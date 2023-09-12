我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

療癒甜點 蒸雞蛋布丁

劉若華
蒸雞蛋布丁
蒸雞蛋布丁

冰涼的布丁是擄獲不少人心的療癒小點心，而香草雞蛋鮮奶風味的布丁最為大眾所熟知與喜愛，在此分享此款傳統口味的布丁作法，除了清甜芳香，由於是用小火慢蒸，口感非常細緻、嫩滑，完全不遜於市售的雞蛋布丁。

材料：

鮮奶2.5杯、赤藻醣醇&羅漢果糖(或一般白糖)1/2杯～3/4杯、雞蛋3顆、純香草精數滴、楓糖漿(或鬆餅糖漿)適量、中型布丁模型杯6個。

蒸雞蛋布丁食材
蒸雞蛋布丁食材

作法：

1.把鮮奶和糖倒入鍋中，開小火慢慢加熱並稍微攪拌直到糖溶化(勿煮滾)，將鍋子離火，靜置一旁放涼。

2.雞蛋去殼將蛋落入碗內，滴入香草精攪打均勻。

3.將香草蛋液倒入鍋中與放涼的甜鮮奶混合，取一濾網過篩奶蛋液至另一個容器中，接著將奶蛋液徐徐倒入布丁模型杯內。

4.蒸鍋開大火煮至水開，將布丁杯逐一放在蒸架上，蓋上鍋蓋，但留個小縫隙，爐火立即轉為小火蒸30分鐘，熄火，放涼。

5.以保鮮膜覆蓋每個布丁杯，套上橡皮筋，移入冰箱冷藏1小時，取出後淋上糖漿即可享用。

蒸好、冷藏1小時後的雞蛋布丁。
蒸好、冷藏1小時後的雞蛋布丁。

小叮嚀：

1.以小火蒸布丁，以免布丁產生洞孔。

2.蒸布丁時，鍋蓋蓋上後留個小縫隙可助水氣散發，如此可防止水氣滴落於布丁表面而破壞美觀和改變口味。

3.只要比例正確，雞蛋就有不錯的凝固液體的效果，如此就毋須另外添加吉利丁片(粉)。

4.少量的香草精就可為甜點拉提風味，而且尚有消除蛋腥味的功效。

雞蛋

上一則

銀耳南杏紅棗甜湯

延伸閱讀

時代百大AI人物 百度李彥宏入選 中國企業家唯一

時代百大AI人物 百度李彥宏入選 中國企業家唯一
人類90萬年前曾「瀕臨絕種」 研究：氣候變遷恐是主因

人類90萬年前曾「瀕臨絕種」 研究：氣候變遷恐是主因
移居火星要看個性？研究：親和力高才能生存

移居火星要看個性？研究：親和力高才能生存
MLB／不滿外野手太胖？太空人教頭超怒：我還買布丁給他

MLB／不滿外野手太胖？太空人教頭超怒：我還買布丁給他

熱門新聞

隨著南韓影視文化蓬勃發展，全世界對韓食的接受度大大提高，各式韓式料理受到許多人的喜愛。（圖片來源／Ingimage）

網問最過譽的韓國食物？ 韓劇最常見「庶民小吃」最多人點名

2023-09-06 01:45
星冰樂是星巴克知名飲品。（本報資料照片／記者林伯東攝影）

在家也能做星冰樂 女子用「這招」輕鬆省下6美元

2023-09-08 22:24
珍珠奶茶是民眾最愛的飲料之一，不過常常喝到最後會只剩珍珠「吸不起來」，讓不少人相當困擾。情境示意圖。（圖／Ingimage）

珍珠吸不起來？他1招解鎖珍奶新喝法 網嚇壞：不要命了

2023-09-07 02:20
Simplify是法國第一間台灣車輪餅店，今年2月底巴黎分店Simplify Plus開幕，廣受好評，也接到不少合作邀約。負責人呂叔優表示，開店動機是想讓法國人更全面了解台灣的飲食文化。（中央社）

法國社群網紅力推 台式車輪餅成巴黎小吃新風潮

2023-09-04 17:35
圖片來源 ／健康醫療網

孩子開學了 早餐怎準備？營養師教「6要訣」快速又營養

2023-09-08 01:30
印度G20峰會上提供的菜餚，有許多是由印度盛產的小米做成。圖為在媒體中心提供的小米料理。（美聯社）

G20峰會領袖們吃什麼？罕見全素料理 多種小米入菜飄香

2023-09-10 01:59

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬