新聞網／綜合報導
原PO分享如何挑選超商啤酒，並透露「3:7黃金比例」的倒酒方法，使得啤酒口感更綿密。圖為示意圖。（取自pexels）
原PO分享如何挑選超商啤酒，並透露「3:7黃金比例」的倒酒方法，使得啤酒口感更綿密。圖為示意圖。（取自pexels）

夏季來臨，不少民眾平日都想來上一罐啤酒，不過超商的啤酒種類多樣，如何才能挑到適合自己的酒是關鍵。有網友近期分享自己的挑酒秘訣，另分享啤酒倒法，他建議可以使用「3:7黃金比例」倒酒，即可享有綿密口感的啤酒。

原PO在「Dcard」發文，他表示，最近天氣熱，適合天天喝啤酒消暑，但大家每次站在超商啤酒櫃前可能不知道如何下手，因此他也分享一些飲酒、買酒小訣竅。

針對如何避免啤酒苦，原PO表示，啤酒釀造過程加入了啤酒花，增加香氣，其中產生的葎草酮會隨著開瓶時間逐漸氧化，溫度上升也會讓人的味覺變靈敏，進而導致苦味加重，因此喝啤酒最適合的溫度是4至10度，越快喝完越好。

原PO也說，若覺得酒苦的人，可選擇水果風味啤酒、水果調酒， 這些幾乎沒有苦味的酒；喜歡清爽的酒，可選擇生啤、白啤酒系列，生啤減少一道殺菌過程，喝起來更新鮮，白啤酒則是小麥釀造，口感滑順；喜歡香氣重的則可選擇IPA系列（印度淡色艾爾簡稱），特別是啤酒花釀造，香氣更重，苦味也同樣更加強烈。

另外，對於啤酒的倒法，原PO表示，啤酒裝罐時會添加一些額外碳酸保護酒，但額外的氣體會讓人覺得口感嗆辣或容易喝飽，他建議，「用泡沫3:7的方式倒酒，讓多餘的碳酸消除」，這樣一來，泡沫可以讓口感更綿密，也能形成保護層，減緩氧化時間，「等到泡沫消到1:1，再斜著把酒加滿」，這樣就會有口感絕佳的啤酒。

貼文一出後，不少網友都大讚實用，「推薦文盲挑酒法，包裝越鮮豔亮麗樂甜，比較暗色系配色簡單，風味苦味越重」、「我還以為泡沫只是美觀而已，沒想到有實際的作用」。

超商 印度

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