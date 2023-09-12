療癒甜點 蒸雞蛋布丁

蒸雞蛋布丁

冰涼的布丁是擄獲不少人心的療癒小點心，而香草雞蛋 鮮奶風味的布丁最為大眾所熟知與喜愛，在此分享此款傳統口味的布丁作法，除了清甜芳香，由於是用小火慢蒸，口感非常細緻、嫩滑，完全不遜於市售的雞蛋布丁。

材料：

鮮奶2.5杯、赤藻醣醇&羅漢果糖(或一般白糖)1/2杯～3/4杯、雞蛋3顆、純香草精數滴、楓糖漿(或鬆餅糖漿)適量、中型布丁模型杯6個。

蒸雞蛋布丁食材

作法：

1.把鮮奶和糖倒入鍋中，開小火慢慢加熱並稍微攪拌直到糖溶化(勿煮滾)，將鍋子離火，靜置一旁放涼。

2.雞蛋去殼將蛋落入碗內，滴入香草精攪打均勻。

3.將香草蛋液倒入鍋中與放涼的甜鮮奶混合，取一濾網過篩奶蛋液至另一個容器中，接著將奶蛋液徐徐倒入布丁模型杯內。

4.蒸鍋開大火煮至水開，將布丁杯逐一放在蒸架上，蓋上鍋蓋，但留個小縫隙，爐火立即轉為小火蒸30分鐘，熄火，放涼。

5.以保鮮膜覆蓋每個布丁杯，套上橡皮筋，移入冰箱冷藏1小時，取出後淋上糖漿即可享用。

蒸好、冷藏1小時後的雞蛋布丁。

小叮嚀：

1.以小火蒸布丁，以免布丁產生洞孔。

2.蒸布丁時，鍋蓋蓋上後留個小縫隙可助水氣散發，如此可防止水氣滴落於布丁表面而破壞美觀和改變口味。

3.只要比例正確，雞蛋就有不錯的凝固液體的效果，如此就毋須另外添加吉利丁片(粉)。

4.少量的香草精就可為甜點拉提風味，而且尚有消除蛋腥味的功效。