蘿蔔盅。

椒麻炸物綻雙香

料理示範：滕淑君

【醃料】

十三香粉少許、鹽適量、香油1小匙

【蘸粉材料】

乾麵粉1碗、麵糊1碗、

樹薯粉1碗（食材蘸粉時須依此順序）

食材

生豆包3片

大杏鮑菇3朵

茴香頭半顆

芝拉起司片3片

薑3片

紅辣椒2支

去殼花生少許

調味料

鹽1茶匙

花椒粉2小茶匙

胡椒粉少許

沙拉油半碗

作法

1 所有食材洗淨，將茴香頭半顆切碎，紅辣椒2支切丁。

2 杏鮑菇汆燙5分鐘，撈起放涼後剝成大片並劃上十字刀花，將 醃料 均勻抹在杏鮑菇與豆包上浸置約半小時。豆

包展開鋪上起司片（餡不外露），捲起備用。

3 將 作法2 食材外層依序裹上蘸粉入鍋油炸（油溫約120°C～160°C），炸至金黃色後起鍋，將油瀝乾切片盛盤。

4 另取一小鍋不加油，先將茴香頭、紅辣椒、薑片下鍋煸香，再加入 調味料 拌炒至收乾後，均勻鋪撒在盛盤的炸物上，最後淋上香油、撒上花生粒即可。

5 可搭配自己喜歡的泡菜或油醋沙拉，即使盛夏也是解饞去油膩的好選擇。

蘿蔔盅

料理示範：林寶秀

食材

白蘿蔔1條

金針菇半把

芹菜5枝

香菜2根

素火腿2片

番茄1顆

枸杞8粒

調味料

素蠔油少許

鹽酌量

香油少許

作法．

1 食材洗淨後，白蘿蔔削皮切5公分小段（可用圓型模具整型）後中間挖凹洞，金針菇切1公分小段，芹菜去葉不切綁成一束，素火腿切細絲、香菜切末、枸杞泡水，番茄橫切片約0.5公分備用。

2 將水煮沸後放入少許鹽、芹菜和白蘿蔔（芹菜水可以讓蘿蔔增加香氣），大火煮約6分鐘後熄火再燜5分鐘，起鍋放涼。

3 香油倒入鍋中燒熱，先將素火腿炒酥，再放入金針菇和香菜拌炒後，加入一點水、素蠔油和鹽調味，再放入蘿蔔凹槽後上面飾以2粒枸杞和一片香菜葉。

4 將番茄片放入盤中再放上蘿蔔盅，最後淋上用煮蘿蔔的水加少許太白粉做成的勾芡液即可。

花盅朝鮮薊

料理示範：林寶秀

食材

朝鮮薊1顆

小番茄5粒

洋菇40g

玉米筍3支

青椒和紅彩椒各50g

九層塔葉10片

檸檬1顆

【蘸醬】

檸檬汁1茶匙、芥末子1大匙、美乃滋50g調拌均勻

調味料

橄欖油1大匙

鹽1/4茶匙

作法

1 所有食材洗淨。將朝鮮薊花莖部分切斷，花形前端約1/3的範圍全部切除，再用剪刀修剪花蕾尖端後，為避免朝

鮮薊褐化，隨即用檸檬塗拭，並將朝鮮薊的花苞稍微撥開後，和檸檬一起放進鍋中，蓋好鍋蓋用中火煮約45分。煮

好後，將花形倒扣瀝乾水分，待涼時，用湯匙將花心內部絨毛全部挖除後放在盤中。

2 將洋菇切片、玉米筍切段、青椒和紅彩椒切1公分左右小塊丁。油鍋中放入洋菇拌炒，釋出香氣時放入玉米筍、青椒和紅彩椒約5分鐘後，放入鹽和九層塔，再拌炒1分鐘即可起鍋。

3 將 作法2 填入呈花盅的朝鮮薊裡，即成色味俱佳的料理，可一邊享用鮮蔬，一邊剝下花蕾加 蘸醬 食用。

滷豆腐

料理示範：林寶秀

食材

催芽鹽滷豆腐2塊

鮮香菇7朵

雪白菇半包

香菜2顆

老薑4片

辣椒2根

八角2顆

調味料

醬油130c.c.

水600c.c.

麥芽糖醇1.5大匙（或糖1大匙）

作法．

1 豆腐每塊切成二等分、香菇去梗刻花、香菜切半（梗葉分開）、頭的部分拍碎、雪白菇3、4朵剝成一份備用。

2 將豆腐、香菜梗、八角、老薑、辣椒（依個人喜好酌量）和醬油放入冷水中，用中火煮沸後加入糖醇調味，轉小火烹煮15分鐘後，放入香菇和美白菇再煮5分鐘即可起鍋。