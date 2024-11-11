加點創意 吃出「蔬」適感

高麗菜福袋捲。

高麗菜福袋捲

料理示範：林寶秀

食材：

高麗菜葉4大片

鷹嘴豆（雪蓮子） 30g

鮮香菇3朵

生豆包2塊

水蓮4條

薑3片

胡蘿蔔、香菜、芹菜少許

油1大匙

黑胡椒粒酌量

作法

1.鷹嘴豆泡水2小時，電鍋外鍋放半杯水蒸熟；高麗菜和水蓮稍為汆燙即撈起。生豆包、鮮香菇和胡蘿蔔切小丁；香菜、薑和芹菜切末，備用。

2.餡料 ：鍋中放入油將薑末爆香，再放入香菇、胡蘿蔔丁拌炒，轉小火依序放入豆包、黑胡椒、芹菜、香菜、鹽和糖拌炒約8分鐘後盛起。

3.高麗菜葉鋪平將中間的硬梗削薄，中間放入作法2的餡料，用水蓮輕輕綁好，完成後用剪刀稍加修飾，再放入鍋中蒸4分鐘即可起鍋盛盤。

菠菜碧玉捲

料理示範：林寶秀

食材：

菠菜1把

新鮮豆包4塊

蘋果1顆

檸檬汁1大匙

小番茄1粒

【蘸醬】

芝麻醬25g、糙米醋1大匙、糖1大匙、醬油2大匙、芝麻油1/2茶匙調拌均勻。

作法：

1 菠菜、小番茄和豆包洗淨。水煮沸後放入菠菜汆燙，待水再次滾沸後，即可起鍋放涼。將冷卻的菠菜切成2段，用壽司竹簾邊捲邊壓，充分擠掉水分備用。

2 將豆包攤開，放入滾水燙一下殺菌後馬上撈起來放涼，每一片豆包切成2片。

3 蘋果去皮切成細條狀，為避免氧化再放進檸檬水中，過水後瀝乾水分備用。

4 將10根菠菜和8根蘋果條放在攤平的豆包上，慢慢捲成柱狀後對切，擺盤時上面用小番茄細丁裝飾，食用時搭配麻香風味 蘸醬 即可。

迷迭香燉飯

料理示範：滕淑君

食材：

白米200g

蘑菇8朵

櫛瓜1條

玉米筍3支

橄欖油1大匙

奶油15g

起司絲50g

牛奶 150c.c.

熱水250ml

鹽1/2小匙

糖1/4小匙

調味料：

迷迭香一小把

粗黑胡椒酌量

義式香料酌量

橄欖油1/2小匙

鹽1/4小匙

作法

1 前一夜將米洗淨後泡水放冰箱，讓它浸泡成全白米粒。

2 蘑菇對切、櫛瓜直剖切片及玉米筍斜切片後，放入大碗中，加入調味料醃10分鐘後，用10g奶油在鍋中快炒3分鐘後盛起來備用。

3 鍋中放入1大匙橄欖油，燒熱後將米倒入，用中火炒約3分鐘，倒入熱開水蓋上鍋蓋，用小火煮5分鐘後，加入牛奶、奶油5g、鹽和糖，須不時翻攪，以免鍋底燒焦。

4 收汁前，將炒過的蔬菜加入裡面拌炒後關火，撒上起司絲，蓋上鍋蓋燜5分鐘，即可起鍋盛盤。

藍莓檸檬塔

料理示範：林怡君

食材：

中型塔皮4個

鮮奶油25g

吉利T粉3g

細糖15g

白開水15g

牛奶（室溫） 30g

奶油乳酪（室溫） 50g

檸檬汁（室溫） 15g

新鮮藍莓120g

防潮糖粉與薄荷葉適量

檸檬皮刨細末少許

溫馨小叮嚀

所有材料須保持室溫狀態，否則吉利T會瞬間凝固，易造成失敗。

作法：

1 鮮奶油打發至打蛋器提起時，奶油呈柔軟彎鉤狀。

2 奶油乳酪和10g細糖拌勻，倒入檸檬汁拌勻備用。

3 吉利T粉與5g細糖攪拌均勻後，加入白開水和牛奶混合融化。

4 將作法3材料放在瓦斯爐上，用小火加熱2分鐘，趁熱倒入作法2的乳酪糊中混合拌勻。

5 打發好的鮮奶油拌入乳酪糊中攪拌均勻，再用湯匙舀入塔皮裡約八分滿，放入冰箱冷藏4小時後取出，上面再擺放藍莓，並依序撒上防潮糖粉、檸檬皮細末，最後飾以薄荷葉即可食用。