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粉紅漢堡敢吃嗎？巴西漢堡王推「芭比套餐」醬料超吸睛

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導

芭比娃娃為原型的真人版電影「Barbie芭比」（Barbie）即將登上大螢幕，為搶搭這股「芭比熱潮」，一向擅長以有趣方式行銷產品與理念的漢堡王（Burger King），宣布在巴西門市推出限量版的「芭比套餐」（Barbie Combo），包括淋上粉色醬汁的「芭比漢堡」、粉紅奶昔等，搭配芭比限定版的包裝設計，還原度超高。

紐約郵報、CNBC報導，巴西漢堡王12日在網站與社群媒體上宣布推出「芭比套餐」，包括粉紅漢堡、芭比奶昔、薯條和可樂，漢堡除了有麵包、切達乾酪、脆皮培根丁、牛肉外，最吸睛的莫過於裡頭的粉色醬料，據悉其為煙燻（smoky）風味；粉紅奶昔則含有香草冰淇淋和草莓Nesquik粉，吸管上還掛著粉色草莓甜甜圈。套餐上的薯條包裝也印上「肯尼的馬鈴薯」（Ken’s potatoes），呼應電影男主角肯尼（Ken Sean Carson）。

商品推出後討論度超高，網友對此表示，「光看就胃痛了」、「這漢堡看起來像有人嚼了口香糖後鋪在上面」、「奶昔看起來不錯，我會飛去巴西吃的」、「看來我有飛去巴西的理由了。」

據報導，近幾個月來，許多業者紛紛搶佔芭比商機，推出芭比主題充氣浮床、嬰兒服裝、溜冰鞋、牙刷等商品，經典紙牌遊戲Uno推出芭比版本遊戲，冰淇淋連鎖店Coldstone也研發粉紅色棉花糖口味甜點，並淋上「舞會糖粉」（dance party sprinkles）。

漢堡王曾多次推出電影主題餐，包括6月和「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）合作推出紅色華堡（red-bunned Whopper）。

TVBS新聞網

https://news.tvbs.com.tw/

芭比 巴西 漢堡王

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