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金兔報到 迎福素宴

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獅子頭什錦火鍋
獅子頭什錦火鍋

農曆春節想好辦什麼年菜了嗎？何不試試素食年菜。端上獅子頭火鍋，象徵圓圓滿滿吉祥安康；來盤鷹嘴豆滷烤麩，代表春滿乾坤福滿門；球芽甘藍天貝，則是春回大地萬象新；翡翠菠菜炒飯，代表團圓年夜飯；椒鹽鮮蔬檸檬素魚，象徵年年有餘慶團圓。

獅子頭什錦火鍋

材料：

冷凍素食獅子頭、香菇、黑木耳、大白菜、地瓜、番茄、綠花椰、油豆腐、凍豆腐、水。

調味料：麻油、黑胡椒。

作法：

1.冷凍素食獅子頭退冰；香菇、黑木耳洗淨，以冷水浸泡兩小時；番茄、大白菜綠花椰洗淨，切小塊；地瓜洗淨去皮，切小塊。油豆腐洗淨後切小塊，將豆腐置於保鮮盒中，放入冷凍庫6小時，再取出解凍，即是自製的凍豆腐，切小塊，備用

2.取電鍋內鍋，將上述所有材料加入適量的水。煮至電鍋開關跳起來，15分鐘後即可起鍋上桌。

鷹嘴豆滷烤麩
鷹嘴豆滷烤麩

鷹嘴豆滷烤麩

材料：鷹嘴豆、番茄、烤麩、水。

調味料：麻油、醬油、紅糖、黑胡椒、五香粉。

作法：

1.鷹嘴豆洗淨，以冷水浸泡4～6小時，瀝乾後倒入電鍋，添加適量的水蒸煮；番茄洗淨切小塊，烤麩切小塊，備用。

2.將番茄、烤麩、蒸煮過的鷹嘴豆，放於電鍋內鍋中，以麻油、五香粉、黑胡椒、紅糖、醬油調味，拌炒均勻，靜置10分鐘。

3.放入以電鍋蒸煮至開關跳起，15分鐘後再開蓋，攪拌均勻即可盛起。

翡翠菠菜炒飯
翡翠菠菜炒飯

翡翠菠菜炒飯

材料：

胡蘿蔔、冷凍菠菜、冷凍玉米粒、薑黃飯。

調味料：

橄欖油、麻油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；冷凍菠菜、冷凍玉米粒，置於室溫。白米（或糙米）洗淨，加入適量的薑黃、水，放入電鍋煮熟，即是薑黃飯，備用。

2.炒鍋中倒入橄欖油，加熱後放胡蘿蔔，拌煮1分鐘後續放入菠菜、玉米粒，以麻油、鹽、黑胡椒、醬油調味，快炒兩分鐘，盛起。

3.炒鍋中倒入薑黃飯，以醬油調味，快速拌炒均勻。事先炒好的菜肴倒入，和飯翻炒，使菜肴與薑黃飯充分融合，即是色香味俱全的翡翠菠菜炒飯。

球芽甘藍天貝
球芽甘藍天貝

球芽甘藍天貝

材料：

胡蘿蔔、球芽甘藍、天貝、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；球芽甘藍洗淨，對半切，以電鍋蒸煮；天貝切小塊，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油熱後放入天貝香煎，煎至兩面金黃就盛起。

3.放入胡蘿蔔、水，快炒1分鐘，加入天貝，以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，拌炒均勻。

4.倒入球芽甘藍、胡蘿蔔、天貝，拌炒均勻，入味便可盛起。

椒鹽鮮蔬檸檬素魚
椒鹽鮮蔬檸檬素魚

椒鹽鮮蔬檸檬素魚

材料：

高麗菜、彩椒、冷凍素檸檬魚、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.高麗菜、彩椒洗淨，切小塊；冷凍素檸檬魚退冰，切小塊，備用。

2.炒鍋倒入適量橄欖油，油熱1分鐘後放入素檸檬魚香煎，煎至兩面金黃，盛起備用。

3.炒鍋倒入高麗菜、彩椒、水，攪拌均勻，蓋上鍋蓋。

4.菜肴八分熟，以黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻，再加入素檸檬魚，拌炒。

5.待菜肴熟且入味，即可起鍋。

烤麩

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