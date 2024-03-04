我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

「菲爾來吃飯」訪台北 大啖米其林一星鮮蝦堡、鴨肝餃

記者 高婉珮 ／即時報導
香辣蔥油鮑魚拌麵。(圖／LONGTAIL提供)
香辣蔥油鮑魚拌麵。(圖／LONGTAIL提供)

Netflix美食節目「環球饗宴：菲爾來吃飯」（Somebody Feed Phil）全新第7季本月首播，菲爾（Phil Rosenthal）來到台北探索多家知名餐廳與道地小吃；其中一日菲爾偕同前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），蒞臨米其林一星餐廳LONGTAIL享用晚餐，對於主廚暨經營者林明健（Chef Kin）所推薦的「海膽海苔脆飯」、「日本和牛塔塔三星蔥餅」、「鮮蝦漢堡」、「鴨肝餃」等招牌料理的創意美味與經典調酒愛不釋「口」。

影片中LONGTAIL招牌人氣料理「海膽海苔脆飯」加配奧賽嘉魚子醬的雙重海味爆擊，讓菲爾與「魔獸」霍華德胃口大開。「鮮蝦漢堡」鮮惹多汁的蝦餅內餡，讓兩人吮指難忘，美味程度更使菲爾忘情大呼：「我愛這個小漢堡（I love this slider）。」霍華德有如享用Pizza般自在拿起蔥油餅堆疊牛肉塔塔，品嘗「日本和牛塔塔三星蔥餅」，並讚嘆：「一定要為了美食來台灣旅行。」LONGTAIL經典「鴨肝餃」融合法式鴨肝與台灣涼麵概念的跨界美味，更是征服兩人味蕾。

「海膽海苔脆飯」融合柚子汁與柴魚昆布高湯，高速將空氣打入成細密柚子泡沫，輕盈蓬鬆如白色雲朵，入口清新柚香將綿密海膽與香脆海苔醋飯迸發的濃郁海味完美包覆，上層點綴的紫蘇帶來一抹婉約清香，讓日式海膽握壽司呈現更豐富口感與多重滋味。

「鮮蝦漢堡」將鮮蝦肉與蝦漿加入椰奶、檸檬葉、香茅、魚露等製成漢堡餡，搭配是拉差醬醃漬洋蔥及芝麻葉，自製鬆軟布里歐漢堡麵包夾入上述餡料，外型小巧可愛，滋味酸辣鮮香，吃得到蝦肉的彈牙口感，南洋風味鮮明。

「日本和牛塔塔三星蔥餅」選用日本A5和牛手切，油香豐富，柔嫩中帶嚼勁，拌入碳烤三星蔥白與薑、麻油混合之油醋汁，及酪梨醬，撒上烤過的黑白芝麻、櫻桃蘿蔔、芥末葉，堆疊在搭配自製三星蔥迷你蔥油餅上，酥香脆口餅皮與軟嫩鹹香和牛雙重口感，為生牛肉韃靼注入台灣元素。

「鴨肝餃」以台灣涼麵概念呈現鴨肝餃，餛飩皮包覆油封鴨腿肉絲及香煎鴨肝，拌入酸香芝麻醬，佐荔枝果膠，清新果香平衡肝餃濃郁風味，傳統涼麵搭配的小黃瓜絲、紅蘿蔔絲則以醃小黃瓜、胡蘿蔔泡泡呈現。入口熟悉的台灣涼麵芝麻醬香中，堆疊南洋香料氣韻，又可品享法式煎鴨肝與油封鴨的濃郁細膩滋味。

除上述播出的料理外，拍攝當日菲爾與霍華德還品嘗了揉合清新果香與濃醇起司的「無花果吐司」、結合義大利麵與中式乾拌麵的「香辣蔥油鮑魚拌麵」，最後以甜點「法式咖椰吐司」畫下完美句點。

位於台北市敦南商圈的LONGTAIL，是由主廚兼經營者林明健於2017年8月打造的餐廳酒吧，2018至2023年連續6年獲得「米其林指南」一星肯定。LONGTAIL字意為台灣特有種藍鵲、及東南亞的長尾船，代表主廚運用各式在地食材入菜，展現台灣豐饒之美，亦融入林明健於亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味，猶如長尾船或飛翔的鳥將各地特色美味傳遞至客人味蕾。餐廳提供跨國界當代料理及創意調酒，於晚餐及宵夜時段營業，即使過了用餐時間仍有一處舒適環境可飲酌及品嚐精緻美食，為台北夜生活增添美味亮點。

法式咖椰吐司。(圖／LONGTAIL提供)
法式咖椰吐司。(圖／LONGTAIL提供)
LONGTAIL主廚暨經營者林明健。(圖／LONGTAIL提供)
LONGTAIL主廚暨經營者林明健。(圖／LONGTAIL提供)
鴨肝餃。(圖／LONGTAIL提供)
鴨肝餃。(圖／LONGTAIL提供)
無花果吐司。(圖／LONGTAIL提供)
無花果吐司。(圖／LONGTAIL提供)
海膽海苔脆飯。(圖／LONGTAIL提供)
海膽海苔脆飯。(圖／LONGTAIL提供)
Netflix美食節目「環球饗宴：菲爾來吃飯」由菲爾（右）邀請前NBA球星「魔獸...
Netflix美食節目「環球饗宴：菲爾來吃飯」由菲爾（右）邀請前NBA球星「魔獸」（左二），造訪米其林一星餐廳LONGTAIL。(圖／LONGTAIL提供)
LONGTAIL1F玻璃隔間半開放式包廂。(圖／LONGTAIL提供)
LONGTAIL1F玻璃隔間半開放式包廂。(圖／LONGTAIL提供)
鮮蝦漢堡。(圖／LONGTAIL提供)
鮮蝦漢堡。(圖／LONGTAIL提供)
日本和牛塔塔三星蔥餅。(圖／LONGTAIL提供)
日本和牛塔塔三星蔥餅。(圖／LONGTAIL提供)

三星 日本 義大利

上一則

這些食物隱藏高鈉 水餃、起司、運動能量飲都上榜

延伸閱讀

「時尚奶奶」愛普菲爾102歲辭世 去世前一天還在發Instagram

「時尚奶奶」愛普菲爾102歲辭世 去世前一天還在發Instagram
「地表最潮奶奶」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

「地表最潮奶奶」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲
舊金山市議會通過決議 向非裔社區道歉補救

舊金山市議會通過決議 向非裔社區道歉補救
NBA／霍華德要求駁回性侵案遭否決 律師仍喊正義必勝

NBA／霍華德要求駁回性侵案遭否決 律師仍喊正義必勝

熱門新聞

各國的麥當勞販賣的品項與製作方法都有些不同。圖為印度孟買一家麥當勞門市。(路透)

全球最好吃麥當勞？艾瑪史東、馬克魯法洛狂讚：薯條太好吃

2024-03-02 00:58
排骨年糕

重現「繁花」經典菜

2024-02-27 08:00
順應科技變化，連鎖快餐店溫蒂明年初測試菜單價格隨需求浮動。(美聯社)

溫蒂漢堡明年將推「浮動價格」菜單 網喊抵制

2024-02-27 22:23
（取材自NOW健康）

這些食物隱藏高鈉 水餃、起司、運動能量飲都上榜

2024-03-03 01:15
（圖／健康醫療網）

支氣管過敏咳到睡不著 教你做2茶飲改善症狀

2024-03-01 00:15
舊金山紀事報以OpenAI的語言模型賦予美食評論內容全新價值，推出「餐廳推薦機器人」，讀者可透過此工具尋找更專業且蘊含文化知識的餐飲地點。（中央社）

舊金山百年媒體打造「餐廳推薦機器人」 吃得出文化

2024-02-27 01:25

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰