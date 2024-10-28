櫛瓜溫沙拉食材。

集結佛光山人間福報「人間覺味」專欄成書，蔡招娣所著「小農餐盤--48道人間覺味」，是她走訪田野，帶回食材，並透過廚師好友協助，完成一道道美味蔬食，其中，更蘊含小農的感人故事，值得細細品味。

醬香竹筍烤麩

食材

烏殼綠竹筍 1支（約400g）

烤麩150g

鮮香菇8朵

胡蘿蔔90g

青豆仁50g

乾川耳5g

調味料

油1.5大匙

醬油1大匙

醬油膏1大匙

糖1大匙

鹽1小匙

水1碗

作法

1 乾川耳泡發，竹筍、胡蘿蔔切滾刀塊、鮮香菇刻十字花、青豆仁洗淨。

2 烤麩沖洗乾淨將水分捏乾，乾鍋中放0.5大匙的油，用小火將烤麩煎約7分鐘後撈起備用。

3 鍋中放入1大匙油用中火燒熱後，沿著鍋邊將醬油加入熗香，隨即將水倒入鍋中，待水滾後將竹筍放進去拌炒，蓋鍋煮10分鐘後，加入 作法1 與作法2 的材料和醬油膏、糖和鹽，轉小火再煮15分即可。

枇杷百合木耳露

食材

枇杷 8顆

紅棗8顆

鮮百合片150g

新鮮白木耳100g

糖4大匙

水1500c.c.

作法．

1 百合剝片、枇杷去核對切，白木耳撕成小片備用。

2 紅棗用水煮10分鐘後加入枇杷、百合和白木耳，中火煮5分鐘，起鍋前再加入糖即可。

溫馨小叮嚀

此道湯品，也可加入薑片和紅棗一起熬煮，對氣管有很好的幫助。冰涼後，沁入湯裡的花香更是別具風味。

川耳醋拌小番茄

食材

乾川耳 25g

小番茄8顆

薑絲12g

香菜少許

小黃瓜1條

作法

1 川耳用水泡開後多換幾次水洗淨備用。

2 鍋中放水用大火煮沸放入薑絲、川耳，等水再滾一次即可起鍋放進保鮮盒，並加入 醬汁 ，涼後放入冰箱冰一天讓它入味。

3 將小黃瓜用刮皮器刮成片狀裝飾擺盤。小番茄洗淨切3段、香菜切1公分左右，一起放進川耳中拌勻後，倒入裝飾好的盤中即可。

【醬汁】

素蠔油2大匙、黑醋、白醋和糖各1大匙、香油、辣油各1中匙拌勻。

櫛瓜溫沙拉

食材

櫛瓜 2條

洋菇100g

小番茄100g

油1茶匙

橄欖油1大匙

九層塔葉15片

調味料

鹽酌量

黑胡椒粒1/4茶匙

作法．

1 所有食材洗淨，10片九層塔切絲、用刀將洋菇傘面輕劃井形，櫛瓜切片。

2 鍋中倒1 / 2茶匙油，放入櫛瓜煎2分鐘後盛盤放涼。鍋子洗淨後再倒入1/2茶匙油，將洋菇煎8分鐘，放入5片九層塔和鹽，並加入1大匙水，翻炒收汁後即可起鍋。

3 不洗鍋放入小番茄，乾煎約3分鐘後撈起。

4 將料理好的櫛瓜、洋菇和小番茄放入大碗，依序加入切絲的九層塔、橄欖油和黑胡椒粒，拌勻即可。