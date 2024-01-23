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蔬菜這樣煮 孩子筷子停不下來

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

許多孩童不喜歡吃蔬菜，台灣農糧署在粉專「鮮享農YA - 農糧署」分享蔬菜漢堡排食譜，巧妙融入多種蔬菜，讓孩子不知不覺就吃進營養健康的青菜，美味100分。

根據台灣癌症基金會2023年的國小孩童蔬果攝取量問卷調查結果顯示，僅7%的國小孩童達國健署公布之國人每日蔬果攝取建議量「3蔬2果」，其中超過5成的家長認為孩童日常蔬果攝取量可能不夠，顯見家長對於國小孩童蔬果攝取量的關心，以及如何協助孩童攝取足量蔬果的問題急需被解決。

調查結果指出，孩童蔬果攝取不足的三大因素為「小孩挑食不愛吃蔬菜」、「生活忙碌，準備蔬果過程較麻煩」、「外食居多，蔬菜攝取不足」，孩子每日蔬菜平均攝取1.72份，每日水果平均攝取1.55份，且近9成國小孩童蔬果攝取時間點只有在午餐及晚餐，導致每日蔬果攝取離足量3份蔬菜、2份水果總是差那一點。

蔬菜漢堡排

你家也有挑食寶嗎？青菜沒有不見，只是藏起來了。快跟著小編一起做營養美味一百分的蔬菜漢堡排吧。

【食材】

花椰菜150g

洋蔥1／4顆

胡蘿蔔1／4條

芹菜適量

蒜頭2顆

絞肉（牛豬雞皆可）300g

雞蛋1顆

【調味料】

黑胡椒、鹽、油各少許

【步驟】

1.切丁：全部蔬菜切丁，分別炒熟。

2.抓勻：混合所有食材並抓勻，順著同方向攪拌產生黏性。

3.拍打：塑形成漢堡排，左右拍打排出空氣。

4.香煎：熱油鍋放入漢堡排，小火慢慢煎熟，至均勻上色即可。

【美味小秘訣】

水分較多的蔬菜建議先燙熟，擠出多餘水分，加入炒料混合抓勻。

當季清爽美味 常見冬季蔬菜

蔬菜可依季節替換，選用當季最好吃，這些常見蔬菜，都可運用在蔬菜漢堡排。

高麗菜

大白菜

小白菜

茼蒿

菠菜

豆苗

芹菜

花椰菜

青花菜

芫荽

愛上蔬菜的小技巧

台灣衛福部推薦幾個國人方便攝取青菜的技巧，能獲取多元營養素。

1.搭配五顏六色青菜水果，提升食慾，又可獲得多重保健效果。

2.青菜或水果加入米飯、麵點、湯、各類菜餚及裝盤。

3.用新鮮蔬菜水果取代高熱量零食點心。

4.把水果放在家中明顯處，隨時看得到、吃得到。

5.便當盒、自助餐盤留固定空間或空格裝滿青菜。

【本文授權轉載自健康醫療網超強料理完勝挑食寶！　蔬菜這樣煮，孩子筷子停不下來

癌症 食譜 雞蛋

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