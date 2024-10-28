輕食小菜 沁入味蕾
集結佛光山人間福報「人間覺味」專欄成書，蔡招娣所著「小農餐盤--48道人間覺味」，是她走訪田野，帶回食材，並透過廚師好友協助，完成一道道美味蔬食，其中，更蘊含小農的感人故事，值得細細品味。
醬香竹筍烤麩
食材
烏殼綠竹筍 1支（約400g）
烤麩150g
鮮香菇8朵
胡蘿蔔90g
青豆仁50g
乾川耳5g
調味料
油1.5大匙
醬油1大匙
醬油膏1大匙
糖1大匙
鹽1小匙
水1碗
作法
1 乾川耳泡發，竹筍、胡蘿蔔切滾刀塊、鮮香菇刻十字花、青豆仁洗淨。
2 烤麩沖洗乾淨將水分捏乾，乾鍋中放0.5大匙的油，用小火將烤麩煎約7分鐘後撈起備用。
3 鍋中放入1大匙油用中火燒熱後，沿著鍋邊將醬油加入熗香，隨即將水倒入鍋中，待水滾後將竹筍放進去拌炒，蓋鍋煮10分鐘後，加入 作法1 與作法2 的材料和醬油膏、糖和鹽，轉小火再煮15分即可。
枇杷百合木耳露
食材
枇杷 8顆
紅棗8顆
鮮百合片150g
新鮮白木耳100g
糖4大匙
水1500c.c.
作法．
1 百合剝片、枇杷去核對切，白木耳撕成小片備用。
2 紅棗用水煮10分鐘後加入枇杷、百合和白木耳，中火煮5分鐘，起鍋前再加入糖即可。
溫馨小叮嚀
此道湯品，也可加入薑片和紅棗一起熬煮，對氣管有很好的幫助。冰涼後，沁入湯裡的花香更是別具風味。
川耳醋拌小番茄
食材
乾川耳 25g
小番茄8顆
薑絲12g
香菜少許
小黃瓜1條
作法
1 川耳用水泡開後多換幾次水洗淨備用。
2 鍋中放水用大火煮沸放入薑絲、川耳，等水再滾一次即可起鍋放進保鮮盒，並加入 醬汁 ，涼後放入冰箱冰一天讓它入味。
3 將小黃瓜用刮皮器刮成片狀裝飾擺盤。小番茄洗淨切3段、香菜切1公分左右，一起放進川耳中拌勻後，倒入裝飾好的盤中即可。
【醬汁】
素蠔油2大匙、黑醋、白醋和糖各1大匙、香油、辣油各1中匙拌勻。
櫛瓜溫沙拉
食材
櫛瓜 2條
洋菇100g
小番茄100g
油1茶匙
橄欖油1大匙
九層塔葉15片
調味料
鹽酌量
黑胡椒粒1/4茶匙
作法．
1 所有食材洗淨，10片九層塔切絲、用刀將洋菇傘面輕劃井形，櫛瓜切片。
2 鍋中倒1 / 2茶匙油，放入櫛瓜煎2分鐘後盛盤放涼。鍋子洗淨後再倒入1/2茶匙油，將洋菇煎8分鐘，放入5片九層塔和鹽，並加入1大匙水，翻炒收汁後即可起鍋。
3 不洗鍋放入小番茄，乾煎約3分鐘後撈起。
4 將料理好的櫛瓜、洋菇和小番茄放入大碗，依序加入切絲的九層塔、橄欖油和黑胡椒粒，拌勻即可。
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