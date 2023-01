疫情衝擊生意…華裔名廚楊玉華 行動力挺中餐館

66歲的華裔名廚楊玉華在疫情期間聲援中國餐館,並分享中國傳統烹飪的具體作為獲獎。(取自楊玉華官網)

作為知名食譜 作者和烹飪家,66歲的華裔名廚楊玉華(Grace Young)數十年來一直維持在紐約華埠 採買食材的習慣,不料2020年新冠疫情 爆發,原本熱鬧的街道空無一人,楊玉華決定聲援中國餐館,除了致力宣傳中國餐館影片,並籌募資金向華埠餐館購買餐食,轉贈給有需要的人。

楊玉華維護並分享中國傳統烹飪的具體作為,去年贏得茱莉亞·柴爾德(Julia Child)獎和詹姆斯·比爾德(James Beard)年度人道獎。

身為華埠社區主要領導人之一,楊玉華對於中國餐館有強烈使命感,「這些餐館很多人初到此地從一所有,憑著勇氣與努力實現他們的美國夢。」

不過楊玉華一頭栽進烹飪世界的契機並非中國菜,而是受到名廚茱莉亞·柴爾德的啟發,13歲時,楊玉華說服舊金山烹飪教師阿拉爾朵(Josephine Araldo)以洗碗打工換取旁聽法國菜烹飪課的機會,「回想起來,當時真是膽大包天。」楊玉華表示。

如今楊玉華簽名的「法國廚師食譜」(The French Chef Cookbook)連同她家裡的炒鍋與精美瓷器,皆以收藏在「國立美國歷史博物館」(Smithsonian"s National Museum of American History),並受邀出任該館食品歷史顧問委員會委員。

楊玉華自1979年移居紐約,經手協助出版40多本食譜後,但對廣東菜卻相當陌生,「伴我長大的美味佳餚,從來沒有花時間學習。」於是下決心要將父母的食譜全部記錄下來,作為留給下一代的禮物。

原本計畫出版食譜,最後竟變成回憶錄,因為與父母討論食譜的過程中,意外挖掘出雙親的過往,得知父親早在1940年代就在華埠開了一家餐館,「這不僅讓我知道家人的食譜,還進一步了解家人的故事。」

楊玉華陸續在1999年出版「中國廚房的智慧」(The Wisdom of the Chinese Kitchen,暫譯)、2004年「炒鍋的氣息」(The Breath of a Wok,暫譯)以及2010年「炒翻天」(Stir-Frying to the Sky"s Edge,暫譯)等保存中國傳統烹飪的食譜,成就備受肯定。