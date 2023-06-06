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冷熱都好吃 內行人分享煮出Q彈烏龍麵祕訣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享烏龍麵好吃的做法。圖為熟麵烏龍麵品示意圖，非文中品牌。(本報資料照片)
網友分享烏龍麵好吃的做法。圖為熟麵烏龍麵品示意圖，非文中品牌。(本報資料照片)

隨著天氣愈來愈熱，很多沒胃口的民眾會改吃「冷食」。近日有一名網友大推好市多一款烏龍麵，直呼「熱吃冷吃都好吃」，放久了麵條依然Q彈不軟爛，貼文一出引起熱議，也有許多人分享煮完該麵條很鹹的解方。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，台灣好市多販售的某款烏龍麵，不管是料理熱食或冷時都很好吃，麵條吃起來很Q彈，拿來做冷便當也適合。

原PO也分享，她都早上起來煮13分鐘，接著沖冷水將多餘澱粉沖掉後瀝乾，拌入一點點芝麻油，孩子中午要吃的時候到入冷麵醬攪拌均勻，「口感依舊Q彈不軟爛」，家裡小朋友超愛。

發文後也引起網友熱議，「這個真的超好吃！」、「這個好吃，小孩超買單的」、「這個真的好好吃，搭配胡麻醬也很適合夏天」、「回購好幾次，全家愛吃」、「這款是我家常備麵條，我們吃很多年了！做成乾拌麵或煮成湯麵都很棒！」、「滾水煮10分鐘就好，水準跟在日本店裡吃的差不多水準，不是台灣冷凍烏龍麵可以比的」。

也有網友疑惑自己煮的烏龍麵沒加鹽卻「很鹹」，有人就回應稱，鍋子裡的水至少要1000ml以上才能稀釋掉鹽分，因為要滾約13分，水會越來越少，另外煮好後，要用冷水沖過，才能洗掉外面的澱粉，以及製造冷熱溫差，煮出來的烏龍麵才會好吃。

好市多 臉書 日本

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