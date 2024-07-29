夏天沒食欲？ 跟我這樣吃

水雲胡椒玉子燒。

喻碧芳。

喻碧芳 上菜

經營「東雅小廚」20多年，南來北往尋訪台灣好食材，堅持推動產地到餐桌間的綠食行動。研發菜色集有機、蔬食、低溫 、低醣、無麩質、手路料理，帶動大家對「吃」的重視，重新喚醒「食」的感動，並榮獲「台灣綠色餐飲」首屆2023年度「GDG年度大使(北區)」。

現任東雅小廚餐廳執行總監、歷屆台灣美食展（原台北中華美食展）召集人、實踐大學推廣部低溫烹調講師、台灣新起點健康促進協會顧問等。

著作包括「食物溫度決定癒病力」、「食蔬好日子」、「原味料理全圖解」、「去濕養身食養薑料理」、「食樂」。

水雲胡椒玉子燒

口感綿密的玉子燒，大人小孩都喜歡吃，加入了沖繩盛產的天然健康食材「長壽藻—水雲」，讓蛋卷的外觀多了些漂亮的紋路，煞是好看！

傳家指數 ○○○○

料理時間 15分鐘

難易程度 ★★★★

適合階段 青春期、成年期、妊娠期、更年期

材料：水雲50g、雞蛋 4個、玄米油1.5大匙

調味料：海鹽1小匙、白胡椒粉1小匙

做法：

1.水雲切成長段，雞蛋打成蛋液，兩者加調味料後混合拌勻。

水雲胡椒玉子燒步驟1。

2.取一只玉子燒鍋(平底鍋亦可)，冷鍋加玄米油1/2大匙，先倒入1/3做法1的蛋液，轉小火，移動鍋子讓蛋液均勻布滿鍋面，離火。

水雲胡椒玉子燒步驟2。

3.趁著做法3蛋液略熟時，以筷子快速捲成長條狀。

水雲胡椒玉子燒步驟3。

4.做法3移至鍋面一端，續加玄米油1/2大匙，開火，續淋上1/3蛋液，此時須把位於邊端的蛋卷稍稍夾離鍋面，讓蛋液流至蛋卷下方，鬆開筷子，使其密合，離火，續捲成蛋卷狀。

水雲胡椒玉子燒步驟4。

5.做法4蛋卷移至鍋面一端，重覆做法4加油、淋蛋液、捲起的動作，最後以刀具將蛋卷切成塊狀，即可擺盤上桌。

喻姐說：低卡路里、形似髮菜的水雲，口感滑順，可搭配各種食材，尤其適合以醋醃漬 ；所含的「褐藻醣膠」可調節體質、降血壓、護關節、提昇免疫力，適合各種年齡層食用。

椒麻菇蕈。

椒麻菇蕈

這道菜簡單、清香又爽口，非常適合夏天食欲不振時享用。一點點的花椒(藤椒)油，能引出菇蕈類的鮮味，但加太多味道會變苦，需拿捏份量。

傳家指數 ○○○

料理時間 15分鐘

難易程度 ★★

適合階段 青春期、成年期、更年期

材料：青蔥1支、糯米椒2支、美白菇30g、鴻喜菇30g、金針菇30g、香菇1朵、洋蔥1/4個、大蒜1瓣、玄米油2小匙

調味料：香菇粉1小匙、海鹽1小匙、花椒(藤椒)油1.5小匙

做法：

1.青蔥蔥綠部分切珠狀，糯米椒切成圈狀，皆放入調理碗中，加入香菇粉、海鹽拌勻備用。

椒麻菇蕈步驟1。

2.美白菇、鴻喜菇、金針菇(切去蒂頭)一一撥開，香菇切片，皆過滾水汆燙，撈起瀝乾水分備用。

椒麻菇蕈步驟2。

3.洋蔥去皮後切細絲，大蒜切末，皆入鍋加玄米油略為拌炒。

椒麻菇蕈步驟3。

4.將做法1及做法2材料倒入炒鍋中略拌炒，起鍋前淋上藤椒油拌勻即可。

椒麻菇蕈步驟4。

喻姐說：藤椒油屬四川花椒其中一種，是現今新派川菜常使用的花椒油，有去腥、解膩、增香功用；只要在起鍋前加一點，就能呈現幽微清香、些許爽麻的風味。