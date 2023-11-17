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網傳豬皮「藥食同源」可降三高？中醫師聽了搖頭

記者鄒尚謙／即時報導
陳博淵表示，中醫領域已鮮少將豬皮作為藥用，主要還是使用其「膠質」，製成龜鹿二仙膠等藥材，並非藥方本身。(本報資料照)
陳博淵表示，中醫領域已鮮少將豬皮作為藥用，主要還是使用其「膠質」，製成龜鹿二仙膠等藥材，並非藥方本身。(本報資料照)

三高患者來說，飲食控制相當重要，許多高油、高鹽的食物都要忌口，不過網路流傳「豬皮可以降三高」，更稱說是中醫領域「藥食同源」的食材。對此，台灣衛福部國健署出面闢謠，若大量食用豬皮，反而會攝取過多的油脂與熱量。中醫師也說，現代豬皮已鮮少入藥，頂多提煉膠質做成其他藥材，若要降三高，有參苓白朮散、血府逐瘀湯等更適合各種體型的方劑。

要控制好三高，不僅要按照醫囑服藥，生活習慣方面也得做出改變，遠離高油、高鹽的食物，但網路上日前流傳「豬皮降三高」的說法，聲稱「中醫有個說法叫做藥食同源，藥食同源不難理解，既是美味的食材，也是功效強大的藥材。如生活中常見的一種食材──豬皮，民眾常丟棄了一味能夠降三高、還帶有肉味的良藥！」

對此，台灣國健署出面闢謠，並依據衛福部「食品營養成分資料庫」資料分析，豬皮含有較豐富的膠原蛋白，但也「含有較高量的油脂」，若大量食用恐怕適得其反，攝取到過多的油脂與熱量，增加三高及後續罹患心血管疾病的風險。

台灣中醫師公會全聯會秘書長陳博淵也說，可能有一些醫療器材是使用豬皮來協助癒合傷口，但中醫領域已鮮少將豬皮作為藥用，主要還是使用其「膠質」，提煉出來添加其他成分後，製成龜鹿二仙膠等藥材，並非藥方本身。

若民眾想透過中藥調理來控制三高，務必經由中醫師診斷後使用。陳博淵指出，若要「降血脂」，針對脾虛型民眾，中醫有參苓白朮散，適合虛胖型體質的人使用；若要「降血壓」，針對血瘀型民眾有血府逐瘀湯，實驗能夠改善血管通透性，適合肌肉結實或緊繃型的人服用。

陳博淵說，針對控制血脂，科學中藥如壽美降脂，當中成分為丹參、紅麴，製成膠囊後，也能夠協助控制膽固醇。

台灣國健署也提醒，民眾切勿聽信網路謠言，預防「三高」應從源頭做起，把握三招「定期健康檢查及自我血壓量測」、「天天量腰圍及定期測體重」、「均衡飲食及規律運動」，養成健康生活型態，才能遠離疾病。

三高 血壓 肌肉

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