泡菜小籠包 紐約韓式中餐廳創意菜

北京烤鴨。示意圖。Image by robertsimasia from Pixabay

紐約韓式中餐館 的菜單現在已經擴展到，包括以韓國人視角詮釋中餐的菜色；隨時都有的Banchan(韓式小菜)，而辣椒的使用方式，也與韓國使用的方式類似。而這些韓式中餐廳中最新的例子就是Octo；這是一間在2023年12月，於韓國城(Koreatown)東北邊、第五大道以東的新開業餐廳。

Octo大廚宋世根(Segun Song，音譯)，曾在首爾一家名為Palais de Chine的韓國中國餐廳工作；他精心設計了一份菜單，融合了經典韓式和中式菜餚、粵菜和香港 菜、來自北京的中國北方特色菜和上海菜，擁抱並重新詮釋了廣受歡迎的湯包。以下是五個你應該去Octo看看的理由：

1. 泡菜湯包：很難想像還有比這個更標準的上海湯包翻版了；內含胡蘿波的亮橘色小籠包皮，包著酸甜的高湯，內餡則是由豬肉、高麗菜泡菜和泰國 辣椒組成。這款韓式改良版，帶有一種辛辣的味道，是較柔和的原版所沒有的；每份五顆，售價15元。

2. 炸醬麵：這道經典菜餚可以說是韓式中餐的起源；在這款改良版中，除了大家都很熟悉、溫和發酵的黑色醬汁和洋蔥塊外，還加入了綠色的大豆；根據傳統，完美混合包裹在黑色醬汁中的麵條，被放在碗中並用保鮮膜完美封著，等待顧客享用。周末早午餐每份9.95元。

3. 北京烤鴨：食客可根據需求，選擇整隻(94.95元)或半隻(59.95元)烤鴨享用，並可選擇一套配菜，組成一個完整的套餐。Eater New York美食評論員西澤馬(Robert Sietsema)點了一整隻，烤好的鴨子送來時，會被精心的分裝在兩個相同的盤子裡。西澤馬表示，烤到古銅色的焦脆鴨皮，幾乎看不到什麼脂肪，吃起和城裡其他版本一樣美味；第二道菜包括鴨子的其他小吃，和用來包裹烤鴨的生菜葉。

4.孜然排骨：在這道菜餚中，排骨得到了全新的待遇。這款排骨口感嫩滑，咬起來很有趣，並用溫和的辣椒退火燉煮，在搭配上脆蒜調味。這道菜的靈感來自四川和中國北方菜單上常見的孜然羊排，其風味據稱受到維吾爾族美食所啟發。在這裡，這道菜的口感被改良的比較有黏性，而孜然的口味在種多調料中脫穎而出。每份要價28元。

5. 當日鮮魚：這是到很令人興奮的佳餚。在西澤馬來用餐這天，餐廳提供的是粵式蒸紅鯛魚，這條蒸紅鯛除了韭菜和大蔥等調料的香味外，同時還散發出一系列風味，最後再加上餐廳自製的醬油，給這道鮮魚添加了一股微妙的味道。而且，這道魚料理上桌時，已經幫食客去好魚骨，並切成段好方便實用。每份48元。