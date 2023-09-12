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晶瑩剔透 水晶月餅

項月華
水晶月餅
水晶月餅

海上生明月，天涯共此時。月底即將迎來一年一度的中秋節，以下推薦一款水晶月餅，晶瑩剔透、Q彈好吃，且低糖少油，特別適合老人與孩子。

材料（10顆份）：

去皮綠豆60克、小麥澱粉（澄粉）75克、玉米澱粉25克、鹹蛋黃5個、白糖30克、食用油10克。

水晶月餅食材
水晶月餅食材

作法：

1.去皮綠豆洗淨後加一杯水，開小火煮至酥爛，再加入白糖充分拌勻，放入冰箱冷藏備用。

2.取一容器，放入小麥澱粉和玉米澱粉混合均勻。鍋內放125克水，煮滾後倒入粉裡，用刮刀不停地攪拌，直至看不到生粉，再加入食用油，用手把粉糰揉至光滑。

3.把鹹蛋黃放入鍋中蒸20分鐘，取出待涼後切成兩半備用。

4.把粉糰和綠豆泥均分成10份。把小粉糰搓捏成扁平狀，放入綠豆泥和半個鹹蛋黃，再將其包攏成球形。取一月餅模具，將其放入壓製成型後取出。

餅皮上擺綠豆泥和半個鹹蛋黃，再將其包攏成球形，取一月餅模具，放入後壓製成型取出。
餅皮上擺綠豆泥和半個鹹蛋黃，再將其包攏成球形，取一月餅模具，放入後壓製成型取出。

5.成型後的月餅放入蒸鍋裡，上汽後蒸8分鐘就完成了。

小叮嚀：

1.餡料可以根據個人喜好，選用不同的食材，例如紅豆、蓮蓉、棗泥等，都很不錯。

2.喜歡口感再甜些的，可在攪拌粉糰時加入30克白糖。

3.冷藏後的水晶月餅，再回蒸仍然晶瑩剔透，Q彈好吃。

4.月餅模具可在亞馬遜網上購買，有多種選擇。

晶瑩剔透的水晶月餅
晶瑩剔透的水晶月餅

亞馬遜 餡料

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