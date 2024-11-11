加點創意 吃出「蔬」適感
高麗菜福袋捲
料理示範：林寶秀
食材：
高麗菜葉4大片
鷹嘴豆（雪蓮子） 30g
鮮香菇3朵
生豆包2塊
水蓮4條
薑3片
胡蘿蔔、香菜、芹菜少許
油1大匙
黑胡椒粒酌量
作法
1.鷹嘴豆泡水2小時，電鍋外鍋放半杯水蒸熟；高麗菜和水蓮稍為汆燙即撈起。生豆包、鮮香菇和胡蘿蔔切小丁；香菜、薑和芹菜切末，備用。
2.餡料：鍋中放入油將薑末爆香，再放入香菇、胡蘿蔔丁拌炒，轉小火依序放入豆包、黑胡椒、芹菜、香菜、鹽和糖拌炒約8分鐘後盛起。
3.高麗菜葉鋪平將中間的硬梗削薄，中間放入作法2的餡料，用水蓮輕輕綁好，完成後用剪刀稍加修飾，再放入鍋中蒸4分鐘即可起鍋盛盤。
菠菜碧玉捲
料理示範：林寶秀
食材：
菠菜1把
新鮮豆包4塊
蘋果1顆
檸檬汁1大匙
小番茄1粒
【蘸醬】
芝麻醬25g、糙米醋1大匙、糖1大匙、醬油2大匙、芝麻油1/2茶匙調拌均勻。
作法：
1 菠菜、小番茄和豆包洗淨。水煮沸後放入菠菜汆燙，待水再次滾沸後，即可起鍋放涼。將冷卻的菠菜切成2段，用壽司竹簾邊捲邊壓，充分擠掉水分備用。
2 將豆包攤開，放入滾水燙一下殺菌後馬上撈起來放涼，每一片豆包切成2片。
3 蘋果去皮切成細條狀，為避免氧化再放進檸檬水中，過水後瀝乾水分備用。
4 將10根菠菜和8根蘋果條放在攤平的豆包上，慢慢捲成柱狀後對切，擺盤時上面用小番茄細丁裝飾，食用時搭配麻香風味 蘸醬 即可。
迷迭香燉飯
料理示範：滕淑君
食材：
白米200g
蘑菇8朵
櫛瓜1條
玉米筍3支
橄欖油1大匙
奶油15g
起司絲50g
牛奶150c.c.
熱水250ml
鹽1/2小匙
糖1/4小匙
調味料：
迷迭香一小把
粗黑胡椒酌量
義式香料酌量
橄欖油1/2小匙
鹽1/4小匙
作法
1 前一夜將米洗淨後泡水放冰箱，讓它浸泡成全白米粒。
2 蘑菇對切、櫛瓜直剖切片及玉米筍斜切片後，放入大碗中，加入調味料醃10分鐘後，用10g奶油在鍋中快炒3分鐘後盛起來備用。
3 鍋中放入1大匙橄欖油，燒熱後將米倒入，用中火炒約3分鐘，倒入熱開水蓋上鍋蓋，用小火煮5分鐘後，加入牛奶、奶油5g、鹽和糖，須不時翻攪，以免鍋底燒焦。
4 收汁前，將炒過的蔬菜加入裡面拌炒後關火，撒上起司絲，蓋上鍋蓋燜5分鐘，即可起鍋盛盤。
藍莓檸檬塔
料理示範：林怡君
食材：
中型塔皮4個
鮮奶油25g
吉利T粉3g
細糖15g
白開水15g
牛奶（室溫） 30g
奶油乳酪（室溫） 50g
檸檬汁（室溫） 15g
新鮮藍莓120g
防潮糖粉與薄荷葉適量
檸檬皮刨細末少許
溫馨小叮嚀
所有材料須保持室溫狀態，否則吉利T會瞬間凝固，易造成失敗。
作法：
1 鮮奶油打發至打蛋器提起時，奶油呈柔軟彎鉤狀。
2 奶油乳酪和10g細糖拌勻，倒入檸檬汁拌勻備用。
3 吉利T粉與5g細糖攪拌均勻後，加入白開水和牛奶混合融化。
4 將作法3材料放在瓦斯爐上，用小火加熱2分鐘，趁熱倒入作法2的乳酪糊中混合拌勻。
5 打發好的鮮奶油拌入乳酪糊中攪拌均勻，再用湯匙舀入塔皮裡約八分滿，放入冰箱冷藏4小時後取出，上面再擺放藍莓，並依序撒上防潮糖粉、檸檬皮細末，最後飾以薄荷葉即可食用。
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