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疫情衝擊生意…華裔名廚楊玉華 行動力挺中餐館

編譯俞仲慈／綜合28日電
66歲的華裔名廚楊玉華在疫情期間聲援中國餐館，並分享中國傳統烹飪的具體作為獲獎。（取自楊玉華官網）
66歲的華裔名廚楊玉華在疫情期間聲援中國餐館，並分享中國傳統烹飪的具體作為獲獎。（取自楊玉華官網）

作為知名食譜作者和烹飪家，66歲的華裔名廚楊玉華(Grace Young)數十年來一直維持在紐約華埠採買食材的習慣，不料2020年新冠疫情爆發，原本熱鬧的街道空無一人，楊玉華決定聲援中國餐館，除了致力宣傳中國餐館影片，並籌募資金向華埠餐館購買餐食，轉贈給有需要的人。

楊玉華維護並分享中國傳統烹飪的具體作為，去年贏得茱莉亞·柴爾德(Julia Child)獎和詹姆斯·比爾德(James Beard)年度人道獎。

身為華埠社區主要領導人之一，楊玉華對於中國餐館有強烈使命感，「這些餐館很多人初到此地從一所有，憑著勇氣與努力實現他們的美國夢。」

不過楊玉華一頭栽進烹飪世界的契機並非中國菜，而是受到名廚茱莉亞·柴爾德的啟發，13歲時，楊玉華說服舊金山烹飪教師阿拉爾朵(Josephine Araldo)以洗碗打工換取旁聽法國菜烹飪課的機會，「回想起來，當時真是膽大包天。」楊玉華表示。

如今楊玉華簽名的「法國廚師食譜」(The French Chef Cookbook)連同她家裡的炒鍋與精美瓷器，皆以收藏在「國立美國歷史博物館」(Smithsonian"s National Museum of American History)，並受邀出任該館食品歷史顧問委員會委員。

楊玉華自1979年移居紐約，經手協助出版40多本食譜後，但對廣東菜卻相當陌生，「伴我長大的美味佳餚，從來沒有花時間學習。」於是下決心要將父母的食譜全部記錄下來，作為留給下一代的禮物。

原本計畫出版食譜，最後竟變成回憶錄，因為與父母討論食譜的過程中，意外挖掘出雙親的過往，得知父親早在1940年代就在華埠開了一家餐館，「這不僅讓我知道家人的食譜，還進一步了解家人的故事。」

楊玉華陸續在1999年出版「中國廚房的智慧」(The Wisdom of the Chinese Kitchen，暫譯)、2004年「炒鍋的氣息」(The Breath of a Wok，暫譯)以及2010年「炒翻天」(Stir-Frying to the Sky"s Edge，暫譯）等保存中國傳統烹飪的食譜，成就備受肯定。

儘管楊玉華遲至30多歲才開始使用炒鍋，但透過她的努力揭開亞洲傳統鍋具的面紗，「稱之為炒鍋，但不止於此，炒鍋可以用來蒸、煮、煎、燉、煙熏」，楊玉華透露即使外出旅行，也會把炒鍋裝進行李，因為每個炒鍋都有一個不同的故事。

楊玉華2004年的著作「炒鍋的氣息」(The Breath of a Wok)保...
楊玉華2004年的著作「炒鍋的氣息」(The Breath of a Wok)保存中國傳統烹飪。（取自亞馬遜）
楊玉華1999年出版的「中國廚房的智慧」保存中國傳統烹飪的食譜，成就備受肯定。（...
楊玉華1999年出版的「中國廚房的智慧」保存中國傳統烹飪的食譜，成就備受肯定。（取自亞馬遜）

食譜 華埠 疫情

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